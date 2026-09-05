Mercado de Dak R’mang: el alma del noroeste en Altiplanicie Occidental de Vietnam

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Cada domingo, el mercado de Dak R’mang, en la comuna de Ta Dung, provincia de Lam Dong, se llena de tejidos tradicionales, gastronomía y colores que reflejan la identidad de la comunidad H’Mong asentada en esta zona desde hace más de dos décadas.



Más que un espacio comercial, el mercado constituye un singular punto de encuentro cultural para los H’Mong que emigraron desde Ha Giang, Lao Cai, Cao Bang y Lai Chau. Lejos de su tierra natal, el mercado de fin de semana se ha convertido en un lugar para preservar recuerdos, tradiciones e identidad étnica.



Con una superficie de más de 7.000 metros cuadrados y más de 100 hogares dedicados al comercio, el mercado destaca por sus puestos de tejidos tradicionales. Allí se venden prendas bordadas a mano y diseños renovados creados, cortados y confeccionados por los propios habitantes. Entre ellos figuran los productos de Ly Thi Mai, una mujer H’Mong que llegó a la zona en 1998 y comenzó a vender sus prendas artesanales en 2020, algunas valoradas en cientos de dólares.



La gastronomía es otro de los principales atractivos. Entre las especialidades destaca el Thang co (sopa de casquería), preparado de manera tradicional por vendedores como Ly Seo Cha, quien lleva cerca de 18 años vinculado al mercado. El Mac Khen (fresno espinoso de la India) y las semillas de Doi también aportan sabores característicos de las tierras altas al corazón de la Altiplanicie Occidental.

En el mercado de Dak R’mang. (Fuente: VNA)

Actualmente, Ta Dung alberga la mayor comunidad H’Mong de la provincia de Lam Dong, con 1.935 hogares y 13.595 habitantes. El desarrollo de cultivos como el café, la pimienta y el durián ha contribuido a mejorar las condiciones de vida y creado nuevas oportunidades para impulsar el mercado.



Tran Nam Thuan, presidente del Comité Popular de la comuna de Ta Dung, señaló que la localidad ha invertido en mejorar las infraestructuras y reorganizar las zonas comerciales, al tiempo que vincula gradualmente el mercado con el turismo comunitario y conecta rutas y circuitos turísticos para aumentar el atractivo de la zona occidental de Lam Dong.



La localidad continuará prestando especial atención a la conservación de valores culturales tradicionales como el tejido de brocados, la indumentaria y la gastronomía, con el objetivo de sentar bases para un desarrollo sostenible./.