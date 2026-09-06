Presidente del Parlamento se reúne con la comunidad vietnamita en Corea del Sur



Seúl (VNA)- En el marco de su visita oficial a Corea del Sur, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa se reunieron esta tarde en Seúl con funcionarios y empleados de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad de connacionales en este país.



En el encuentro, el titular del Legislativo destacó los esfuerzos de la Embajada, las asociaciones y la comunidad vietnamita para construir una comunidad unida y estable, contribuir activamente al país de acogida y mantener sus vínculos con la Patria.



Señaló que la comunidad vietnamita en Corea del Sur es una de las mayores comunidades de compatriotas en el extranjero y desempeña un papel cada vez más importante en las relaciones entre ambos países.



Al informar sobre la situación socioeconómica de Vietnam, Thanh Man señaló que la economía creció alrededor del 8,18% en el primer semestre de 2026, mientras que el comercio exterior total alcanzó unos 770 mil millones de dólares en los primeros ocho meses del año.



Asimismo, destacó los avances en las políticas de bienestar social, la construcción de un Partido y un sistema político sólidos, la reorganización y racionalización del aparato estatal, así como el fortalecimiento de la defensa, la seguridad, las relaciones exteriores y la integración internacional.



Según el presidente de la Asamblea Nacional, los logros alcanzados por Vietnam cuentan con la importante contribución de los más de seis millones de vietnamitas residentes en el extranjero. En este sentido, la comunidad vietnamita en Corea del Sur ha realizado numerosas actividades prácticas en apoyo al desarrollo nacional y al fortalecimiento de la amistad y la cooperación bilateral.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y su esposa se reúnen con personal de la embajada y la comunidad vietnamita en Corea del Sur. (Foto: VNA)





Vietnam se ha fijado como objetivo convertirse para 2030 en un país en desarrollo con ingresos medianos altos y para 2045 en un país desarrollado con ingresos altos. Para alcanzar estas metas, además de los recursos internos, resulta fundamental el acompañamiento y la contribución de la comunidad vietnamita en el extranjero.



En cuanto a las relaciones entre ambos países, Thanh Man afirmó que la cooperación política, comercial, de inversión, cultural, de defensa y seguridad se desarrolla favorablemente. Corea del Sur es actualmente el mayor inversor extranjero directo en Vietnam, el segundo socio en cooperación para el desarrollo y turismo, y el tercero en comercio.



Destacó que ambos países aún cuentan con un gran potencial de cooperación, especialmente en sectores de alta tecnología y elevado valor añadido. Numerosas empresas y grupos surcoreanos están interesados en invertir en Vietnam en ámbitos como la energía nuclear, la energía, los ferrocarriles de alta velocidad y grandes proyectos de infraestructura.



Para mejorar la eficacia de la atracción de inversiones surcoreanas, Vietnam debe prestar especial atención a la transferencia tecnológica, los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), la propiedad intelectual y la formación de recursos humanos altamente cualificados. El objetivo es establecer un modelo en el que Corea del Sur aporte capital, tecnología y experiencia de gestión, mientras Vietnam aproveche sus ventajas en producción, recursos humanos y mercado, formando cadenas de suministro con una participación cada vez más profunda de las empresas vietnamitas.



Actualmente, la comunidad vietnamita en Corea del Sur cuenta con unas 400 mil personas, entre ellas mujeres vietnamitas casadas con ciudadanos surcoreanos, trabajadores, aprendices, estudiantes, científicos, profesores, expertos tecnológicos y empresarios.



El embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, afirmó que la comunidad mantiene la tradición de solidaridad y ayuda mutua, preserva la identidad nacional, se orienta hacia la Patria y contribuye activamente a la construcción y defensa del país, además de actuar como puente para fortalecer la amistad entre Vietnam y Corea del Sur.



Los representantes de la comunidad expresaron su orgullo por el desarrollo y la creciente posición internacional de Vietnam, y se comprometieron a seguir respetando las leyes del país de acogida, preservar la imagen de los vietnamitas y contribuir al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



También propusieron perfeccionar las normas sobre nacionalidad, simplificar los procedimientos administrativos y crear mecanismos específicos para atraer a expertos, científicos, profesionales de alta tecnología y empresarios vietnamitas en Corea del Sur a participar en la transferencia tecnológica, la investigación y las inversiones en sectores estratégicos.



En respuesta a las propuestas, Thanh Man señaló que el 2 de agosto el Buró Político promulgó la Resolución N.º 23-NQ/TW sobre el trabajo relativo a los vietnamitas en el extranjero, que encomienda al Gobierno y a la Asamblea Nacional estudiar y promulgar políticas y regulaciones específicas para esta comunidad. Por ello, las opiniones y propuestas planteadas por los vietnamitas en Corea del Sur constituirán una fuente importante de información para seguir perfeccionando las políticas.



Pidió a la comunidad de connacionales en Corea del Sur continuar fortaleciendo la solidaridad, respetando las leyes locales, estudiando, trabajando y desarrollando actividades productivas y empresariales, contribuyendo al desarrollo de Corea del Sur y a las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.



Asimismo, instó a preservar el idioma vietnamita, la identidad cultural y las tradiciones nacionales, y prestar especial atención a la educación de las nuevas generaciones, particularmente de los niños de familias multiculturales vietnamita-surcoreanas./.



