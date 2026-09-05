Zona Chan May-Lang Co fortalece el desarrollo económico y logístico de Hue

Hue, Vietnam (VNA) - La Zona Económica Chan May-Lang Co, con más de 27.000 hectáreas, se consolida como un importante centro económico, urbano, industrial y de ecoturismo de Hue, gracias a su ubicación estratégica y su potencial en materia portuaria y logística.

La zona conecta Hue con Da Nang y se encuentra cerca de la autopista Norte-Sur y del Corredor Económico Este-Oeste, lo que favorece el desarrollo de puertos de aguas profundas y servicios logísticos. Hasta agosto de 2026, había atraído un volumen de capital registrado equivalente a cerca de dos tercios de los más de 5.846 millones de dólares captados por todas las zonas económicas e industriales de Hue.

Entre los principales proyectos destaca el Complejo Industrial de Producción y Ensamblaje de Automóviles Kim Long Motor Hue, con una inversión de unos 1.000 millones de dólares y una superficie de más de 600 hectáreas en su primera fase. En los primeros siete meses de 2026, ensambló unos 3.000 vehículos, generó ingresos estimados en más de 216,2 millones de dólares, aportó 18,3 millones al presupuesto estatal y creó 3.500 empleos. Su objetivo es dominar la tecnología y elevar por encima del 90% la tasa de localización de sus productos.

Otro proyecto destacado es el Centro Logístico Chan May, desarrollado por LEC Group con una inversión superior a 57,7 millones de dólares y una superficie de 33 hectáreas, cuya construcción comenzó en marzo de 2025. La zona también alberga proyectos como el complejo turístico Laguna Lang Co, las infraestructuras del Parque Industrial No. 2, con una inversión de 71 millones de dólares, y la Zona Franca Sai Gon-Chan May, con 100 millones de dólares.

Zona de pruebas y evaluación de vehículos de Kim Long Motor Hue en la Zona Económica de Chan May-Lang Co. (Fuente: VNA)

Con el objetivo de convertir Hue en uno de los centros de economía marítima del país en el período 2025-2030, la localidad prioriza la modernización de las infraestructuras portuarias y de transporte. En el puerto de Chan May, acelera la construcción de los muelles No. 4 y 5, cuya finalización está prevista para septiembre de 2026 y octubre de 2028, respectivamente, con una inversión total superior a 64,5 millones de dólares.

Asimismo, el muelle No. 6, con una inversión superior a 35,7 millones de dólares, y los muelles No. 7 y 8 avanzan en los trámites para atraer inversiones. También continúa la inversión de 1.000 millones de dólares en los rompeolas occidental y septentrional para garantizar la seguridad de los buques.

En materia de conectividad, Hue promueve dos proyectos estratégicos: una carretera de 35 kilómetros que conectará la zona económica con la autopista La Son-Hoa Lien, con una inversión aproximada de 384,6 millones de dólares, y la avenida Norte-Sur Oriental de la ciudad de Hue, de 75 kilómetros, bajo el modelo de asociación público-privada (PPP), con una inversión prevista de 769,2 millones de dólares.

Ambos proyectos contribuirán a fortalecer la conexión de Chan May-Lang Co y crear condiciones favorables para el desarrollo de las cadenas logísticas interregionales./.