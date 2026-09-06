Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam inicia visita oficial a Corea del Sur

Seúl (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa, Nguyen Thi Thanh Nga, junto con una delegación vietnamita de alto nivel, llegaron hoy al aeropuerto de Seongnam, dando inicio a una visita oficial a Corea del Sur.



La visita responde a una invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Cho Jeong-sik, y su esposa.



El titular del Legislativo y la delegación fueron recibidos en el aeropuerto por el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Corea del Sur-Vietnam, Moon Jin-seok; el embajador de Vietnam en Seúl, Vu Ho; funcionarios y miembros del personal de la Embajada de Vietnam, así como representantes de la comunidad vietnamita en el país.



A lo largo de casi 35 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 22 de diciembre de 1992, Vietnam y Corea del Sur se han convertido en socios confiables, con una cooperación de carácter estratégico, y en amigos cercanos que se comprenden mutuamente. La elevación de las relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en diciembre de 2022 constituyó un hito histórico que abrió un amplio espacio para la cooperación en todos los ámbitos.



La confianza política se ha consolidado constantemente, mientras que los intercambios de delegaciones y los contactos de alto rango y a todos los niveles se mantienen con regularidad.



La cooperación económica continúa siendo un pilar fundamental de las relaciones bilaterales. Corea del Sur es actualmente el mayor inversor extranjero de Vietnam, con un capital acumulado de 101 mil millones de dólares hasta junio pasado; ocupa el segundo lugar en materia de cooperación para el desarrollo y turismo, con más de cinco millones de personas; y el tercer lugar en comercio, con un intercambio comercial bilateral de alrededor de 89 mil millones de dólares en 2025.



La cooperación en materia de defensa y seguridad se ha desarrollado de manera sustancial mediante numerosos proyectos y acuerdos concretos. La colaboración científica y tecnológica ha sido identificada como un nuevo pilar de las relaciones bilaterales. Asimismo, se han ampliado la cooperación laboral, cultural, turística y educativa. Los intercambios pueblo a pueblo se mantienen mediante diversas y variadas modalidades. Actualmente, cerca de 400.000 vietnamitas viven, estudian y trabajan en Corea del Sur, mientras que más de 200.000 surcoreanos residen en Vietnam.



En el conjunto de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, los vínculos entre los dos órganos legislativos se han desarrollado con fuerza y de manera sustancial, logrando nuevos avances y contribuyendo significativamente a profundizar las relaciones bilaterales.



Ambas partes mantienen con regularidad conversaciones, contactos e intercambios de delegaciones. También celebran frecuentes intercambios y actividades de cooperación, comparten experiencias y coordinan esfuerzos para supervisar e impulsar la adecuada implementación de los acuerdos suscritos.



Asimismo, mantienen una estrecha cooperación y se apoyan mutuamente en foros parlamentarios multilaterales, como la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), contribuyendo activamente al mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región y en el mundo.



Se trata de la primera visita de Thanh Man a Corea del Sur en calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam y la primera de un titular del Parlamento vietnamita a este país en cinco años.



La visita tiene como objetivo impulsar la diplomacia parlamentaria entre ambos países, contribuyendo a generar avances en la cooperación económica, comercial y de inversión, especialmente mediante el aprovechamiento eficaz del nuevo pilar de colaboración en ciencia y tecnología./.



VNA