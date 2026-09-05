Economía

Ciudad de Hai Phong fomenta puertos inteligentes y formación de talento marítimo

La ciudad de Hai Phong moderniza su sistema portuario y fortalece la formación de recursos humanos para avanzar hacia una economía marítima moderna, verde e inteligente.

Ciudad de Hai Phong fomenta puertos inteligentes y formación de talento marítimo

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Como mayor ciudad portuaria del norte de Vietnam, Hai Phong impulsa la modernización de sus puertos y la formación de recursos humanos para materializar la Resolución Nº 20-NQ/TW sobre la construcción de Vietnam como una nación marítima fuerte.

En este proceso, la empresa Puerto de Hai Phong orienta su desarrollo hacia puertos verdes e inteligentes mediante tecnologías como el Big Data, los sistemas inteligentes de gestión de terminales (Smart TOS) y el Internet de las cosas (IoT), y se prepara para construir un ecosistema Smart Port.

Los muelles de aguas profundas 3 y 4, en el área portuaria de Lach Huyen, tienen una capacidad de entre 1,35 y 1,5 millones de TEU al año y permitirán transportar mercancías directamente a la costa oeste de Estados Unidos. Gracias a su eficiencia operativa, el complejo portuario de Hai Phong ocupó el puesto 13 en el Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores (CPPI) de 2025 y el 29 entre los 100 mayores puertos de contenedores del mundo.

La empresa también amplía su infraestructura con el proyecto del Puerto Multipropósito de Bach Dang, que contará con tres muelles, y fortalece sus conexiones con los mercados internacionales.

En materia de formación, la Universidad Marítima de Vietnam, fundada en 1956, desempeña un papel clave. La institución contribuyó a que Vietnam ingresara en la “Lista Blanca” de la Organización Marítima Internacional (OMI) en 2000 y se convirtiera en el miembro número 44 de la Asociación Internacional de Universidades Marítimas en 2004.

Según la Decisión Nº 1901/QD-TTg, del 5 de septiembre de 2025, la universidad está orientada a convertirse en una institución nacional de referencia, con la meta de situarse entre las cinco mejores de la ASEAN en 2030, entre las tres mejores en 2035 y alcanzar un nivel internacional en 2045.

El rector, profesor asociado y doctor Pham Xuan Duong, señaló que la institución cuenta con 51 profesores y profesores asociados y 238 doctores. La calidad de la formación también se refleja en los logros de la estudiante Nguyen Mai Chi, ganadora de la medalla de oro y campeona mundial en la categoría Microsoft Excel 365 Apps del Campeonato de Especialista en Microsoft Office 2026.

Para cumplir los objetivos de la Resolución Nº 20-NQ/TW, la universidad continuará promoviendo las tecnologías de simulación y reforzando la cooperación entre la universidad, las empresas y los organismos especializados de gestión./.

VNA
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Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

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