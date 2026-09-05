Internacional

Vietnam continúa recibiendo felicitaciones internacionales por su Día Nacional

Dirigentes de Argelia, Azerbaiyán, Bulgaria y otros países felicitaron a Vietnam por el 81.º aniversario del Día Nacional y destacaron sus vínculos bilaterales.

Torre de la Bandera, en Hanoi. (Foto: VNA)
Torre de la Bandera, en Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Dirigentes de Argelia, Azerbaiyán, Bulgaria, Belarús, República Checa, Egipto, Italia, Kazajistán, Países Bajos, Eslovaquia, Suiza, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Ucrania enviaron mensajes y cartas de felicitación a dirigentes del Partido y del Estado de Vietnam, con motivo del 81.º aniversario de su Día Nacional (2 de septiembre de 1945- 2026).

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, y el primer ministro Sifi Ghrieb enviaron cartas de felicitación al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y al primer ministro Le Minh Hung, respectivamente. Los dirigentes argelinos felicitaron al liderazgo y al pueblo vietnamitas por la efeméride y expresaron su satisfacción por el desarrollo de las relaciones de amistad, cooperación y solidaridad entre ambos países. Asimismo, reafirmaron su disposición a coordinarse estrechamente con Vietnam para consolidar los vínculos bilaterales y profundizar la Asociación Estratégica establecida en 2025.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro Ali Asadov también enviaron cartas de felicitación. Los dirigentes azerbaiyanos reafirmaron la importancia que conceden a las relaciones de amistad, confianza y Asociación Estratégica con Vietnam, y señalaron que ambos países disponen de condiciones favorables para ampliar la cooperación, especialmente en economía y comercio, energía, educación e intercambios entre los pueblos. Consideraron, además, que la visita de Estado de To Lam a Azerbaiyán en 2025 abrió una etapa importante en las relaciones bilaterales.

Desde Belarús, el presidente Alekandr Lukashenko, el primer ministro Alexander Turchin y el presidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional, Igor Sergeyenko, enviaron cartas de felicitación a dirigentes del Partido, el Estado y la Asamblea Nacional de Vietnam. Los dirigentes bielorrusos reafirmaron la importancia que conceden a la Asociación Estratégica con Vietnam y valoraron los logros alcanzados por el país, así como el carácter cada vez más práctico y eficaz de la cooperación bilateral. Expresaron su deseo de impulsar nuevos proyectos e iniciativas en comercio, inversión, ciencia y tecnología y ámbitos humanitarios, además de fortalecer el diálogo interparlamentario y el apoyo mutuo en la arena internacional.

La presidenta de Bulgaria, Iliana Iotova, y el primer ministro Rumen Radev transmitieron sus felicitaciones y mejores deseos de prosperidad a Vietnam. Al mismo tiempo, expresaron su satisfacción por el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales, elevadas al nivel de Asociación Estratégica, y destacaron las nuevas oportunidades para impulsar y profundizar la cooperación en áreas prioritarias.

El presidente de la República Checa, Petr Pavel, y el primer ministro Andrej Babis enviaron mensajes de felicitación al secretario general y presidente To Lam y al primer ministro Le Minh Hung, respectivamente. Los dirigentes checos expresaron su satisfacción por las relaciones de amistad tradicional entre ambos países y su deseo de continuar fortaleciéndolas y profundizándolas en todos los ámbitos de interés común, en el marco de la Asociación Estratégica.

El presidente egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, envió un mensaje de felicitación a To Lam, en el que expresó sus mejores deseos al liderazgo y al pueblo vietnamitas, reafirmó su profundo aprecio por las relaciones especiales entre Vietnam y Egipto y manifestó su voluntad de ampliar la cooperación en áreas de interés común.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, destacó que las relaciones entre Vietnam e Italia, construidas durante más de medio siglo sobre la base de la amistad y la confianza mutua, atraviesan una etapa de desarrollo sobresaliente y ofrecen nuevas oportunidades de cooperación. Expresó su confianza en que esta tendencia continúe, en beneficio de ambos pueblos y en contribución a un orden internacional pacífico, estable y próspero.

El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, afirmó que el Día Nacional de Vietnam simboliza el espíritu de unidad y la voluntad creativa y firme del país en favor del desarrollo sostenible y la prosperidad. Asimismo, expresó sus mejores deseos de éxito para Vietnam en la aplicación de sus políticas de desarrollo y reafirmó su deseo de seguir desarrollando la Asociación Estratégica bilateral.

El rey de los Países Bajos, Willem-Alexander, envió un mensaje de felicitación y sus mejores deseos de salud y felicidad al pueblo vietnamita.

El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, el primer ministro Robert Fico y el presidente del Consejo Nacional (Parlamento), Richard Rasi, enviaron mensajes de felicitación. Los dirigentes eslovacos valoraron los logros de Vietnam en el desarrollo socioeconómico y su papel activo en la promoción de la paz, la cooperación y el multilateralismo, así como su contribución a la estabilidad regional y mundial. También reafirmaron la importancia que conceden a las relaciones de amistad tradicional y Asociación Estratégica entre ambos países y expresaron su deseo de seguir ampliando y profundizando la cooperación bilateral.

El presidente de Suiza, Guy Parmalin, reafirmó la importancia que concede a las relaciones históricas de amistad con Vietnam, basadas en el compromiso común con la paz, la estabilidad y la prosperidad. Asimismo, valoró la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Vietnam como un paso importante para profundizar las relaciones económicas entre ambas partes y construir una asociación orientada hacia un futuro sostenible y resiliente.

Los dirigentes de los EAU enviaron mensajes de felicitación a To Lam y Le Minh Hung, expresando sus mejores deseos de salud y felicidad para los dirigentes vietnamitas y de mayor desarrollo y prosperidad para el Estado, el Gobierno y el pueblo de Vietnam.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el primer ministro Sergii Koretskyi enviaron cartas de felicitación. Los dirigentes ucranianos reconocieron los importantes logros de Vietnam en el desarrollo económico sostenible, la consolidación de su posición nacional y el fortalecimiento de su papel en la arena internacional. Asimismo, consideraron a Vietnam un socio importante de Ucrania en el Sudeste Asiático y expresaron su confianza en que el dinámico desarrollo del país abra nuevas oportunidades para reforzar y profundizar la cooperación bilateral, especialmente en comercio y economía.

Con motivo de la efeméride, los ministros de Relaciones Exteriores de Argelia, Azerbaiyán, Belarús, Bután, Bulgaria, Chile, Kazajistán, Pakistán, Eslovaquia, Ucrania y Venezuela también enviaron cartas y mensajes de felicitación al canciller vietnamita, Le Hoai Trung./.

VNA
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