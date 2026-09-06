Cooperación local, un rasgo distintivo de relaciones Vietnam-Japón

Hue, Vietnam (VNA)- El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reunió hoy en la ciudad central de Hue con una delegación de autoridades de localidades japonesas, con motivo del segundo Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón.



El premier expresó su satisfacción por el fuerte desarrollo de las relaciones bilaterales, marcado por importantes logros y un alto nivel de confianza política en todos los ámbitos.



Con el fin de concretar y profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, el jefe del Gobierno afirmó estar dispuesto a escuchar las recomendaciones prácticas y francas de los dirigentes y representantes de las localidades japonesas para promover la cooperación entre las administraciones locales de ambas partes.



Los dirigentes de las prefecturas japonesas de Nara, Kioto, Shiga, Mie, Gunma, Shizuoka, Yamanashi y Wakayama presentaron sus respectivas localidades y expresaron su gran interés en cooperar con Vietnam.



Asimismo, formularon propuestas concretas para intensificar la colaboración en agricultura, energía del hidrógeno, turismo, cultura, medio ambiente, semiconductores y desarrollo de recursos humanos.



Al valorar estas propuestas constructivas, Minh Hung destacó que la cooperación local constituye un rasgo importante y distintivo de las relaciones Vietnam-Japón, y que el Gobierno vietnamita la considera un canal práctico y eficaz que contribuye al desarrollo integral de los vínculos bilaterales.



Instó a las localidades japonesas a continuar promoviendo la cooperación, incluida la actualización de los acuerdos existentes en consonancia con los nuevos modelos organizativos de las administraciones locales vietnamitas, y a convertir los compromisos en actividades sustantivas que generen beneficios mutuos.



También pidió a las localidades fortalecer los intercambios y las visitas de delegaciones, profundizar la cooperación en comercio, inversión, cultura, turismo y agricultura de alta tecnología, y alentar a las empresas japonesas a ampliar sus inversiones en Vietnam, especialmente en sectores emergentes como ciencia y tecnología, transformación digital y ecológica, inteligencia artificial y semiconductores.



Además, el jefe del Gobierno llamó a brindar mayor apoyo a las empresas vietnamitas que deseen invertir y operar en las localidades japonesas, al tiempo que alentó la cooperación en la formación de recursos humanos de alta calidad en ámbitos acordes con las necesidades de ambas partes, incluidos ciencia y tecnología, semiconductores, inteligencia artificial, agricultura de alta tecnología y atención sanitaria.



Propuso estrechar los vínculos entre las universidades, instituciones de formación y centros de investigación japoneses y sus socios vietnamitas, así como continuar apoyando a los vietnamitas que estudian, trabajan y viven en Japón y mantener y ampliar los programas de becas para estudiantes vietnamitas.



El primer ministro afirmó que el Gobierno vietnamita está trabajando para perfeccionar las instituciones y mejorar el entorno de inversión y negocios, y que está dispuesto a acompañar a las empresas japonesas y resolver oportunamente las dificultades que puedan surgir.



Asimismo, subrayó que Vietnam se compromete a crear las condiciones más favorables para que las empresas japonesas inviertan y operen con éxito y de manera sostenible en el país indochino, sobre la base de la confianza, la cooperación constructiva y la apertura./.

VNA