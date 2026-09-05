Gira del líder vietnamita promoverá nuevos avances en relaciones con Rusia y Francia

Hanoi (VNA) - La visita de Estado a Rusia y la visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, así como su participación en la Cumbre Espacial Internacional, del 7 al 12 de septiembre de 2026, revisten especial importancia tanto en el plano bilateral como multilateral, afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang.



Al responder a las preguntas de la prensa, la funcionaria subrayó que el periplo permitirá impulsar firmemente la implementación de la política exterior trazada por el XIV Congreso Nacional del Partido, fortalecer la confianza política, generar un entorno exterior favorable para la nueva etapa de desarrollo del país y movilizar y aprovechar eficazmente los recursos internacionales al servicio del desarrollo nacional.



El viaje tiene además un significado histórico particular, al constituir la primera visita de Estado a Rusia de un máximo dirigente del Partido y del Estado de Vietnam desde 1991.



Vietnam y Rusia mantienen una relación de amistad tradicional, cultivada con esmero por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países durante más de 75 años. En este contexto, la visita reafirma la coherencia, continuidad y alta prioridad que el Partido y el Estado vietnamitas conceden a los vínculos de amistad tradicional y a la Asociación Estratégica Integral con Rusia.



Asimismo, constituye una oportunidad para que los máximos dirigentes de ambos países mantengan intercambios profundos sobre cuestiones estratégicas, establezcan una visión de largo plazo y generen un nuevo hito y un nuevo impulso político para elevar de manera integral las relaciones bilaterales.



En cuanto a Francia, las relaciones entre ambos países se desarrollan de forma activa e integral, tanto en amplitud como en profundidad, sobre la base de una confianza política cada vez mayor y de estrechos vínculos históricos, culturales y entre los pueblos. La visita reafirma la especial importancia que Vietnam concede a la Asociación Estratégica Integral con Francia y contribuye a consolidar a ambos países como puentes estratégicos en sus respectivas regiones, en particular entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE).



En el plano multilateral, la participación de To Lam en la Cumbre Espacial Internacional en París refleja la visión de desarrollo y el espíritu de integración internacional proactiva de Vietnam, así como la aplicación, al más alto nivel, de las grandes orientaciones del Partido en materia de política exterior, integración internacional y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.



La presencia de Vietnam en la Cumbre constituye una oportunidad importante para que el país aporte su voz a los esfuerzos encaminados a configurar una gobernanza del espacio ultraterrestre orientada a la paz, la seguridad, la sostenibilidad y la equidad, en beneficio común de la humanidad.



Con Rusia, se espera que la visita consolide aún más las bases de la confianza política y fortalezca el papel de la diplomacia de alto nivel; genere avances decisivos en los ámbitos tradicionales de cooperación, comenzando por el petróleo, el gas y la energía, incluida la energía nuclear; y convierta la cooperación económica, comercial y de inversión, así como la conectividad y el desarrollo de infraestructuras, en nuevos motores de crecimiento de las relaciones bilaterales.



Asimismo, ambas partes intensificarán la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, vinculándola con la formación de recursos humanos altamente cualificados. Según Thu Hang, existen amplias posibilidades de cooperación en tecnologías digitales, inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología, biomedicina, productos farmacéuticos, fabricación de maquinaria, transporte inteligente e investigación básica.



Con Francia, la visita será una oportunidad fundamental para continuar fortaleciendo la confianza política, definir una visión de largo plazo y concretar la Asociación Estratégica Integral mediante programas, proyectos y resultados tangibles. Al mismo tiempo, contribuirá a generar un nuevo impulso para la cooperación económica, comercial y de inversión, convirtiendo la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en nuevos motores de las relaciones bilaterales.



La visita también brindará la oportunidad a ambas partes de explorar importantes líneas de actuación en áreas estratégicas y de desarrollo sostenible, como las nuevas energías, la transición ecológica, la respuesta al cambio climático, el transporte y las infraestructuras, la defensa y la seguridad, y la educación y la formación; al tiempo que generará un nuevo impulso para áreas tradicionales como la cultura, la salud, la justicia, la agricultura y la cooperación local.



La vicecanciller expresó su plena confianza en que la visita de Estado a Rusia, la visita oficial a Francia y la participación en la Cumbre Espacial Internacional de To Lam alcanzarán resultados concretos, sustanciales y de valor duradero, proporcionando un impulso decisivo para pasar de los marcos de cooperación y compromisos establecidos a una nueva etapa de implementación profunda, amplia, práctica y eficaz./.

VNA