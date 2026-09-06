Presidente del Parlamento parte de Hanoi para visitas oficiales a Corea del Sur y Mongolia

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa, Nguyen Thi Thanh Nga, junto con una delegación de alto nivel de Vietnam, partieron hoy de Hanoi para realizar visitas oficiales a Corea del Sur y Mongolia del 6 al 11 de septiembre.

Las visitas responden a las invitaciones del presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Cho Jeong Sik, y su esposa, y del titular de la Asamblea Nacional de Mongolia, Sandag Byambatsogt, y su cónyuge.

La delegación vietnamita está integrada por los miembros del Comité Central del Partido Comunista: Ho Quoc Dung, viceprimer ministro; Nguyen Thi Thanh, vicepresidenta de la Asamblea Nacional; y Le Quang Manh, secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de su Oficina; entre otros altos funcionarios.

Las visitas oficiales del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam a Corea del Sur y Mongolia reviste una importante significación y contribuirá a la implementación de la política exterior establecida en el XIV Congreso Nacional del Partido y de la Resolución N.º 06-NQ/TW del Buró Político, al tiempo que permitirá seguir concretando las orientaciones y acuerdos alcanzados por los dirigentes de alto nivel con ambos socios.

También reafirman la importancia que Vietnam concede a sus relaciones con ambos países y su deseo de seguir impulsando la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Corea del Sur y la Asociación Integral Vietnam-Mongolia hacia un desarrollo cada vez más sustancial, eficaz y sostenible a largo plazo.

El hecho de que Thanh Man realice por primera vez visitas oficiales a ambos países en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional demuestra la importancia que Vietnam concede a las relaciones bilaterales y pone de relieve el papel fundamental del canal parlamentario en el conjunto de las relaciones exteriores de Vietnam con Corea del Sur y Mongolia./.