Amplían el espacio de cooperación empresarial entre Myanmar y Vietnam



Hanoi, 06 sep (VNA)– En el marco de su visita oficial a Vietnam, el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, y el viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, asistieron hoy en Hanoi al Foro Empresarial Myanmar-Vietnam.



En su intervención, el presidente Min Aung Hlaing destacó que Myanmar y Vietnam establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 28 de mayo de 1975. Actualmente, la cooperación bilateral no se limita a los ámbitos político y diplomático, sino que se ha ampliado y profundizado en diversas áreas, como seguridad, defensa, economía, comercio e inversión.



La cooperación económica y comercial refleja un gran potencial para el desarrollo futuro de ambos países. Vietnam es actualmente uno de los principales socios comerciales de Myanmar. En el período 2025-2026, el comercio bilateral superó los 510 millones de dólares. La inversión no solo constituye un importante motor del desarrollo de cada país, sino que también desempeña un papel clave en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Vietnam se encuentra entre los principales inversores en Myanmar, con un capital registrado superior a 2.530 millones de dólares en más de 30 proyectos actualmente operativos.



Min Aung Hlaing afirmó que Myanmar acoge con satisfacción y promueve la cooperación con Vietnam en el desarrollo de infraestructuras digitales, ciberseguridad, transformación digital, servicios públicos, tecnologías de la información, sistemas de pagos digitales y creación de un entorno empresarial innovador.



Asimismo, el presidente de Myanmar invitó a los inversores vietnamitas a participar en la producción de equipos tecnológicos en las zonas de alta tecnología.



Reafirmó el compromiso de facilitar en la mayor medida posible los proyectos de inversión vietnamitas en Myanmar y otorgar alta prioridad al fortalecimiento del comercio y la inversión entre ambos países.



El presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, y el viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, visitan los pabellones de exposición y promoción de productos de ambos países. (Fuente: VNA)

Por su parte, el viceprimer ministro Nguyen Van Thang expresó su satisfacción por la activa participación de las empresas y asociaciones de ambos países, que están convirtiendo directamente en realidad los acuerdos y compromisos alcanzados por los dos Gobiernos, transformando el potencial de cooperación bilateral en proyectos concretos, productos y empleos, y generando beneficios prácticos para la población.



Valoró las propuestas sustanciales de las empresas, que reflejan el espíritu del foro como un espacio para que los dos Gobiernos escuchen directamente a la comunidad empresarial sobre la situación de sus inversiones y actividades productivas y comerciales, así como sobre las dificultades, propuestas y planes de expansión de sus inversiones.



“De este modo, ampliaremos juntos el espacio de cooperación y aunaremos recursos para promover el desarrollo autosuficiente y resiliente de cada país, contribuyendo a concretar los acuerdos alcanzados por los líderes de ambas naciones”, afirmó.



También destacó las contribuciones de las comunidades empresariales de ambos países, especialmente de las empresas vietnamitas que han elegido Myanmar como destino para invertir y desarrollar actividades comerciales a largo plazo, cosechando resultados no solo en el comercio y la inversión, sino también en ámbitos directamente vinculados a las necesidades de desarrollo de la economía y la vida de la población, desde las telecomunicaciones hasta la producción de bienes esenciales y la agricultura.



En esta ocasión, en nombre del Gobierno vietnamita, Van Thang expresó su sincero agradecimiento al Gobierno de Myanmar y al presidente Min Aung Hlaing por su atención y por facilitar las actividades de las empresas vietnamitas en Myanmar.



En cuanto a la cooperación concreta, señaló que ambas partes deben reforzar la conectividad y complementariedad entre sus economías; establecer un marco jurídico estable y transparente y un entorno favorable para fortalecer las capacidades internas y construir economías independientes y autosuficientes; intensificar el intercambio de experiencias para mejorar el entorno de inversión y negocios; elevar la competitividad y aumentar el atractivo para captar inversiones extranjeras de calidad, en favor de un desarrollo rápido y sostenible.



Vietnam está dispuesto a compartir experiencias relacionadas con la garantía de la seguridad económica y la promoción del crecimiento sostenible, especialmente en materia de estabilidad económica, políticas macrofinancieras y desarrollo de modelos de economía compartida”, afirmó.



Pidió aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes, incluida la Comisión Mixta de Cooperación Bilateral y el Subcomité de Comercio. Los ministerios y organismos de ambos países deben asesorar oportunamente a sus respectivos Gobiernos sobre las orientaciones de cooperación y contribuir a resolver las dificultades y obstáculos de las empresas.



Los inversores vietnamitas y myanmareses han de considerar la cooperación no solo como una vía para buscar oportunidades de negocio, sino también como una oportunidad para convertirse en socios fiables y de largo plazo, acompañando el desarrollo de cada país. Asimismo, deben reforzar su responsabilidad social, crear empleos e ingresos estables para la población, proteger el medio ambiente y aplicar adecuadamente las políticas de bienestar social.



Las empresas vietnamitas necesitan asumir una mayor responsabilidad e intensificar y ampliar sus inversiones en sectores que Myanmar necesita, como las telecomunicaciones, la transformación digital, la agricultura, la educación y la formación, apuntó.



Van Thang expresó su deseo de que el presidente, el Gobierno y los organismos competentes de Myanmar continúen prestando atención y creando un entorno de inversión y negocios favorable, estable y previsible, así como apoyando la solución definitiva de las dificultades legítimas que afrontan las empresas vietnamitas.



Por su parte, Vietnam siempre acoge y ofrece las máximas facilidades a las empresas de Myanmar para invertir y ampliar sus actividades en el país, especialmente en sectores de alto valor añadido como la industria de procesamiento, las tecnologías avanzadas, la logística, la agricultura de alta tecnología y la economía digital.



En el marco del foro, las comunidades empresariales de ambos países firmaron e intercambiaron memorandos de entendimiento sobre cooperación en diversos ámbitos./.

