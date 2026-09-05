Vietnam ofrece banquete en honor al presidente de Myanmar

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, ofrecieron la noche del 5 de septiembre en Hanoi un banquete en honor del presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, y su esposa, Kyu Kyu Hla, con motivo de la visita oficial del mandatario birmano al país.



En su discurso, To Lam destacó la especial importancia de la visita, que contribuirá a consolidar y profundizar la amistad tradicional y la Asociación de Cooperación Integral entre ambos países, al tiempo que abrirá nuevos impulsos para las relaciones Vietnam-Myanmar en el futuro.



El máximo dirigente vietnamita felicitó al presidente Min Aung Hlaing y al pueblo de Myanmar por los importantes logros alcanzados en la construcción y el desarrollo nacional, y expresó su deseo de que, con su tradición de laboriosidad, talento y creatividad, y bajo el liderazgo de Min Aung Hlaing, el pueblo de Myanmar siga cosechando grandes éxitos en la estabilización de la situación, el desarrollo económico y la construcción de un país próspero y feliz.



Resaltó que Vietnam y Myanmar mantienen una amistad de larga data y sólida, preservada y cultivada constantemente por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países. Como países del Sudeste Asiático, ambas naciones comparten numerosas similitudes históricas, culturales, religiosas y en sus costumbres. Asimismo, estuvieron estrechamente vinculadas y se apoyaron mutuamente durante la lucha por la independencia, así como en la construcción y defensa nacional en la actualidad.



Ambos países comparten además numerosos intereses en el fortalecimiento de la amistad y la cooperación, incluida la cooperación integral, contribuyendo a mantener la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región.



To Lam expresó su confianza en que, sobre la base de los buenos resultados de las conversaciones mantenidas ese mismo día y con la determinación y los esfuerzos conjuntos de los dirigentes y pueblos de ambos países, la Asociación de Cooperación Integral Vietnam-Myanmar experimentará nuevos avances, más integrales, eficaces y sustanciales. Ello permitirá aprovechar mejor el potencial y las fortalezas de cada país y contribuir de manera práctica a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



En su respuesta, el presidente Min Aung Hlaing subrayó que Myanmar concede especial importancia a sus buenas relaciones tradicionales con Vietnam. Señaló que ambos países no solo son vecinos cercanos y amistosos del Sudeste Asiático, sino también socios que durante años han mantenido estrechos vínculos basados en el respeto y el entendimiento mutuos, así como en una amistad sólida y cálida.



Min Aung Hlaing expresó su emoción por la cálida y solemne acogida recibida y afirmó que su llegada a Vietnam era como regresar al hogar de amigos entrañables.



Tras valorar los logros alcanzados por Vietnam después de 40 años de Doi Moi (Renovación), el mandatario de Myanmar deseó que Vietnam materialice pronto su objetivo de convertirse en un país de altos ingresos para 2045.



Asimismo, afirmó que hará todo lo posible para cultivar las relaciones tradicionales y reforzar la conexión entre las empresas de ambos países a través del Foro Económico bilateral, con miras al décimo aniversario del establecimiento de la Asociación de Cooperación Integral en 2027.



Min Aung Hlaing destacó que Vietnam es un socio importante de su país en los ámbitos de la economía y la inversión, y expresó su invitación a las empresas vietnamitas a continuar incrementando sus inversiones en Myanmar./.

VNA