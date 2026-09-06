Continúa Vietnam recibiendo felicitaciones internacionales por Día Nacional

Hanoi, 6 sep (VNA)- Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), dirigentes de varios países y organizaciones internacionales enviaron mensajes y cartas de felicitación a los dirigentes del Partido, del Estado y al pueblo vietnamitas.



El presidente de Albania, Bajram Begaj; el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, y el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud; los presidentes de Austria, Alexander Van der Bellen; de Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir; de Polonia, Karol Nawrocki; y de Ghana, John Dramani Mahama; el príncipe heredero de Jordania, Al Hussein bin Abdullah II; la presidenta de Malta, Myriam Spiteri Debono; el jefe del Estado de Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani; el presidente de la República de Nauru, David W.R. Adeang; el mandatario de Pakistán, Asif Ali Zardari; el presidente de Palestina y titular del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Mahmoud Abbas; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero; el rey de Suecia, Carl XVI Gustaf; y los presidentes de Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, Emomali Rahmon, Serdar Berdimuhamedov y Shavkat Mirziyoyev, respectivamente, enviaron cartas de felicitación al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



El máximo dirigente vietnamita también recibió felicitaciones de la secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Louise Mushikiwabo.



Mientras tanto, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan; el primer ministro de Bután, Tshering Tobgay; el primer ministro polaco, Donald Tusk; y el primer ministro uzbeko, Abdulla Aripov, transmitieron felicitaciones a su homólogo, Le Minh Hung.



Asimismo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf; el titular de la Knéset de Israel, Amir Ohana, congratularon al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man.



El vicepresidente del Estado de Palestina, Hussein Al-Sheikh, mandó una carta de felicitación a la vicepresidenta vietnamita Vo Thi Anh Xuan.



La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) también envió una similar carta al pueblo vietnamita.



Con esta ocasión, los cancilleres de Arabia Saudita, Jordania, Georgia, Irán, Israel, Palestina, Panamá, Qatar, Serbia y Eslovenia enviaron mensajes y cartas de felicitación al canciller de Vietnam, Le Hoai Trung./.

VNA