Premios Viet Nam Rong Xanh promueven valores culturales en era digital

Hanoi (VNA)- Los Premios Viet Nam Rong Xanh (Dragón Azul) se lanzaron hoy en Hanoi con el propósito de abrir un espacio que conecta la cultura, el patrimonio, los destinos y la innovación, así como honrar a organizaciones, empresas, localidades e individuos que crean valores culturales sobresalientes en la era digital.



El programa está organizado por el Instituto de Innovación y Transformación Digital, dependiente de la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam, en coordinación con el Centro de Transformación Digital de Cultura, Deportes y Turismo, el Departamento Nacional de Transformación Digital, la red Global Blue Dragon Fellowship y otras organizaciones asociadas, bajo el patrocinio del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.



Durante la ceremonia de presentación, la directora del Instituto de Innovación y Transformación Digital, Nguyen Thi Bich Lan, destacó que los Premios Viet Nam Rong Xanh surgen en el contexto en que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital están creando nuevas formas de preservar y difundir valores culturales.



El desarrollo de la inteligencia artificial (IA), el big data, la realidad virtual (VR), la realidad aumentada (AR) y las plataformas digitales abren nuevas vías para digitalizar, recrear y acercar al público los valores culturales y patrimoniales, subrayó.



En este contexto, afirmó, la cultura no debe considerarse únicamente como un conjunto de valores que deben preservarse, sino también como un recurso capaz de impulsar las industrias creativas, el turismo inteligente, las marcas locales y el poder blando nacional.



Por su parte, Nguyen Thanh Giang, cofundadora y directora ejecutiva de la organización Vietnam Brand Purpose, explicó que los premios tienen como objetivo identificar, reconocer y difundir los logros sobresalientes en investigación y aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital al servicio de la cultura, el patrimonio, el turismo y las industrias creativas.



La iniciativa busca así promover la aplicación de la tecnología digital en la preservación y promoción de los valores patrimoniales, a fin de desarrollar un turismo inteligente e impulsar las industrias culturales y sectores económicos creativos hacia una mayor modernización, sostenibilidad e integración internacional.



Los premios comprenden seis categorías principales: Dragón Azul Patrimonio, Dragón Azul Marca de Destino, Dragón Azul Industria Cultural, Dragón Azul Innovación, Dragón Azul STEAM y Dragón Azul Impacto.



Especial relevancia reviste Dragón Azul Impacto, considerada la máxima categoría de los premios. Está destinada a localidades, organizaciones, empresas, líderes e individuos que generan un impacto profundo y sostenible en la comunidad y el país, además de contribuir a proyectar la imagen, la cultura, el conocimiento y los valores de Vietnam hacia la región y el mundo.



A través de los premios y de los foros vinculados al programa, el Comité Organizador busca conectar a diferentes actores de la sociedad para generar nuevos valores en los ámbitos de la cultura, el patrimonio, los destinos turísticos y las industrias creativas.



La iniciativa aspira, de este modo, a contribuir a transformar los relatos, las marcas y los logros culturales en fuentes de valor económico y de poder blando nacional en la era digital./.

VNA