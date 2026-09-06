Impulsan la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia en nueva era de desarrollo

Hanoi, 6 sep (VNA) - La próxima visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, generará un nuevo impulso para las relaciones bilaterales en todos los ámbitos al ser la primera de un jefe del Partido y del Estado vietnamita a ese país desde 1991 y tener lugar tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y las elecciones a la XVI Legislatura.



Vietnam y la antigua Unión Soviética establecieron relaciones diplomáticas el 30 de enero de 1950. En 1994, ambos países firmaron el Tratado sobre los Principios Fundamentales de las Relaciones de Amistad, que sentó las bases jurídicas para una nueva etapa. La relación fue elevada a asociación estratégica en 2001 y a asociación estratégica integral en 2012. En 2021, ambas partes adoptaron una Declaración Conjunta sobre la Visión de sus relaciones hasta 2030.



En los últimos años, los intercambios de alto nivel se han mantenido frecuentes, consolidando una elevada confianza política. En particular, en mayo de 2025, con motivo de la visita oficial de To Lam a Rusia y su participación en el 80.º aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, ambas partes adoptaron una Declaración Conjunta sobre las principales orientaciones de la asociación estratégica integral Vietnam-Rusia en la nueva fase de cooperación.



En enero de 2026, Putin fue el primer líder extranjero en felicitar a To Lam por su reelección como secretario general. Desde comienzos de año, Vietnam ha enviado dos delegaciones encabezadas por primeros ministros y dos por viceprimeros ministros a Rusia.

El presidente Rusia, Vladimir Putin, mantiene una conversación telefónica con el secretario general To Lam para felicitarlo por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, el 24 de enero de 2026. (Foto: VNA)

La cooperación económica también mantiene un crecimiento estable. El comercio bilateral alcanzó casi 4,77 mil millones de dólares en 2025 y 3,24 mil millones en los primeros siete meses de 2026. Rusia cuenta con 199 proyectos de inversión en Vietnam por unos 990 millones de dólares, mientras Vietnam tiene 16 proyectos en Rusia por 1,6 mil millones de dólares.



La energía, especialmente el petróleo y el gas, constituye un importante pilar de la cooperación. El acuerdo intergubernamental para construir la central nuclear de Ninh Thuan 1 abre una nueva etapa en la cooperación energética y científico-tecnológica y constituye un proyecto estratégico de largo plazo.



Los vínculos también avanzan en defensa-seguridad, ciencia-tecnología, educación, cultura y turismo. En el marco del Año Cruzado 2026 de Cooperación Científica y Educativa, ambos países prevén realizar más de 100 actividades. Asimismo, mantienen una estrecha coordinación en foros multilaterales como las Naciones Unidas (ONU), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Reunión Asia-Europa (ASEM), el Foro Regional de la ASEAN (ARF) y la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA), entre otros.



Con una sólida base de más de 75 años de amistad, la visita a Rusia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, reviste especial importancia. Según la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang, la visita busca fortalecer la confianza política, crear condiciones internacionales favorables y movilizar recursos externos para el desarrollo nacional.



La visita constituye además una muestra de la política exterior independiente, autónoma, pacífica, orientada a la cooperación y desarrollo, así como de la política de diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores de Vietnam. Los máximos dirigentes de ambos países tendrán la oportunidad de intercambiar ampliamente sobre cuestiones estratégicas, establecer una visión de largo plazo y crear nuevos hitos e impulso político para elevar integralmente las relaciones entre Vietnam y Rusia.



El embajador vietnamita en Rusia, Dang Minh Khoi, destacó el alto valor simbólico de la visita, que refleja la importancia que ambos países conceden a sus relaciones y su determinación de profundizar la cooperación.



Señaló que existen grandes potencialidades complementarias: Vietnam cuenta con una fuerza laboral joven y una creciente integración internacional, mientras Rusia posee fortalezas de primer nivel mundial en ciencia básica, espacio y energía nuclear.



En este contexto, el proyecto de la central nuclear de Ninh Thuan se considera un símbolo de la nueva etapa de cooperación, aunque se requieren más proyectos conjuntos de investigación científica para fomentar la transferencia tecnológica, la cooperación en educación y formación.



Por parte rusa, el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko, afirmó que la visita reviste especial importancia, ya que representa una oportunidad para impulsar la cooperación entre ambos países desde el comercio, la economía, la ciencia y la tecnología hasta las relaciones humanitarias y la educación.



A su vez, el embajador de Rusia en Vietnam, Bezdetko Gennady Stepanovich, afirmó que esta visita del secretario general y presidente To Lam constituye un hito importante en el desarrollo de la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia. La parte rusa espera que ambas partes mantengan conversaciones sustantivas sobre todos los temas de la agenda bilateral, acuerden nuevas líneas de cooperación a largo plazo y tomen decisiones concretas para fortalecer aún más las relaciones bilaterales./.



