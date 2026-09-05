Política

Destituyen al viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Hoang Trung

Hoang Trung fue destituido y expulsado del Partido Comunista de Vietnam por graves violaciones y deficiencias en el desempeño de sus funciones.

Hoang Trung fue destituido de su cargo de viceministro de Agricultura y Medio Ambiente debido a violaciones y deficiencias en el desempeño de sus funciones. (Foto: VNA)
Hoang Trung fue destituido de su cargo de viceministro de Agricultura y Medio Ambiente debido a violaciones y deficiencias en el desempeño de sus funciones. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Hoang Trung fue destituido de su cargo de viceministro de Agricultura y Medio Ambiente debido a violaciones y deficiencias en el desempeño de sus funciones, según la Decisión Nº 1722/QD-TTg, firmada el 4 de septiembre por el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc.

Según la decisión, las violaciones y deficiencias de Hoang Trung en el desempeño de sus funciones fueron objeto también de una sanción disciplinaria por parte de la Secretaría del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.

La medida disciplinaria entra en vigor desde el 31 de julio de 2026, fecha en que entró en vigor la Decisión Nº 276-QDNS/TW de la Secretaría del Comité Central.

Previamente, el 28 de julio de 2026, la Secretaría examinó la propuesta de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central sobre la sanción contra Hoang Trung.

La Secretaría determinó que Hoang Trung, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido y viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, había mostrado un deterioro en su ideología política, ética y estilo de vida, además de infringir las normas del Partido y las leyes del Estado.

También incumplió las normas sobre las conductas prohibidas a los miembros del Partido y la responsabilidad de dar ejemplo, causando consecuencias muy graves, generando indignación pública y afectando seriamente la reputación de las organizaciones del Partido, las localidades, los organismos y las unidades donde desempeñaba sus funciones.

En función de la naturaleza, gravedad y consecuencias de las infracciones, así como de las normas disciplinarias del Partido, la Secretaría decidió expulsar a Hoang Trung del Partido Comunista de Vietnam./.

VNA
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