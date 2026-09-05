Primer ministro vietnamita se reúne con presidente de Myanmar

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se reunió el 5 de septiembre con el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, con motivo de la visita oficial de este último al país indochino, del 4 al 6 de septiembre de 2026.



Al dar la bienvenida al mandatario de Myanmar, Le Minh Hung destacó que la visita refleja la determinación de ambos Gobiernos de estrechar la cooperación y profundizar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.

Asimismo, felicitó a Myanmar por los importantes resultados alcanzados en la gestión y conducción del país, y reafirmó el apoyo de Vietnam a los esfuerzos del Gobierno de Myanmar para promover la estabilidad, la reconciliación, el diálogo, el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida de la población.



Por su parte, Min Aung Hlaing agradeció la acogida dispensada a la delegación, felicitó a Vietnam por sus logros socioeconómicos y valoró su creciente papel y posición en la región y el mundo. También expresó su deseo de aprender de la experiencia vietnamita y reafirmó su aprecio por la amistad tradicional y la cooperación multifacética entre ambos países, construidas y cultivadas por generaciones de dirigentes y pueblos.



Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por los avances registrados en los vínculos bilaterales, incluida la presentación de las cartas credenciales de los nuevos embajadores de ambos países y la exitosa celebración de la décima reunión del Comité Mixto de Cooperación Bilateral, a nivel de ministros de Relaciones Exteriores.



Acordaron reforzar la confianza política, promover los contactos de alto nivel y entre distintos niveles, y coordinar esfuerzos para impulsar integralmente la cooperación a través de los canales del Partido, el Estado, los Gobiernos, los Parlamentos y los intercambios entre pueblos.



También coincidieron en reanudar próximamente mecanismos importantes, como el Subcomité Mixto de Cooperación Comercial, el Diálogo de Seguridad y el Grupo de Trabajo Conjunto sobre Cooperación Bilateral en Defensa, a fin de generar nuevos impulsos para la Asociación de Cooperación Integral Vietnam-Myanmar.



Las dos partes acordaron fortalecer la cooperación en defensa y seguridad, convirtiéndola en uno de los pilares de las relaciones bilaterales.



En este marco, intensificarán la coordinación para prevenir y combatir la delincuencia transfronteriza, los delitos cibernéticos, las estafas en línea y el narcotráfico, así como ampliar la formación, los intercambios entre oficiales jóvenes y las actividades culturales y deportivas militares. También promoverán la cooperación frente a desafíos de seguridad no tradicionales, incluidos el rescate, la búsqueda y salvamento y la recuperación tras desastres naturales.



Panorama de la reunión (Foto: VNA)

En cuanto a la cooperación económica, comercial y de inversión, ambos dirigentes coincidieron en que aún existe un amplio potencial por aprovechar y complementar. Acordaron intensificar los intercambios sobre medidas para aumentar el comercio bilateral y revisar y actualizar los compromisos y acuerdos de cooperación comercial, de inversión y aduanera.



Le Minh Hung acogió con satisfacción la celebración del Foro Empresarial, que contribuirá a fortalecer los vínculos entre las empresas de ambos países y promover nuevas oportunidades de inversión.



Asimismo, propuso que el Gobierno de Myanmar siga facilitando las actividades de las empresas vietnamitas y resolviendo sus dificultades, y afirmó que Vietnam está dispuesto a alentar a sus empresas a invertir en los sectores de interés de Myanmar.



Min Aung Hlaing afirmó que continuará apoyando a las empresas vietnamitas que operan en Myanmar y expresó su deseo de que Vietnam amplíe sus inversiones en sectores como las telecomunicaciones, la transformación digital, la agricultura de alta tecnología, el riego, la acuicultura, el procesamiento de alimentos y las infraestructuras.



Los dos líderes también acordaron impulsar la cooperación en conectividad de infraestructuras, transporte aéreo, educación, cultura, intercambios entre pueblos y vínculos entre localidades. Coincidieron en reanudar pronto los vuelos directos entre Vietnam y Myanmar y desarrollar productos turísticos conjuntos, incluidos el turismo espiritual y de salud, además de ampliar la conexión de destinos turísticos con otros países de la Subregión del Gran Mekong.



En el plano regional, Le Minh Hung valoró los esfuerzos de las autoridades de Myanmar para promover la paz, la estabilidad y la reconciliación, y afirmó que Vietnam coordinará con los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) el mantenimiento de los contactos y el impulso de un diálogo constructivo con Myanmar.



Ambas partes compartieron su apoyo a la solución pacífica de las controversias sobre la base del derecho internacional, contribuyendo al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región.



Con motivo de la ocasión, Le Minh Hung invitó al presidente Min Aung Hlaing a visitar Vietnam para asistir a la Cumbre CLMV (Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam) y presidir la Cumbre ACMECS (Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong), previstas para noviembre de 2026 en Hanoi. Por su parte, el mandatario de Myanmar invitó al primer ministro vietnamita a visitar Myanmar en un momento conveniente./.