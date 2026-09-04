Cultura-Deporte

Premios Viet Nam Rong Xanh promueven valores culturales en era digital

Los Premios Viet Nam Rong Xanh reconocen iniciativas que combinan cultura, patrimonio, turismo, innovación y tecnología para generar valor en la era digital.

La directora del Instituto de Innovación y Transformación Digital, Nguyen Thi Bich Lan, interviene en el acto de lanzamiento. (Foto: VNA)
La directora del Instituto de Innovación y Transformación Digital, Nguyen Thi Bich Lan, interviene en el acto de lanzamiento. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Los Premios Viet Nam Rong Xanh (Dragón Azul) se lanzaron hoy en Hanoi con el propósito de abrir un espacio que conecta la cultura, el patrimonio, los destinos y la innovación, así como honrar a organizaciones, empresas, localidades e individuos que crean valores culturales sobresalientes en la era digital.

El programa está organizado por el Instituto de Innovación y Transformación Digital, dependiente de la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam, en coordinación con el Centro de Transformación Digital de Cultura, Deportes y Turismo, el Departamento Nacional de Transformación Digital, la red Global Blue Dragon Fellowship y otras organizaciones asociadas, bajo el patrocinio del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

Durante la ceremonia de presentación, la directora del Instituto de Innovación y Transformación Digital, Nguyen Thi Bich Lan, destacó que los Premios Viet Nam Rong Xanh surgen en el contexto en que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital están creando nuevas formas de preservar y difundir valores culturales.

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA), el big data, la realidad virtual (VR), la realidad aumentada (AR) y las plataformas digitales abren nuevas vías para digitalizar, recrear y acercar al público los valores culturales y patrimoniales, subrayó.

En este contexto, afirmó, la cultura no debe considerarse únicamente como un conjunto de valores que deben preservarse, sino también como un recurso capaz de impulsar las industrias creativas, el turismo inteligente, las marcas locales y el poder blando nacional.

Por su parte, Nguyen Thanh Giang, cofundadora y directora ejecutiva de la organización Vietnam Brand Purpose, explicó que los premios tienen como objetivo identificar, reconocer y difundir los logros sobresalientes en investigación y aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital al servicio de la cultura, el patrimonio, el turismo y las industrias creativas.

La iniciativa busca así promover la aplicación de la tecnología digital en la preservación y promoción de los valores patrimoniales, a fin de desarrollar un turismo inteligente e impulsar las industrias culturales y sectores económicos creativos hacia una mayor modernización, sostenibilidad e integración internacional.

Los premios comprenden seis categorías principales: Dragón Azul Patrimonio, Dragón Azul Marca de Destino, Dragón Azul Industria Cultural, Dragón Azul Innovación, Dragón Azul STEAM y Dragón Azul Impacto.

Especial relevancia reviste Dragón Azul Impacto, considerada la máxima categoría de los premios. Está destinada a localidades, organizaciones, empresas, líderes e individuos que generan un impacto profundo y sostenible en la comunidad y el país, además de contribuir a proyectar la imagen, la cultura, el conocimiento y los valores de Vietnam hacia la región y el mundo.

A través de los premios y de los foros vinculados al programa, el Comité Organizador busca conectar a diferentes actores de la sociedad para generar nuevos valores en los ámbitos de la cultura, el patrimonio, los destinos turísticos y las industrias creativas.

La iniciativa aspira, de este modo, a contribuir a transformar los relatos, las marcas y los logros culturales en fuentes de valor económico y de poder blando nacional en la era digital./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Premios Viet Nam Rong Xanh #Dragón Azul #industrias culturales #poder blando #industrias creativas
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

El barrio residencial de Trang Liet aún conserva la antigua puerta de la aldea. Foto: baobacninhtv.vn

El alma de la tierra natal en los pueblos antiguos

Los antiguos pueblos de la provincia norvietnamita de Bac Ninh conservan hasta hoy casas con tejados cubiertos de musgo, pozos, árboles centenarios, casas comunales y pagodas, junto con una arraigada vida comunitaria. Estos espacios constituyen auténticos “museos vivos” que preservan la memoria y los valores culturales de la región de Kinh Bac.

Una actuación de la Semana Cultural y Turística de Moc Chau y la Noche Internacional del Brocado de Son La 2026 (Fuente: VNA)

Inauguran Semana Cultural y Turística de Moc Chau 2026

Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), la provincia de Son La inauguró la Semana Cultural y Turística de Moc Chau y la Noche Internacional del Brocado de Son La 2026, bajo el lema “Tejer el patrimonio, armonizar los colores”.

En el seminario se exhibe una cazuela de barro con Mi Quang al estilo de Da Nang. Foto: VNA

Da Nang incorpora gastronomía en experiencias turísticas de ciudad

En un contexto en el que los turistas valoran cada vez más las experiencias vinculadas a la cultura local, la ciudad de Da Nang apuesta por incorporar la gastronomía a sus itinerarios turísticos, vinculándola con la promoción del destino y la preservación del patrimonio.

La Federación de Circo ha colaborado recientemente con VTC Corporation para lanzar una plataforma de venta de entradas en línea a través del sitio web xiecvietnam.vn. Foto: xiecvietnam.vn.

Transformación digital abre nuevos espacios para artes escénicas

Las instituciones artísticas de Vietnam están avanzando en la digitalización de sus actividades, desde la venta de entradas en línea hasta la creación de portales que integran datos y servicios, abriendo nuevos espacios de desarrollo y acercando las artes al público.

El ritmo sereno del mar en el mercado de pescado de Tam Tien

El ritmo sereno del mar en el mercado de pescado de Tam Tien

Durante décadas, el mercado de pescado de Tam Tien, en la ciudad central de Da Nang, ha mantenido el ritmo de vida de la comunidad pesquera local, desde las faenas que comienzan al caer la tarde hasta la actividad comercial antes del amanecer.

El ritual de colocar flores en el Festival Vu Lan en el Templo Ancestral Tuong Van, barrio Thuy Xuan, ciudad de Hue. Foto: VNA

Vu Lan de los jóvenes vietnamitas: amar y agradecer, no solo un día

Para muchos jóvenes vietnamitas, el Vu Lan, celebración budista dedicada a honrar y expresar gratitud hacia los padres y antepasados, es una ocasión para detenerse, dedicar más tiempo a padres y abuelos y recordar que la gratitud filial puede expresarse en pequeños gestos cotidianos.