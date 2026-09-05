Primeras damas de Vietnam y Myanmar visitan la aldea de seda Van Phuc

Hanoi (VNA) - En el marco de la visita oficial a Vietnam del presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, y su esposa, Kyu Kyu Hla, la esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Ngo Phuong Ly, y la primera dama de Myanmar visitaron hoy la aldea de seda Van Phuc, en el barrio de Ha Dong en Hanoi.



Las dos primeras damas visitaron el Templo de los Ancestros del Oficio, donde conocieron la historia de la tradición de tejido de seda de la aldea, con más de mil años de antigüedad, y participaron junto con estudiantes de familias dedicadas a este oficio en una actividad de ensartado de cuentas de seda.



Ante un antiguo telar, Kyu Kyu Hla expresó su sensación de cercanía y familiaridad, ya que los telares forman parte de la vida de la población de Myanmar desde hace miles de años y se utilizan para producir tejidos y sedas destinados, entre otros, a prendas tradicionales como el htamein y el paso.



Por su parte, Ngo Phuong Ly destacó que Vietnam y Myanmar son conocidos por sus oficios artesanales tradicionales, especialmente el tejido de seda, y señaló que las mujeres de ambos países no solo crean productos de gran delicadeza, sino que también contribuyen a preservar y transmitir los valores culturales entre generaciones.



Posteriormente, las dos primeras damas recorrieron las calles de la aldea y visitaron un establecimiento de tejido de seda y un centro dedicado a la conservación y desarrollo de productos de este material. Ngo Phuong Ly señaló que Van Phuc cuenta actualmente con más de 200 hogares dedicados a producir, exhibir y promocionar sus productos, además de recibir visitantes, contribuyendo así a incorporar la seda vietnamita a la vida moderna y llevarla a los mercados nacionales e internacionales.



En la Cooperativa Vun Art, ambas conocieron el trabajo de más de 40 artesanos con discapacidad que transforman retales de seda reciclada en cuadros de seda mediante la técnica de collage. Tras conversar con los trabajadores y conocer sus historias, las dos visitantes les transmitieron palabras de aliento.



Kyu Kyu Hla, quien anteriormente fue profesora universitaria, expresó su deseo de volver a Vun Art cuando tenga ocasión de visitar Vietnam. Después de que la cooperativa manifestara su intención de regalarle algunos productos que le habían gustado, la primera dama de Myanmar correspondió con un obsequio.

Las primeras damas de Vietnam, Ngo Phuong Ly, y de Myanmar, Kyu Kyu Hla, en la aldea de seda Van Phuc. (Foto: VNA)



La visita concluyó con una degustación de té. Kyu Kyu Hla agradeció a Ngo Phuong Ly la cálida acogida y el significativo programa, y expresó su deseo de contar con más oportunidades para intercambiar y compartir sobre las expresiones culturales de ambos países.



Ngo Phuong Ly agradeció a su vez la visita y subrayó que la cultura es un lenguaje sin fronteras que conecta a las personas, al tiempo que expresó su deseo de reencontrarse pronto con Kyu Kyu Hla.



La visita a Van Phuc constituyó uno de los momentos destacados de la visita oficial a Vietnam del presidente de Myanmar y contribuyó a fortalecer el intercambio y el conocimiento mutuo de los valores culturales tradicionales de ambos países.



Previamente, en la tarde del 4 de septiembre, Min Aung Hlaing y una delegación de alto nivel de Myanmar visitaron el complejo fabril de automóviles VinFast en Hai Phong, donde conocieron los procesos de producción, las tecnologías y las distintas líneas de productos de la empresa.



Durante la visita al taller de ensamblaje, el presidente de Myanmar expresó su impresión por la calidad de los vehículos eléctricos de la marca vietnamita y valoró las modernas instalaciones y el rápido desarrollo de VinFast.



La visita contribuyó a fortalecer los intercambios y la conectividad, así como a abrir nuevas oportunidades de cooperación entre las comunidades empresariales de Vietnam y Myanmar, impulsando los vínculos en los ámbitos de la industria, el comercio y el transporte ecológico./.