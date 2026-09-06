Diplomacia parlamentaria impulsa Asociación Estratégica Integral Vietnam - Corea del Sur

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa, al frente de una delegación vietnamita de alto nivel, realizarán visitas oficiales a Corea del Sur y Mongolia del 6 al 11 de septiembre.



Las visitas se realizan por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Cho Jeong Sik, y del titular del Parlamento de Mongolia, Sandag Byambatsogt.



La visita a Corea del Sur, del 6 al 9 de septiembre, se produce en un momento en que las relaciones entre ambos países registran un desarrollo vigoroso, sustancial e integral. En este contexto, la cooperación parlamentaria reafirma su papel como un importante canal para consolidar la confianza política e impulsar la implementación de los acuerdos alcanzados por los dirigentes de las dos naciones.



Una asociación estratégica integral cada vez más profunda



Vietnam y Corea del Sur establecieron relaciones diplomáticas el 22 de diciembre de 1992. Tras más de tres décadas de desarrollo, sus vínculos se han convertido en uno de los modelos de cooperación en las relaciones exteriores del país indochino.



Ambos países establecieron en 2001 la “asociación integral en el siglo XXI”, elevaron sus relaciones a “asociación de cooperación estratégica” en 2009 y a la categoría de asociación estratégica integral en diciembre de 2022.



Desde entonces, la confianza política se ha fortalecido constantemente mediante los canales del Partido, el Estado y la Asamblea Nacional, así como a través de frecuentes intercambios de alto nivel.



La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Corea del Sur en agosto de 2025 contribuyó significativamente a reforzar esa confianza. Durante la visita, ambas partes emitieron una Declaración Conjunta sobre la profundización de la Asociación Estratégica Integral e intercambiaron diez documentos de cooperación.



Posteriormente, durante la visita de Estado a Vietnam del presidente Lee Jae Myung en abril de 2026, ambas partes intercambiaron otros 12 documentos de cooperación, creando nuevas bases para concretar los acuerdos alcanzados al más alto nivel.



Actualmente, los vínculos bilaterales se desarrollan mediante numerosos mecanismos de diálogo y cooperación en diplomacia, seguridad, defensa, economía, ciencia, tecnología, industria, comercio y energía. En los foros multilaterales, los dos países también cooperan estrechamente en las Naciones Unidas, la Organización del Comercio, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y diversos mecanismos regionales.



Economía, comercio e inversión, pilares fundamentales



La cooperación económica, comercial y de inversión constituye uno de los principales pilares de las relaciones bilaterales.



Corea del Sur es actualmente el mayor inversor extranjero en Vietnam, su segundo mercado emisor de turistas, su segundo mayor proveedor de asistencia oficial para el desarrollo y su tercer socio comercial.



El comercio bilateral alcanzó 89,5 mil millones de dólares en 2025, un aumento interanual del 9,6%. Durante los primeros siete meses de 2026, la cifra ascendió a 70 mil millones de dólares, un incremento del 41% respecto al mismo período del año anterior.



La creciente integración de las cadenas de producción caracteriza la estructura comercial de ambos países. Vietnam exporta principalmente teléfonos, computadoras y productos electrónicos, mientras que Corea del Sur suministra componentes, maquinaria, equipos y materias primas para la producción.



Ambas partes trabajan actualmente en medidas para alcanzar un comercio bilateral de 150 mil millones de dólares, de manera más equilibrada, en 2030.



Hasta finales de julio de 2026, Corea del Sur mantenía su posición como el mayor inversor extranjero en Vietnam entre 154 países y territorios, con 10.567 proyectos y un capital registrado acumulado de 102,6 mil millones de dólares.



Las inversiones surcoreanas se concentran en sectores como la manufactura, las altas tecnologías, la electrónica, la industria automotriz, la construcción y el sector inmobiliario, contribuyendo activamente a la industrialización y modernización de Vietnam.



Paralelamente, la ciencia y la tecnología emergen como un nuevo pilar de la cooperación. Ambos países promueven la colaboración en inteligencia artificial, biotecnología, tecnologías cuánticas y semiconductores, además de la formación de recursos humanos altamente calificados y la conexión de sus ecosistemas de innovación.



Los intercambios entre pueblos, una sólida base



La cooperación cultural, turística y los intercambios entre los pueblos constituyen otra importante base de las relaciones bilaterales.



En 2025, Corea del Sur fue el segundo mercado emisor de turistas hacia Vietnam, con alrededor de 4,3 millones de visitantes, equivalentes al 21% del total de llegadas internacionales al país.



Actualmente, cerca de 400.000 vietnamitas viven, estudian y trabajan en Corea del Sur, mientras más de 200.000 surcoreanos residen en Vietnam. Estas comunidades constituyen importantes puentes para fortalecer la cooperación, los intercambios y el entendimiento mutuo.



La diplomacia parlamentaria cobra mayor importancia



La cooperación parlamentaria es un pilar importante de las relaciones entre ambos países y contribuye a profundizar la Asociación Estratégica Integral y a crear condiciones jurídicas e institucionales favorables para la cooperación bilateral.



Las dos Asambleas Nacionales mantienen intercambios regulares entre dirigentes, comisiones, grupos parlamentarios de amistad, mujeres parlamentarias y jóvenes diputados. Estos contactos fortalecen la confianza mutua y favorecen el intercambio de experiencias en legislación, supervisión y gobernanza.



En noviembre de 2025, ambas entidades firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación, que constituye una importante base para reforzar los vínculos parlamentarios. También cooperan estrechamente en foros multilaterales como la Unión Interparlamentaria y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN.



En este contexto, la visita oficial de Tran Thanh Man reviste una importancia especial. Se trata de su primera visita a Corea del Sur como presidente de la Asamblea Nacional y de la primera visita de un titular del Legislativo vietnamita a ese país en cinco años.



La visita reafirma la importancia que Vietnam concede a la Asociación Estratégica Integral y se inscribe en la dinámica de los recientes intercambios de alto nivel entre ambos países.



Más allá de consolidar la confianza política, permitirá impulsar la cooperación parlamentaria, transformar los acuerdos de alto nivel en resultados concretos y ampliar la colaboración en ámbitos de interés común.



Con una base política cada vez más sólida, una dinámica cooperación económica, intensos intercambios entre los pueblos y mecanismos de cooperación mejor estructurados, Vietnam y Corea del Sur cuentan con condiciones favorables para imprimir un nuevo impulso a su Asociación Estratégica Integral y promover su desarrollo sustancial, eficaz y sostenible en la nueva etapa./.





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