Vietnam busca dar un nuevo impulso a la cooperación con Corea del Sur y Mongolia

Hanoi (VNA) - Por invitación de los presidentes de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Cho Jeong Sik, y del Gran Jural del Estado de Mongolia, Sandag Byambatsogt, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa, junto con una delegación de alto nivel, realizarán visitas oficiales a los dos países del 6 al 11 de septiembre de 2026.



Las visitas constituyen un importante acontecimiento político y diplomático y reflejan la política del Partido y el Estado de Vietnam de consolidar y profundizar las relaciones con dos socios importantes de Asia.



El embajador de Hanoi en Corea del Sur, Vu Ho, señaló que la visita tiene especial importancia para las relaciones bilaterales y la cooperación parlamentaria, y reafirma la atención constante de Vietnam a la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Según el diplomático, los principales objetivos son consolidar la confianza política, fortalecer la cooperación parlamentaria, elevar la calidad de la cooperación económica y mantener los intercambios entre los pueblos.



Por su parte, el embajador vietnamita en Mongolia, Nguyen Tuan Thanh, destacó que esta será la segunda visita de un presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam al país de Asia Oriental desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1954 y la primera de un dirigente clave de Vietnam desde la elevación de los vínculos a Asociación Integral en septiembre de 2024. La visita permitirá concretar los compromisos y orientaciones acordados por los dirigentes de ambos países y profundizar de forma sustantiva y eficaz la nueva asociación.



Nuevos espacios de cooperación con Corea del Sur

Tras casi 35 años de relaciones diplomáticas, Vietnam y Corea del Sur elevaron sus vínculos a Asociación Estratégica Integral en diciembre de 2022. La diplomacia parlamentaria ha contribuido a consolidar la confianza política y, desde la firma de un Memorando de Entendimiento entre las dos asambleas nacionales en noviembre de 2025, la cooperación legislativa ha avanzado de manera más sustantiva.



Corea del Sur es actualmente el mayor inversor en Vietnam, con un capital registrado acumulado de 102,6 mil millones de dólares hasta finales de julio de 2026. El comercio bilateral alcanzó 89,5 mil millones de dólares en 2025 y 70 mil millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, un 41% más que en el mismo período de 2025.



Los órganos legislativos de ambos países trabajan para eliminar obstáculos jurídicos y contribuir al objetivo de elevar el comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para 2030, con una estructura más equilibrada.



La ciencia y la tecnología también ofrecen nuevas oportunidades de cooperación. El proyecto del Instituto de Ciencia y Tecnología Vietnam-Corea (VKIST) ha entrado en su segunda fase, mientras ambos países amplían la colaboración en inteligencia artificial, biotecnología, tecnología cuántica y semiconductores.



Los intercambios entre los pueblos constituyen otro importante vínculo. Cerca de 400.000 vietnamitas viven en Corea del Sur y unos 200.000 surcoreanos residen en Vietnam, mientras alrededor de 100.000 familias multiculturales Vietnam-Corea contribuyen a estrechar los lazos entre ambas sociedades.



Profundizar la Asociación Integral Vietnam-Mongolia

Vietnam y Mongolia establecieron relaciones diplomáticas el 17 de noviembre de 1954 y elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Integral en septiembre de 2024. En este marco, ambos países buscan fortalecer la cooperación parlamentaria y establecer mecanismos de diálogo más regulares y sustantivos, así como ampliar la cooperación económica.



El comercio bilateral superó los 155 millones de dólares en 2025, y ambos países aspiran a elevarlo a 500 millones de dólares. La visita de Tran Thanh Man genera expectativas de contribuir a resolver dificultades logísticas y de conexión empresarial, con miras a alcanzar primero los 200 millones de dólares y avanzar posteriormente hacia la meta de 500 millones.



La cooperación cultural, social y los intercambios entre los pueblos también registran avances. El acuerdo de exención de visados de 2023 contribuyó a convertir a Vietnam en uno de los cinco destinos preferidos por los turistas mongoles.



Impulso a la diplomacia parlamentaria

Las visitas reflejan la política exterior de independencia y autodeterminación de Vietnam, así como su orientación de multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores.



En el plano multilateral, una mayor coordinación entre las asambleas nacionales de Vietnam, Corea del Sur y Mongolia en foros como la Unión Interparlamentaria (IPU), el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) contribuirá a reforzar la voz en favor de la paz y el respeto del derecho internacional.



Se espera que las visitas de Tran Thanh Man den un nuevo impulso a las relaciones de Vietnam con Corea del Sur y Mongolia, abriendo una etapa de desarrollo más dinámico, sustantivo y sostenible, en respuesta a las aspiraciones de los dirigentes y pueblos de los tres países./.

VNA