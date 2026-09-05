Política

Visitas de dirigente parlamentario vietnamita profundizarán asociaciones con Corea del Sur y Mongolia

Las visitas del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a Corea del Sur y Mongolia impulsarán la cooperación parlamentaria y profundizarán las asociaciones bilaterales.

El viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu. (Foto: Cancillería de Vietnam)
El viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu. (Foto: Cancillería de Vietnam)

Hanoi (VNA) - Las visitas oficiales a Corea del Sur y Mongolia del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, del 6 al 11 de septiembre, reafirmarán el compromiso de Hanoi de seguir desarrollando la Asociación Estratégica Integral con Corea del Sur y la Asociación Integral con Mongolia de manera más sustantiva, eficaz y sostenible a largo plazo.

En una entrevista con la prensa, el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, destacó que el periplo contribuirá a implementar la política exterior trazada por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y la Resolución Nº 06-NQ/TW del Buró Político, así como a concretar las orientaciones y acuerdos alcanzados por los altos dirigentes con ambos países.

Se trata de las primeras visitas oficiales de Thanh Man a Corea del Sur y Mongolia como presidente de la Asamblea Nacional, lo que refleja la alta prioridad que Vietnam concede a las relaciones bilaterales y el papel del canal parlamentario en sus vínculos exteriores con ambos países.

En Corea del Sur, será la primera visita de un titular parlamentario vietnamita en cinco años y permitirá continuar concretando los compromisos y acuerdos alcanzados por los altos dirigentes, incluida la Declaración Conjunta sobre la profundización de la Asociación Estratégica Integral. Asimismo, impulsará la cooperación en defensa, seguridad, economía, comercio, inversión y asuntos laborales, y abrirá nuevas oportunidades en tecnologías estratégicas y energías renovables.

Con Mongolia, será la primera visita de un presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam en 23 años, desde 2003. El periplo busca promover una cooperación más práctica y eficaz en ámbitos con amplio potencial, como economía, comercio, energías renovables, ciencia y tecnología, cultura, turismo, educación e intercambios pueblo a pueblo.

Según Minh Vu, Corea del Sur y Mongolia son socios de gran importancia para Vietnam en el Noreste de Asia. Las relaciones con ambos países cuentan con una sólida base política y han experimentado un desarrollo dinámico en numerosos ámbitos.

Las relaciones Vietnam-Corea del Sur atraviesan por uno de los mejores momentos de su historia desde que fueron elevadas a Asociación Estratégica Integral en 2022. La confianza política se ha consolidado mediante intercambios de delegaciones y contactos de todos los niveles a través de los canales del Partido, el Estado y el Parlamento. Corea del Sur se ha convertido además en un socio de primera categoría de Vietnam en comercio, inversión, trabajo y turismo.

Minh Vu expresó su esperanza de que la visita contribuya a elevar la calidad, eficacia y carácter práctico de las relaciones bilaterales, especialmente en economía, comercio e inversión, y genere nuevos motores de crecimiento mediante la cooperación en ciencia, tecnología, innovación y tecnologías estratégicas.

En cuanto a Mongolia, Vietnam mantiene con este país una amistad tradicional y vínculos de larga data. Las relaciones atraviesan una etapa especialmente favorable desde la visita de To Lam a Mongolia en 2024, cuando ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Integral.

Pese a los avances, la cooperación económica y en otros ámbitos todavía no corresponde plenamente al potencial existente ni al excelente estado de las relaciones políticas. Por ello, Minh Vu confió en que la visita dará un nuevo impulso a la Asociación Integral Vietnam-Mongolia, tanto en la cooperación parlamentaria bilateral y multilateral como en la generación de nuevas dinámicas para el desarrollo de ambos países.

El viceministro subrayó que las visitas de Thanh Man contribuirán significativamente a consolidar y ampliar las asociaciones con Corea del Sur y Mongolia, responder a los intereses prácticos de sus pueblos y contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región./.

VNA
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