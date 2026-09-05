Máximo dirigente de Vietnam mantiene conversaciones con presidente de Myanmar

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo conversaciones con el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, tras la ceremonia de bienvenida, en el marco de la visita oficial de este último al país indochino.



To Lam dio la bienvenida al presidente Min Aung Hlaing y a la delegación de alto nivel de Myanmar, y destacó la importancia de la visita para consolidar la confianza política y dar un nuevo impulso a las relaciones de amistad tradicional y Asociación de Cooperación Integral entre ambos países.



Ambos dirigentes intercambiaron puntos de vista sobre la situación de cada país y la cooperación bilateral. To Lam valoró los esfuerzos del Gobierno de Myanmar para promover la estabilidad, la reconciliación, el diálogo, el desarrollo económico y la seguridad, mientras que Min Aung Hlaing felicitó a Vietnam por sus logros socioeconómicos y expresó su deseo de aprender de su experiencia de desarrollo.



Las dos partes acordaron seguir fortaleciendo la confianza política mediante el aumento de los intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel y entre distintos niveles, así como promover eficazmente los mecanismos de cooperación bilateral existentes.



En materia de defensa y seguridad, coincidieron en reforzar la cooperación en formación, intercambio de jóvenes oficiales, búsqueda y rescate y respuesta ante desastres naturales, además de intensificar el intercambio de información y la coordinación en la lucha contra la delincuencia transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, la ciberdelincuencia y las estafas en línea.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



En economía, comercio e inversión, ambas partes consideraron que existe un amplio margen para ampliar la cooperación. Myanmar se comprometió a crear condiciones favorables para las empresas vietnamitas y acordó impulsar la colaboración en agricultura de alta tecnología, procesamiento de alimentos, telecomunicaciones y tecnologías de la información, transformación digital, energía e infraestructura de transporte, así como fortalecer la conectividad aérea y el turismo.



Ambos dirigentes también acordaron intensificar la cooperación en educación, cultura e intercambios entre los pueblos, especialmente entre los jóvenes. Vietnam manifestó su disposición a compartir experiencias en desarrollo económico y social, estabilidad macroeconómica y formulación y gestión de políticas.



Sobre cuestiones regionales e internacionales, las dos partes coincidieron en fortalecer la coordinación en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong.



También destacaron la importancia de mantener la paz, estabilidad, seguridad y libertad de navegación y sobrevuelo en el mar del Este, y resolver las disputas por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Asimismo, acordaron reforzar la cooperación en conectividad de infraestructuras de transporte entre Vietnam, Laos y Myanmar y en la gestión sostenible de los recursos hídricos. Las autoridades competentes de ambos países coordinarán estrechamente para que Myanmar asuma con éxito la presidencia de la próxima Cumbre de ACMECS (Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong), que se celebrará en Vietnam.



Los dos dirigentes acordaron instruir a los organismos competentes para aplicar los entendimientos alcanzados, contribuyendo a llevar las relaciones de Asociación de Cooperación Integral Vietnam-Myanmar a una nueva etapa de desarrollo más profundo, sustantivo y eficaz.



Con motivo de la visita, Min Aung Hlaing invitó a To Lam y a su esposa a visitar Myanmar en 2027, con ocasión del décimo aniversario del establecimiento de la Asociación de Cooperación Integral entre ambos países. El líder vietnamita agradeció la invitación y propuso organizar la visita por vía diplomática en un momento adecuado./.