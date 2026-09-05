Experto ruso destaca carácter oportuno de las reformas estratégicas de Vietnam

Moscú (VNA) - El profesor Vladimir Kolotov, director del Instituto Ho Chi Minh de la Universidad Estatal de San Petersburgo, destacó la oportunidad de las cuatro transformaciones estratégicas presentadas por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en el tercer pleno del Comité Central del XIV mandato.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la próxima visita de Estado de To Lam a Rusia, Kolotov señaló que estas orientaciones fueron planteadas en un momento en que el entorno internacional atraviesa profundas transformaciones y resulta difícil prever la evolución de los acontecimientos.



Ante esta situación, Vietnam necesita fortalecer sus capacidades internas para afrontar las presiones y estar preparado para responder a los cambios en las políticas exterior e interna, afirmó.



Desde una perspectiva científica y mediante la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), conocida internacionalmente por sus siglas en inglés SWOT, el experto analizó las cuatro dimensiones de la iniciativa. La primera se centra en el entorno interno y la capacidad del contingente de cuadros; la segunda, en el entorno externo y el espacio de desarrollo del país; la tercera, en la transición de un modelo de crecimiento extensivo a otro intensivo, basado en nuevas tecnologías y el aprovechamiento del potencial humano; y la cuarta, en la salvaguarda de la Patria.



Según Kolotov, las cuatro transformaciones forman un sistema cuidadosamente calculado, orientado a generar impactos tanto internos como externos y ayudar a Vietnam a superar los desafíos que enfrenta.



El profesor consideró que la primera transformación es la clave y el factor determinante de todo el sistema de reformas. Al relacionarla con las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh sobre el papel decisivo de los cuadros en la reforma, sostuvo que Vietnam se encuentra actualmente ante una coyuntura favorable para fortalecer la centralización del proceso de toma de decisiones.



A su juicio, las medidas están orientadas a beneficiar al pueblo, pues proteger a Vietnam significa, ante todo, proteger a su población y a sus ciudadanos. En este sentido, subrayó que uno de los aspectos más importantes es que las cuatro transformaciones estratégicas han sido planteadas en el momento oportuno.



En cuanto a su implementación, Kolotov expresó confianza en las capacidades de Vietnam, demostradas a lo largo de su historia de desarrollo, así como en la importancia de un liderazgo firme, responsable y con altas cualidades para materializar eficazmente las políticas y orientaciones trazadas.



Sobre esta base, el profesor estimó que la próxima visita de To Lam a Rusia constituirá una contribución concreta y sustancial al fortalecimiento de la amistad tradicional entre ambos países./.

VNA