El alma de la tierra natal en los pueblos antiguos

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - Los antiguos pueblos de la provincia norvietnamita de Bac Ninh conservan hasta hoy casas con tejados cubiertos de musgo, pozos, árboles centenarios, casas comunales y pagodas, junto con una arraigada vida comunitaria. Estos espacios constituyen auténticos “museos vivos” que preservan la memoria y los valores culturales de la región de Kinh Bac.

Huellas del pasado

En el grupo residencial de Trang Liet, en el barrio de Dong Nguyen, los pequeños callejones, los árboles centenarios, las antiguas casas comunales, templos y pagodas forman un paisaje que refleja la historia y la identidad de la aldea vietnamita tradicional.

Trang Liet es considerado por investigadores uno de los antiguos pueblos de la región. Tres puertas de entrada centenarias y árboles de bodhi, banianos y caquis contribuyen a preservar el paisaje tradicional.

Ngo Xuan Hoang, de 90 años y residente de Trang Liet durante casi toda su vida, destacó que los habitantes se sienten orgullosos de conservar los vestigios históricos, la tradición académica y numerosas costumbres locales.

Tradiciones como las reuniones de personas de una misma generación, las actividades de los clanes familiares y la ayuda mutua entre vecinos en momentos de duelo o celebración continúan formando parte de la vida comunitaria.

Aunque la vida ha cambiado, los lazos de vecindad y solidaridad siguen siendo firmes, afirmó.

En la aldea de Kieu Na, comuna de Lien Bao, los visitantes encuentran un paisaje rural característico del norte de Vietnam, con numerosas casas antiguas conservadas casi intactas. El lugar ha sido utilizado como escenario de varias producciones televisivas debido a su paisaje tradicional, que requiere poca intervención para las filmaciones.

Los turistas visitan casas antiguas en la aldea de Kieu Na. Foto: baobacninhtv.vn

Según Nguyen Thi Quyen, secretaria de la célula del Partido de Kieu Na, los habitantes consideran estas antiguas viviendas no solo como recuerdos de la tierra natal, sino también como un patrimonio cultural de la comunidad. Por ello, colaboran en su conservación y presentan a los visitantes la historia de la aldea, sus casas antiguas y sus tradiciones.

Preservar la identidad cultural de Kinh Bac

En el grupo residencial de Viem Xa, barrio de Kinh Bac, los habitantes siguen utilizando el antiguo nombre de la localidad: aldea Diem.

La aldea es considerada la cuna del Quan Ho, género de canto popular de Bac Ninh, y está vinculada a la leyenda y al culto a la Reina Madre.

Según la tradición, la Reina Madre era hija de un rey Hung. Durante un viaje primaveral, llegó a esta región y ayudó a la población a desarrollar la producción, mejorar sus condiciones de vida y transmitir conocimientos, valores morales y canciones para fomentar el trabajo. Con el tiempo, estas melodías dieron origen al quan ho, que se convirtió en una manifestación cultural característica de Kinh Bac.

En su memoria, los habitantes construyeron un templo que ha sido conservado durante generaciones.

La aldea Diem mantiene actualmente un importante conjunto de monumentos históricos y culturales, entre ellos el templo de la Reina Madre, el templo de Cung y el pozo Ngoc, la casa comunal de Diem y la casa destinada a las actividades de Quan Ho.

Este espacio cultural ha contribuido a preservar las melodías del Quan Ho, cuyas canciones transmiten no solo valores musicales, sino también el amor por la tierra natal, los vínculos comunitarios y los valores tradicionales de Kinh Bac.

Esta expresión artística continúa presente en los festivales, en las veladas de canto de los intérpretes masculinos y femeninos y en la vida cotidiana. Los visitantes pueden así conocer los monumentos antiguos y experimentar un espacio de patrimonio cultural vivo.

La región de Kin Bac cuenta asimismo con numerosos pueblos antiguos vinculados a oficios tradicionales y manifestaciones culturales particulares.

A orillas del río Cau, la aldea de Tho Ha, en el barrio de Van Ha, conserva pequeños callejones de ladrillo, muros decorados con fragmentos de cerámica y una antigua casa comunal. Su atractivo reside tanto en la arquitectura como en los festivales y el tuong, género de teatro tradicional profundamente arraigado en la vida cultural local.

En Phu Lang, los hornos de cerámica continúan funcionando generación tras generación, preservando el oficio tradicional. En Dong Ho, las planchas de grabado, el papel do y los pigmentos tradicionales mantienen viva la tradición de la célebre pintura popular.

Aunque cada localidad posee características propias, todas comparten el compromiso de preservar el patrimonio y los oficios tradicionales, manteniendo viva la identidad de los pueblos vietnamitas en medio de la modernización.

En los últimos años, con el apoyo de las autoridades provinciales y locales, numerosos pueblos antiguos y aldeas artesanales de Kinh Bac han recibido inversiones para su conservación, restauración y mejora del paisaje, así como para desarrollar productos turísticos vinculados a experiencias culturales.

Cada vez más visitantes llegan a estos lugares para contemplar las antiguas casas con tejados cubiertos de musgo, escuchar el quan ho junto a las casas comunales, asistir a representaciones de tuong, imprimir estampas de Dong Ho o elaborar cerámica en Phu Lang.

Estas experiencias contribuyen a acercar a los visitantes a la profundidad cultural de la región y a demostrar la vitalidad de sus valores tradicionales a través del tiempo./.