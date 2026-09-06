Dirigentes de varios países felicitan a Vietnam por el 81.º aniversario del Día Nacional

Hanoi (VNA) – Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), dirigentes de Argelia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Chequia, Egipto, Italia, Kazajistán, Países Bajos, Eslovaquia, Suiza, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Ucrania enviaron mensajes y cartas de felicitación a los máximos dirigentes vietnamitas.



En sus mensajes, los dirigentes destacaron los logros de Vietnam en el desarrollo socioeconómico, valoraron el buen estado de las relaciones bilaterales y expresaron su deseo de fortalecer la cooperación en diversos ámbitos. Argelia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia y Kazajistán reafirmaron la importancia de sus asociaciones estratégicas con Vietnam y manifestaron su disposición a profundizar los vínculos bilaterales.



El presidente italiano Sergio Mattarella destacó que las relaciones entre Italia y Vietnam, construidas sobre la amistad y la confianza mutua durante más de medio siglo, entran en una etapa de desarrollo significativo.



El presidente suizo Guy Parmelin valoró la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Vietnam como un paso importante para profundizar los lazos económicos.



Los dirigentes de Egipto, EAU y Países Bajos transmitieron sus mejores deseos de salud, felicidad y prosperidad al pueblo vietnamita. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reconoció los avances de Vietnam en el desarrollo sostenible y su creciente papel internacional, y expresó su confianza en nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en comercio y economía.



Con ocasión de la efeméride, ministros de Relaciones Exteriores de numerosos países también enviaron mensajes de felicitación al ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung./.





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