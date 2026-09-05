Política

Francia apuesta por impulsar la cooperación estratégica con Vietnam

La visita del secretario general y presidente To Lam a Francia busca acelerar la Asociación Estratégica Integral y ampliar la cooperación bilateral en defensa, espacio, energía, transporte e innovación.

Julie Le Saos, asesora para Asia, Oceanía y las Américas del presidente francés, Emmanuel Macron. (Foto: Pacific Newsroom)
Julie Le Saos, asesora para Asia, Oceanía y las Américas del presidente francés, Emmanuel Macron. (Foto: Pacific Newsroom)

París (VNA) - La próxima visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, brindará una oportunidad para fortalecer las relaciones con un socio importante del Sudeste Asiático y acelerar la implementación de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, afirmó Julie Le Saos, asesora para Asia, Oceanía y las Américas del presidente francés, Emmanuel Macron.

Durante una rueda de prensa celebrada el 4 de septiembre en París, Le Saos destacó que Vietnam constituye un motor económico y político de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y mantiene profundos vínculos con Francia. Las relaciones bilaterales se han fortalecido en los últimos años mediante numerosas visitas y contactos de alto nivel, entre ellos la visita de Emmanuel Macron a Vietnam en 2025.

Según el programa previsto, la mañana del 10 de septiembre To Lam participará como invitado principal en la Cumbre Espacial Internacional. Tras la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de los Inválidos, será recibido esa misma tarde por Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Ambos dirigentes mantendrán conversaciones, ofrecerán declaraciones a la prensa y presidirán la firma de varios acuerdos.

Posteriormente, los dos mandatarios asistirán a la segunda reunión del Consejo de Alto Nivel de Empresas Francia-Vietnam, que reunirá a importantes corporaciones vinculadas a las relaciones económicas bilaterales. La primera reunión de este mecanismo se celebró durante la visita de Macron a Vietnam. Por la noche, To Lam y su esposa asistirán a un banquete ofrecido en su honor.

Durante la visita, el dirigente vietnamita también se reunirá con el primer ministro y el presidente del Senado de Francia, además de visitar centros de investigación e innovación en la región de París para conocer el ecosistema francés de innovación y explorar nuevas oportunidades de cooperación.

Le Saos señaló que uno de los principales objetivos de la visita es acelerar la implementación de la Asociación Estratégica Integral establecida en 2024, contribuyendo a reforzar la autodeterminación de ambos países y respaldar las ambiciosas metas de desarrollo de Vietnam.

Francia identifica un amplio potencial de cooperación en el desarrollo de la base industrial y tecnológica de defensa, el sector espacial, las infraestructuras energéticas y de transporte, la educación y el intercambio de estudiantes, la investigación científica, la innovación, la salud y el deporte.

La parte francesa espera lograr resultados concretos en seguridad y defensa, minerales críticos y espacio. En particular, la cooperación espacial será uno de los ejes destacados de la visita, en estrecha relación con la participación de To Lam en la Cumbre Espacial Internacional.

Ambos países también intercambiarán puntos de vista sobre la ampliación de la cooperación en infraestructuras estratégicas y de transporte, sectores con gran potencial para contribuir a los objetivos de desarrollo de Vietnam.

En el ámbito bilateral y más allá de este, los líderes de ambos países abordarán diversas cuestiones regionales e internacionales y reafirmarán su compromiso con el respeto del derecho internacional, especialmente de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

En un contexto internacional marcado por la inestabilidad, Francia desea acompañar a Vietnam en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo y consolidarse como un socio de confianza para promover una cooperación mutuamente beneficiosa, afirmó Le Saos./.

VNA
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