Vietnam reafirma su compromiso con la cooperación y la amistad con Myanmar

Hanoi (VNA) - Vietnam concede gran importancia a sus relaciones de amistad tradicional y a la Asociación de Cooperación Integral con Myanmar, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, durante una reunión con el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, celebrada hoy en Hanoi.



Tran Thanh Man dio la bienvenida a Min Aung Hlaing y a la delegación de alto nivel de Myanmar con motivo de su primera visita oficial a Vietnam y felicitó al Gobierno y al pueblo de Myanmar por los logros alcanzados en los últimos años. Por su parte, el mandatario visitante informó sobre los resultados de sus conversaciones con el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



Min Aung Hlaing reafirmó que Myanmar valora y preserva sus relaciones de amistad tradicional y cooperación integral con Vietnam, y agradeció el apoyo de Hanoi tanto en el ámbito bilateral como en los foros regionales e internacionales. Asimismo, expresó su deseo de seguir contando con el respaldo del país indochino en el proceso de construcción y desarrollo nacional.



Ambos dirigentes compartieron puntos de vista sobre el papel de los órganos legislativos en el sistema político y el proceso de desarrollo de cada país, coincidiendo en que la diplomacia parlamentaria desempeña un papel crucial en las relaciones bilaterales, al contribuir a consolidar la confianza política, promover y supervisar la implementación de los acuerdos de alto nivel y contribuir a la paz, estabilidad y cooperación regionales y mundiales.



Panorama de la cita (Foto: VNA)

En este sentido, acordaron intensificar el intercambio de delegaciones y experiencias entre las comisiones especializadas, comités y grupos parlamentarios de amistad, especialmente en materia de elaboración de leyes, supervisión suprema y toma de decisiones sobre asuntos de importancia nacional. También coincidieron en aplicar eficazmente el acuerdo de cooperación entre los órganos legislativos y reforzar su papel en la creación de un marco jurídico favorable.



En cuanto a la cooperación económica, comercial y de inversión, Tran Thanh Man propuso fortalecer la conexión entre las comunidades empresariales y pidió al Gobierno de Myanmar resolver las dificultades que enfrentan las empresas vietnamitas que operan e invierten en ese país, creando condiciones favorables para sus actividades a largo plazo.



También propuso seguir consolidando la confianza política mediante el intercambio de delegaciones y contactos a todos los niveles, así como mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral.



Vietnam respalda la participación de Myanmar en foros parlamentarios multilaterales como la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y la Unión Interparlamentaria (UIP), afirmó Tran Thanh Man, quien expresó la disposición de Hanoi a reforzar la coordinación sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, en aras de construir una región unida y resiliente en el Sudeste Asiático.



Por su parte, Min Aung Hlaing transmitió el saludo del presidente de la Cámara de Representantes de Myanmar e invitó a Tran Thanh Man a visitar su país para intercambiar sobre las orientaciones de cooperación entre los órganos legislativos de ambas naciones. El dirigente vietnamita agradeció la invitación y afirmó que coordinará la organización de la visita en un momento oportuno./.