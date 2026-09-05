Líder vietnamita preside ceremonia de bienvenida oficial al presidente de Myanmar

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, presidieron esta mañana la ceremonia de bienvenida oficial al presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, y su esposa, Kyu Kyu Hla, con motivo de su visita oficial al país indochino del 4 al 6 de septiembre.



En un ambiente solemne, To Lam y Min Aung Hlaing pasaron revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Vietnam y presentaron a las delegaciones de alto nivel de ambos países. Tras la ceremonia, los dos dirigentes mantuvieron conversaciones oficiales.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, asisten al acto de izamiento de la bandera nacional. (Foto: VNA)



Vietnam y Myanmar establecieron relaciones diplomáticas el 28 de mayo de 1975 y las elevaron al nivel de Asociación de Cooperación Integral en 2017. Desde entonces, los vínculos bilaterales se han desarrollado en diversos ámbitos, como política, economía, comercio, inversión, cultura, educación, turismo e intercambios entre los pueblos. Ambos países también coordinan activamente sus posiciones en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en foros multilaterales, contribuyendo a la paz, la estabilidad y la cooperación regionales.



Tras más de medio siglo de relaciones diplomáticas, la cooperación bilateral ha registrado avances positivos, especialmente en los ámbitos económico y comercial. Varias grandes empresas vietnamitas, entre ellas Viettel, Mytel, THACO y BIDV, operan en Myanmar y contribuyen a su desarrollo económico. Asimismo, las Asociaciones de Amistad Vietnam-Myanmar y Myanmar-Vietnam favorecen los intercambios entre los pueblos.



La visita de Min Aung Hlaing tiene lugar en un contexto de buenas relaciones bilaterales y abre nuevas oportunidades para fortalecer la Asociación de Cooperación Integral, especialmente en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, conectividad, turismo e intercambios entre los pueblos, contribuyendo a generar beneficios para ambas poblaciones y ampliar la cooperación bilateral y multilateral./.