Resolución 23-NQ/TW: Desbloquear recursos y promover el papel de la comunidad vietnamita en el extranjero

Moscú (VNA) - La Resolución 23-NQ/TW del Buró Político sobre el trabajo relativo a los vietnamitas residentes en el extranjero es considerada por la comunidad de connacionales como un nuevo avance en materia de pensamiento y orientación política. El documento genera expectativas de movilizar con mayor eficacia el talento, la experiencia, la tecnología y los recursos internacionales de los vietnamitas en el exterior para contribuir al desarrollo nacional en la nueva era.



El presidente de la Unión de Organizaciones de Vietnamitas en Rusia, doctor Do Xuan Hoang, destacó el impacto bidireccional de la Resolución: por un lado, promover las contribuciones de los connacionales a la patria y, por otro, crear mejores condiciones para que estos se desarrollen en el extranjero.



En una entrevista con el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú, Do Xuan Hoang señaló que la historia de desarrollo de la Asociación de Vietnamitas en Rusia está estrechamente vinculada a dos importantes documentos políticos. La organización predecesora de la Asociación fue fundada en 2004, cuando el Buró Político promulgó la Resolución 36 sobre el trabajo relativo a los vietnamitas en el extranjero. Recientemente, cuando la Asociación se reorganizó como Unión de Organizaciones de Vietnamitas en el Extranjero, el Buró Político emitió la Resolución 23 sobre esta materia. Do Xuan Hoang afirmó que ha seguido desde el principio el proceso de elaboración y aplicación de esta nueva resolución.



Según el funcionario, la Resolución 23 constituye un documento oportuno e integral, adaptado al rápido desarrollo de la comunidad vietnamita en el extranjero después de más de dos décadas de aplicación de la Resolución 36-NQ/TW, del 26 de marzo de 2004.



Uno de los principales cambios consiste en elevar el papel de los vietnamitas en el exterior a la categoría de “uno de los recursos estratégicos importantes” del país. La Resolución no solo reconoce las contribuciones de la comunidad vietnamita en el extranjero, incluida la de Rusia, sino que también reafirma el apoyo del Estado para que los connacionales puedan desarrollarse en sus países de residencia. Esto permitirá mejorar cualitativamente sus aportes al desarrollo nacional, la integración internacional y el fortalecimiento de la posición de Vietnam en el escenario mundial.



Do Xuan Hoang señaló que, mientras la Resolución 36 ponía el énfasis en la movilización y la unidad, la nueva introduce importantes enfoques basados en la conexión y el acompañamiento, con el objetivo de crear condiciones más favorables para aprovechar plenamente los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero.



Desde la perspectiva de la comunidad vietnamita en Rusia, las contribuciones pueden abarcar numerosos ámbitos, desde la economía, las inversiones y la conexión regional hasta la transmisión de experiencias de organización y gestión, así como conocimientos científicos y tecnológicos. En el pasado, los estudiantes vietnamitas en la Unión Soviética desempeñaron un papel fundamental en diversos sectores económicos y científicos de Vietnam. Actualmente, más de 5.000 estudiantes vietnamitas cursan estudios en Rusia, constituyendo una importante reserva de jóvenes talentos que podrán asimilar conocimientos científicos y tecnológicos avanzados y contribuir al desarrollo del país en el futuro.



Rusia es un país amigo de Vietnam y posee grandes potencialidades en ciencia, tecnología y recursos naturales, mientras que ambos países mantienen un elevado nivel de confianza política. Según él, los esfuerzos de la comunidad vietnamita, junto con las políticas cada vez más abiertas del Estado, permitirán liberar nuevos recursos y capacidades.



Actualmente, más de 6,5 millones de vietnamitas viven en el extranjero, mientras que la posición y el potencial nacional de Vietnam también han experimentado importantes transformaciones. En este contexto, la promulgación de la Resolución 23 responde oportunamente a los cambios de la época y anticipa nuevas tendencias, especialmente en un escenario en el que la ciencia y la tecnología desempeñan un papel cada vez más importante en el desarrollo de la economía mundial.



El doctor Do Xuan Hoang destacó especialmente el impacto bidireccional de la Resolución 23. Como empresario con una trayectoria exitosa y numerosas contribuciones a la comunidad, al país donde reside y a Vietnam, consideró que las nuevas políticas no solo aportarán beneficios a la economía y a los intereses nacionales, sino que también crearán mejores oportunidades para que empresarios y científicos vietnamitas en el extranjero desarrollen sus propias capacidades, aprovechen plenamente su potencial profesional y aporten su conocimiento.



En la actualidad, la economía vietnamita está cada vez más abierta y mantiene un elevado ritmo de crecimiento, lo que genera nuevas oportunidades, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, para los empresarios y científicos vietnamitas residentes en el extranjero.

En este contexto, Do Xuan Hoang afirmó que el patriotismo y el deseo de contribuir al desarrollo de la patria de los vietnamitas en el extranjero serán cada vez mejor acogidos, brindando a la comunidad mayores oportunidades para contribuir a la construcción de un Vietnam próspero./.

VNA