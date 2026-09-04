Vietnamitas residentes en Israel amplían sus oportunidades para contribuir a la patria

Tel Aviv (VNA) - La Resolución N.º 23-NQ/TW, aprobada el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político, sobre la labor relativa a los vietnamitas residentes en el extranjero está suscitando gran interés entre la comunidad vietnamita en numerosos países, incluido Israel, al considerar a los más de 6,5 millones de connacionales en el exterior como “uno de los recursos estratégicos importantes” del país y abrir así mayores oportunidades para que contribuyan a la patria con sus conocimientos, experiencia, relaciones y recursos.



En una entrevista con el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Israel, Truong Thi Hong, presidenta de la Asociación de Vietnamitas en la nación hebrea, valoró muy positivamente la atención que el Partido y el Estado prestan a la comunidad vietnamita residente en el extranjero. Según señaló, la Resolución 23 refleja un nuevo enfoque en esta labor: pasar de centrarse principalmente en movilizar, unir y atender a la comunidad a acompañarla, crear mecanismos adecuados y aprovechar mejor sus recursos.



Según Truong Thi Hong, considerar a los más de 6,5 millones de vietnamitas residentes en el extranjero como un recurso estratégico no solo tiene un importante significado político, sino que también abre un espacio más amplio para que participen en el desarrollo nacional.



Este recurso no se limita al ámbito financiero, sino que abarca también los conocimientos, la tecnología, la experiencia de gestión, las redes de relaciones internacionales, el prestigio y el conocimiento de los países de acogida.



Para la comunidad vietnamita en Israel, esta orientación reviste especial importancia, ya que el país hebrero cuenta con importantes fortalezas en ciencia y tecnología, innovación, agricultura de alta tecnología y otros sectores avanzados. La comunidad vietnamita en el país puede desempeñar un papel de puente, conectando a expertos, intelectuales y empresas vietnamitas con socios israelíes, y contribuyendo así a promover la cooperación, el intercambio de conocimientos y la transferencia de tecnología para el desarrollo nacional.



También valoró muy positivamente el espíritu de reconciliación nacional, de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro, destacado en la Resolución.



Según explicó, cuando todos comparten el objetivo de contribuir a los intereses nacionales, las diferencias de circunstancias, experiencias o puntos de vista pueden abordarse mediante un diálogo más abierto y constructivo. Asimismo, escuchar las aportaciones en favor del interés nacional contribuirá a fortalecer la confianza y los vínculos de los vietnamitas residentes en el extranjero con su patria.



Uno de los aspectos que más preocupa a la comunidad es la necesidad de llevar rápidamente la Resolución a la práctica mediante mecanismos y programas concretos. En este sentido, considera necesario establecer canales de conexión regulares y efectivos entre los organismos nacionales y la comunidad vietnamita en el extranjero, así como crear una base de datos y una red mundial de expertos, intelectuales, científicos, empresarios y jóvenes vietnamitas, a fin de conectar a las personas adecuadas con las necesidades y los ámbitos correspondientes.



Las representaciones vietnamitas en el extranjero también pueden desempeñar un papel más activo como punto de enlace, identificando las capacidades y el potencial de la comunidad y conectándolos con las necesidades de las localidades, empresas, institutos de investigación y universidades del país.



Desde la perspectiva de la comunidad vietnamita en Israel, Truong Thi Hong espera que la Resolución 23 impulse una mayor unidad e integración de la comunidad en el país de acogida, al tiempo que permita mantener estrechos vínculos con la patria. Los vietnamitas residentes en el extranjero desean no solo recibir apoyo cuando afrontan dificultades, sino también contar con condiciones favorables para participar activamente en los programas de desarrollo nacional.



En el contexto de los esfuerzos de Vietnam por impulsar la ciencia y la tecnología, la innovación y la integración internacional, la comunidad vietnamita en Israel, gracias a sus vínculos y a su acceso a uno de los ecosistemas tecnológicos más dinámicos del mundo, puede convertirse en un puente de gran utilidad. De este modo, el espíritu de la Resolución 23 podrá traducirse en resultados concretos, contribuyendo a vincular los recursos de los vietnamitas residentes en el extranjero con la construcción y el desarrollo del país./.

VNA