Vietnam contribuye a situar la cultura en el centro de la agenda mundial de desarrollo

Nueva York (VNA) - La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el 4 de septiembre la resolución “Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible”, propuesta por Vietnam, reafirmando el papel, la posición y las contribuciones concretas del país a la promoción de la cultura en favor del desarrollo sostenible.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva York, el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, destacó que la decisión de declarar 2027-2036 como Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible refleja el amplio interés y compromiso político de la comunidad internacional para fortalecer el papel de la cultura en el desarrollo.



Según el diplomático, el principal significado de la resolución es situar la cultura en una posición más relevante dentro de la agenda mundial de desarrollo. La cultura no solo comprende valores que deben preservarse, sino que también representa creatividad, identidad, cohesión comunitaria y medios de vida, y constituye cada vez más un recurso importante para el desarrollo.



En un contexto mundial marcado por divisiones y desafíos, la cultura puede contribuir a conectar a las personas y fomentar el entendimiento, la tolerancia y el diálogo. El Decenio establecerá un marco a largo plazo para mantener el compromiso político y pasar de la concienciación a la acción, mediante la cooperación, el intercambio de experiencias y la movilización de recursos.



El embajador señaló que la iniciativa constituye una aplicación concreta de las orientaciones del Partido y del Estado sobre el papel de la cultura y las personas en el desarrollo nacional. Entre ellas figuran la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político, que identifica la cultura y las personas como fundamento, recurso endógeno y motor importante del desarrollo; la Resolución No. 28/2026/QH16 de la Asamblea Nacional sobre el desarrollo de la cultura vietnamita; y la celebración, por primera vez este año, del Día de la Cultura de Vietnam el 24 de noviembre.



Sobre esta base, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y otros ministerios y organismos competentes, promovió la iniciativa primero en la UNESCO y posteriormente en la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de establecer un marco común de cooperación para toda una década.



Do Hung Viet destacó que la iniciativa demuestra también el papel práctico de la diplomacia multilateral para trasladar las prioridades de desarrollo de Vietnam y conectarlas con las preocupaciones comunes de la comunidad internacional. El Decenio permitirá al país compartir sus valores, experiencias y conocimientos, así como fortalecer la conexión con recursos y modelos exitosos del mundo para contribuir al desarrollo nacional.



La iniciativa fue estudiada y desarrollada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Misión Permanente de Vietnam ante la UNESCO en París. En 2025, Vietnam la presentó oficialmente ante la UNESCO y promovió su aprobación por consenso en noviembre de ese año.



Posteriormente, en Nueva York, Vietnam, junto con Chipre, Italia, Laos, Qatar y San Cristóbal y Nieves, formó un grupo central que llevó a cabo consultas y gestiones con los países para promover la iniciativa ante la Asamblea General de la ONU.



El embajador consideró que la propuesta respondió a una preocupación común de la comunidad internacional: aprovechar mejor la cultura como recurso para el desarrollo, la cohesión social y el diálogo. Vietnam y sus socios trabajaron para armonizar distintas prioridades e intereses y construir un marco en el que los países puedan participar y contribuir.



La aprobación de la resolución también refleja, según Do Hung Viet, el papel cada vez más activo de Vietnam en los foros multilaterales, donde el país presenta iniciativas y contribuciones concretas y trabaja con sus socios para promover el diálogo, la conexión y la búsqueda de consensos.



El diplomático destacó que este resultado da continuidad a importantes hitos de la diplomacia multilateral vietnamita, entre ellos la presidencia de Vietnam de la XI Conferencia de Examen de los Estados Partes en el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y la elección, por primera vez, de un representante vietnamita como juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).



Do Hung Viet subrayó que la aprobación de la resolución constituye apenas el comienzo. En el próximo periodo, la UNESCO desempeñará el papel de organismo coordinador de la implementación del Decenio.



Vietnam continuará participando activamente en los esfuerzos conjuntos para convertir sus objetivos en programas, iniciativas y resultados concretos, contribuyendo al desarrollo nacional, así como a la paz y al desarrollo sostenible en el mundo./.

VNA