ONU aprueba iniciativa de Vietnam sobre la Década Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible

Nueva York (VNA) - La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el 4 de septiembre, en su sede en Nueva York (Estados Unidos), la resolución que establece el período 2027-2036 como la Década Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa propuesta e impulsada por Vietnam junto con Chipre, Italia, Laos, Qatar y San Cristóbal y Nieves con el copatrocinio de 103 países.



La resolución crea un marco de largo plazo para que los países y la comunidad internacional intensifiquen sus acciones e integren de forma más amplia la cultura en las políticas de desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) coordinará su implementación, en colaboración con los Estados miembros para elaborar actividades, programas y planes de acción concretos.



Al presentar la iniciativa ante la Asamblea General, el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, destacó que la cultura contribuye a forjar la identidad, conectar a las comunidades y estimular la creatividad y la innovación, además de favorecer los medios de vida y el desarrollo sostenible.



Según el diplomático, la Década Internacional permitirá pasar de la concienciación a la acción, movilizar apoyo político y recursos, promover asociaciones e intercambiar conocimientos y experiencias, elevando el papel de la cultura en la agenda mundial de desarrollo.



Los países valoraron positivamente la iniciativa y reafirmaron el papel esencial de la cultura en el desarrollo sostenible, así como la importancia de la cooperación, el diálogo y el entendimiento mutuo.



La resolución reconoce la cultura como un componente esencial del desarrollo humano y una fuente de identidad, innovación y creatividad, además de un factor clave para promover la cohesión y la inclusión social, erradicar la pobreza, impulsar un crecimiento económico sostenible y fomentar la participación activa de la población en el desarrollo.



Asimismo, destaca su potencial para generar ingresos, empleo sostenible y un sector económico dinámico; poner en valor el patrimonio cultural y las industrias culturales y creativas; y aportar soluciones innovadoras a cuestiones como la educación, la salud, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la tecnología y el medio ambiente.



La Asamblea General reafirmó también la necesidad de integrar eficazmente la cultura en las políticas y estrategias de desarrollo económico, social y ambiental, junto con garantizar una inversión pública adecuada para su protección y promoción.



Para Vietnam, la aprobación de la resolución es fruto de un proceso de propuesta activa y promoción persistente de la iniciativa en la UNESCO y, en general, en la ONU. Partiendo de una idea impulsada por el país, la iniciativa obtuvo un amplio respaldo y se convirtió en un marco de cooperación de la ONU para toda una década, contribuyendo a reafirmar el papel, el prestigio y la creciente presencia de Hanoi en los mecanismos multilaterales, así como su capacidad para aportar iniciativas prácticas acordes con los intereses comunes de la comunidad internacional./.

VNA