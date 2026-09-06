Visita del líder vietnamita a Rusia marcará un hito en las relaciones bilaterales

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Chernyshenko, expresó su confianza en que la próxima visita a Rusia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de Vietnam, To Lam, marcará un importante hito en el fortalecimiento de los lazos estratégicos entre ambos países.



El secretario general y presidente To Lam, su esposa y una delegación vietnamita de alto nivel realizarán una visita de Estado a Rusia del 7 al 9 de septiembre, por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Dmitry Chernyshenko, quien también preside la sección rusa del Comité Intergubernamental Vietnam-Rusia, citó al presidente Putin al afirmar que Vietnam es un socio de larga data y de confianza de Rusia.



El viceprimer ministro afirmó que las relaciones bilaterales tienen sus raíces en una larga tradición de amistad y apoyo mutuo.



Los contactos regulares y la confianza al más alto nivel han desempeñado un papel importante, señaló, y añadió que un hito clave se produjo en junio de 2024, cuando ambos países adoptaron una declaración conjunta sobre la profundización de su asociación estratégica integral, estableciendo nuevas orientaciones para la cooperación en los años venideros.



Este impulso continuó en 2025, cuando el presidente Putin mantuvo conversaciones con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. Posteriormente, 2026 fue designado Año de la Cooperación en Ciencia y Educación entre Vietnam y Rusia, un ámbito que durante mucho tiempo ha contribuido a acercar a los pueblos de ambos países y en el que ambas partes han desarrollado una experiencia singular de cooperación.



En este contexto, la visita reviste una especial importancia. No se trata simplemente de una continuación de la tradición de contactos regulares de alto nivel, sino también de una oportunidad para imprimir un nuevo impulso a la cooperación bilateral, desde el comercio y la cooperación económica, científica y tecnológica hasta los vínculos entre los pueblos y la colaboración educativa, ámbitos que ocupan un lugar prioritario en el Año de la Cooperación en Ciencia y Educación.



El subjefe del Gobierno destacó que Rusia y Vietnam han concedido durante mucho tiempo gran importancia al diálogo científico y educativo.



El Comité Vietnam-Rusia de Cooperación Educativa, Científica y Tecnológica está funcionando eficazmente, mientras que el Comité Intergubernamental de Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica se reúne periódicamente.



El Centro Tropical Vietnam-Rusia de Investigación Científica y Tecnológica constituye una plataforma de referencia para la investigación conjunta y ya cuenta con una estrategia de desarrollo aprobada hasta 2035.



Chernyshenko afirmó que todavía existe un importante potencial sin explotar para la cooperación. Destacó la necesidad de ampliar la financiación destinada a la investigación conjunta y establecer convocatorias periódicas y planificadas de propuestas de investigación abiertas a científicos de ambos países. El funcionario señaló que las dos partes firmaron en mayo de 2025 un acuerdo interministerial para organizar anualmente convocatorias de proyectos conjuntos de investigación.



También subrayó la importancia de fortalecer los intercambios académicos y la formación de recursos humanos, incluidos los especialistas técnicos, mediante alianzas entre universidades técnicas. Asimismo, el vice primer ministro abogó por una mayor cooperación en ámbitos de alta tecnología e innovación, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las energías renovables, que, según dijo, están configurando cada vez más el desarrollo tecnológico de ambos países.



Dmitry Chernyshenko hizo hincapié en la necesidad de seguir reforzando el marco institucional para la cooperación entre universidades y organizaciones de investigación de ambos países, y señaló que actualmente están vigentes más de 500 acuerdos de cooperación.



El viceprimer ministro señaló que en octubre se cumplirá el décimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEE).



El período de transición del acuerdo ha concluido y gran parte de su potencial para impulsar rápidamente el comercio ya ha sido aprovechado, afirmó el funcionario.



Por ello, consideró importante que ambos países establezcan una nueva base para desarrollar la cooperación comercial y de inversión.



Esto también se refleja en el Plan Integral de Cooperación Rusia-Vietnam hasta 2030, firmado en 2025, que fija el objetivo de elevar el comercio bilateral a 15 mil millones de dólares.



El funcionario señaló que existen ámbitos prometedores para el comercio bilateral, al tiempo que destacó la importancia de ir más allá de las exportaciones y ampliar la cooperación tecnológica e industrial. Según explicó, esto contribuiría tanto al interés de Vietnam por reforzar su soberanía tecnológica como a la necesidad de Rusia de aumentar sus exportaciones.



Identificó la energía y la ingeniería energética como el primer ámbito prioritario, al describirlo como un campo tradicional de cooperación entre Rusia y Vietnam con un potencial que va mucho más allá de los proyectos existentes. Afirmó que la cooperación podría extenderse del petróleo y el gas a los equipos eléctricos, las redes de electricidad, la generación eléctrica, los servicios y la producción localizada.



Otros ámbitos incluyen el transporte ferroviario y los sistemas de metro, la minería y el procesamiento de minerales, la agricultura y la producción de alimentos, los productos farmacéuticos y equipos médicos, así como las tecnologías digitales.



También destacó el comercio electrónico como un sector con un importante potencial. Explicó que Rusia se encuentra actualmente entre los países líderes del mundo en desarrollo del comercio electrónico, y que los mercados digitales se han convertido en uno de los principales canales para que las pequeñas y medianas empresas promocionen sus productos. En Vietnam, el comercio electrónico también está creciendo al ritmo más rápido del Sudeste Asiático, con un promedio anual del 15% al 20%.



En este contexto, promover la cooperación entre las plataformas de comercio electrónico de ambos países podría beneficiar significativamente a los productores rusos, afirmó.



Expresó su confianza en que el desarrollo de la cooperación económica bilateral contribuirá a fortalecer aún más la amistad y la confianza mutua entre los dos países.



Según el viceprimer ministro, un ámbito que está surgiendo como base para una cooperación más profunda es la energía nuclear. Las universidades rusas también participan en la formación de ingenieros para la industria nuclear de Vietnam. En el presente año académico, el Gobierno vietnamita destinó 59 de las becas ofrecidas por el Gobierno ruso a la formación de especialistas de la industria nuclear en universidades rusas. Las universidades de Rusia y Vietnam cooperan activamente en diversos ámbitos, entre ellos la energía nuclear y el hidrógeno, las energías renovables, la generación eléctrica y la ingeniería eléctrica, así como la fabricación de aeronaves y las tecnologías de la información.



Además, los intercambios estudiantiles, los proyectos científicos y educativos conjuntos, los foros juveniles y los programas culturales ayudan a los jóvenes de ambos países a comprenderse mejor y establecer vínculos directos, que posteriormente pueden servir de base para la cooperación en una amplia gama de ámbitos.



Los hermanamientos entre Hanoi y Moscú, Ciudad Ho Chi Minh y San Petersburgo, Vladivostok y otras localidades, así como Da Nang y Yaroslavl, entre otros, desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos. /.





Đặng Thu Trang