VNA participa en el Foro de Medios de Asia-Pacífico

Shenzhen, China (VNA) - El Foro de Medios de Asia-Pacífico (APMF), bajo el tema “Construir el camino hacia la prosperidad compartida para una comunidad de Asia-Pacífico próspera: consenso y acción de los medios de comunicación”, se celebró del 2 al 5 de septiembre en Shenzhen, China, con la participación de más de 400 delegados de agencias de noticias, medios de comunicación, Gobiernos, embajadas, institutos de investigación y empresas de la región.



La delegación de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), encabezada por su subdirectora general, Doan Thi Tuyet Nhung, participó en el Foro, organizado conjuntamente por el Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China, la Agencia de Noticias Xinhua y el Gobierno Popular de la provincia de Guangdong.



Durante la sesión se presentó el Comité Preparatorio del Programa de Asociación de Medios de Asia-Pacífico, del que la VNA forma parte como uno de sus 16 miembros.



En su discurso de apertura, el editor jefe de Xinhua, Lu Yantong, destacó que el Foro ofrece un marco para que los medios de comunicación de Asia-Pacífico intercambien experiencias, profundicen la cooperación y promuevan el desarrollo conjunto, contribuyendo a la paz, estabilidad, cooperación y prosperidad de la región.



Los participantes coincidieron en que la cooperación y el desarrollo de Asia-Pacífico requieren una participación activa de los medios, que deben intensificar la información sobre la apertura e integración regionales, así como divulgar de forma integral los avances y resultados de la cooperación entre las economías de la región.



En el marco del Foro, Doan Thi Tuyet Nhung mantuvo una reunión de trabajo con la vicepresidenta de Xinhua, Xi Yanchun. Ambas partes valoraron los resultados de la cooperación alcanzados y analizaron las orientaciones para el futuro.



Doan Thi Tuyet Nhung felicitó a Xinhua por la organización del Foro y destacó que este constituye una oportunidad para compartir experiencias sobre información y comunicación en la era digital, así como para fortalecer la cooperación con Xinhua y otros medios de Asia-Pacífico.



La dirigente de la VNA expresó asimismo su interés en conocer la experiencia de Xinhua en la cobertura de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en Shenzhen en noviembre de 2026, de cara a que Vietnam acogerá ese evento en 2027.



Destacó que la cooperación tradicional entre la VNA y Xinhua continúa fortaleciéndose, con un intercambio eficaz de productos informativos, incluidos textos, fotografías y vídeos. La VNA también utiliza fuentes oficiales y diversificadas de Xinhua sobre China, las relaciones Vietnam-China y cuestiones regionales e internacionales.



Doan Thi Tuyet Nhung manifestó el deseo de seguir aprendiendo de Xinhua en la aplicación de tecnologías e inteligencia artificial a la producción y distribución de información, la gestión digital y el desarrollo de la economía de los medios, además de intensificar los intercambios profesionales.

La subdirectora general de la VNA, Doan Thi Tuyet Nhung (izquierda), entrega a la vicepresidenta de Xinhua, Xi Yanchun, el libro fotográfico bilingüe vietnamita-inglés “Vietnam: 40 años de Renovación”, publicado por la VNA. (Foto: VNA)





Por su parte, Xi Yanchun afirmó que Xinhua continuará fortaleciendo la cooperación con la VNA. Ambas partes acordaron aprovechar las oficinas de corresponsales en cada país para intensificar los intercambios profesionales, mejorar la eficacia del intercambio de información y compartir experiencias en ámbitos de interés común, conforme al acuerdo suscrito por los dirigentes de ambas agencias.



También acordaron crear condiciones favorables para que sus respectivos corresponsales puedan desempeñar eficazmente su labor en el otro país.



Xi Yanchun invitó a dirigentes de la VNA a asistir a la ceremonia por el 95.º aniversario de la fundación de Xinhua y a la séptima Conferencia Mundial de Medios, previstas en Beijing en noviembre de 2026.



Previamente, la delegación de la VNA participó en el Foro Paralelo de Guangzhou, bajo el tema “Oportunidades de desarrollo de Asia-Pacífico mediante la cooperación en innovación”, y realizó visitas de estudio a instalaciones económicas y culturales en Guangzhou, Foshan y Shenzhen./.