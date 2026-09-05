Líder vietnamita recibe al embajador saliente de Bangladesh

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió el 5 de septiembre al embajador de Bangladesh, Mohammad Lutfor Rahman, con motivo del término de su mandato.



To Lam felicitó al diplomático por haber cumplido con éxito su misión y valoró sus contribuciones al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, en beneficio de sus pueblos.



También felicitó a Bangladesh por la celebración de las elecciones generales en febrero de 2026 y las presidenciales en agosto, que permitieron completar los principales cargos de liderazgo y conformar el nuevo Gobierno. Expresó su confianza en que el país mantendrá la estabilidad y avanzará hacia la prosperidad bajo el liderazgo de la nueva administración.



Al repasar los avances de las relaciones bilaterales durante el mandato de Lutfor Rahman, To Lam destacó que, tras más de 50 años de relaciones diplomáticas, los vínculos Vietnam-Bangladesh siguen desarrollándose sólidamente, con un alto nivel de confianza política y frecuente apoyo mutuo en foros regionales e internacionales.



De cara al futuro, propuso intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel y de distintos niveles, mantener los mecanismos de diálogo y promover la cooperación económica y comercial sobre la base de las potencialidades de ambas economías. Asimismo, planteó negociar y firmar acuerdos de cooperación en comercio e inversión para elevar el comercio bilateral a 2 mil millones de dólares.



To Lam pidió ampliar la cooperación en industria Halal, tecnologías de la información, transformación digital y ecológica, educación y formación, turismo e intercambios entre pueblos. También propuso mejorar la conectividad mediante la ampliación de las conexiones por carretera, ferrocarril y vías marítimas, así como promover la pronta apertura de vuelos directos entre ambos países.



Por su parte, Lutfor Rahman agradeció la recepción y expresó su profundo aprecio por la atención y el apoyo de To Lam hacia él, el Gobierno y el pueblo de Bangladesh y las relaciones bilaterales.



El embajador transmitió las felicitaciones del Gobierno de Bangladesh por los importantes logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam. Destacó la cordialidad del pueblo vietnamita y la amistad tradicional entre ambos pueblos, y afirmó que continuará contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, cualquiera que sea el cargo que ocupe en el futuro.



Lutfor Rahman coincidió en coordinar esfuerzos para organizar visitas de alto nivel, mantener los mecanismos de cooperación y conectar a los organismos pertinentes para impulsar una cooperación práctica en economía, comercio, cultura, turismo, educación y formación, trabajo, así como la firma de nuevos acuerdos.



Asimismo, señaló que Bangladesh desea fortalecer sus relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), convertirse en Socio de Diálogo de la organización y promover su adhesión al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), para lo cual espera el apoyo de Vietnam.



Afirmó que Bangladesh comparte las posiciones de la ASEAN y Vietnam sobre cuestiones regionales y desea contribuir a construir una región de paz, estabilidad, seguridad y navegación segura, sobre la base del respeto al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.



Con motivo de la ocasión, el embajador transmitió también la invitación del Gobierno de Bangladesh a To Lam para visitar el país en el futuro próximo./.

VNA