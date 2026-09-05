UNESCO y varios países aplauden la iniciativa cultural impulsada por Vietnam

París (VNA) - La UNESCO y numerosos países miembros de la organización han acogido con satisfacción la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) de una resolución que proclama el período 2027-2036 como Década Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa impulsada por un Grupo Núcleo integrado por Vietnam, Chipre, Italia, Laos, Qatar, San Cristóbal y Nieves.



En la red social X, el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, agradeció a Vietnam, a los países copatrocinadores, a los miembros del Grupo Núcleo y al Grupo de Amigos de la Cultura en la ONU por su apoyo a la iniciativa.



El-Enany señaló que durante los próximos 10 años la cultura no solo debe ser reconocida, sino también recibir inversiones y protección, además de ocupar un lugar central en las políticas destinadas a configurar el futuro. Afirmó que la UNESCO está dispuesta a liderar la implementación de la iniciativa.



El presidente de la Conferencia General de la UNESCO, Khondker Talha, calificó la proclamación del Década como un hito importante para la organización, que será la encargada de liderar su implementación. Destacó que la cultura constituye el núcleo de la identidad y que la diversidad cultural representa la belleza y la fuerza de la humanidad.



Por su parte, el subdirector general de la UNESCO para la Cultura, Nayef Al-Fayez, calificó el lanzamiento de la Década de hito memorable y reconoció la visión y el papel de liderazgo de Vietnam en el proceso de convertir la iniciativa en un compromiso internacional.



Al-Fayez afirmó que la UNESCO está dispuesta a coordinarse con los Estados miembros, el sistema de la ONU, los socios, los profesionales de la cultura y otras partes interesadas para transformar los objetivos de la Década en acciones concretas.



Tras la aprobación de la resolución, numerosos embajadores y jefes de delegaciones permanentes ante la UNESCO enviaron mensajes de felicitación a Vietnam.



El embajador y jefe de la Delegación Permanente de Camboya ante la UNESCO, Kosal Long, destacó el papel de Vietnam en la iniciativa y consideró la cultura un “pilar estratégico” para promover la cohesión social, los derechos culturales, la innovación y la resiliencia frente a los desafíos contemporáneos.



Camboya, como uno de los países copatrocinadores, se comprometió a seguir coordinándose estrechamente con Vietnam para promover la cooperación internacional, el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica, el intercambio de conocimientos y las asociaciones, con el fin de potenciar el papel de la cultura en el desarrollo sostenible.



La embajadora y jefa de la Misión Permanente de Francia ante la UNESCO, Ahlem Gharbi, expresó su firme respaldo a la iniciativa y manifestó la satisfacción de Francia por copatrocinar la resolución. Subrayó que tanto Francia como la UNESCO mantienen un fuerte compromiso con este tema.



El embajador y jefe de la Misión Permanente de India ante la UNESCO, Vishal V. Sharm, celebró la aprobación de la resolución y valoró especialmente el papel de coordinación diplomática y liderazgo de Vietnam para convertir una idea en un consenso común, primero en la UNESCO y posteriormente en la Asamblea General de la ONU.



Según Sharm, la visión de Vietnam de que la cultura no es un elemento complementario, sino una base del desarrollo y una fuente de identidad, resiliencia e innovación, contribuyó de manera importante a este proceso. India trabajará estrechamente con la UNESCO y los Estados miembros para contribuir a resultados concretos de la Década.



La embajadora y jefa de la Misión Permanente de Portugal ante la UNESCO, Rosa Batoréu, destacó el papel de la cultura en la paz y el desarrollo. Señaló asimismo el creciente potencial económico de las industrias culturales y creativas para impulsar la innovación y el crecimiento.



A su juicio, la Década Internacional 2027-2036 constituye una importante oportunidad para situar la cultura en el centro del desarrollo sostenible, junto con sus dimensiones social, económica y ambiental, y permitir que desempeñe un papel activo en la configuración del futuro.



Por su parte, la embajadora Nguyen Thi Van Anh, jefa de la Misión Permanente de Vietnam ante la UNESCO, expresó su alegría y emoción ante la aprobación de la iniciativa por la Asamblea General de la ONU, que supone también el respaldo de la mayor organización multilateral a la propuesta adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2025.



La diplomática destacó el papel de Vietnam y de los demás países del Grupo Núcleo en Nueva York para promover el apoyo de la ONU a la iniciativa.



Según Nguyen Thi Van Anh, la iniciativa no solo abre un nuevo capítulo en la promoción del papel de la cultura a escala mundial, sino que también marca un importante avance en el proceso de participación activa de Vietnam en la construcción y configuración de la agenda multilateral, en beneficio tanto del país como de la comunidad internacional.



Dado que la UNESCO será la organización encargada de liderar la implementación de la Década, la embajadora señaló que, en el próximo período, la Misión Permanente de Vietnam ante la UNESCO en París coordinará de manera activa y estrecha con la organización, otros países y socios para convertir el compromiso en acciones concretas y situar la cultura en las decisiones orientadas a la paz y al desarrollo sostenible en el mundo./.

VNA