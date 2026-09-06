Visita de máximo dirigente de Vietnam a Rusia, un paso clave en relaciones bilaterales

Hanoi, 6 sep (VNA)- “Consideramos la próxima visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, a Rusia como un paso importante en el desarrollo de la asociación estratégica integral entre Rusia y Vietnam”, declaró el embajador de Moscú en Hanoi, Gennady Bezdetko.



En una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre el significado de la visita y las perspectivas de cooperación entre ambos países, el diplomático ruso señaló que Moscú espera que esta gira permita a ambas partes examinar sustancialmente todas las cuestiones incluidas en su agenda bilateral, definir nuevas orientaciones de cooperación a largo plazo y adoptar decisiones concretas para consolidar las relaciones entre los dos países.



El máximo dirigente vietnamita, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, realizará una visita de Estado a Rusia, una visita oficial a Francia y participará en la Cumbre Espacial Internacional en París, Francia, del 7 al 12 de este mes, por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin, y del presidente francés, Emmanuel Macron.



Según Gennady Bezdetko, las relaciones entre Rusia y Vietnam se desarrollan dinámicamente en numerosos ámbitos, sobre una sólida base de amistad y entendimiento mutuo cultivados a lo largo de los años.



El diálogo político periódico y sustantivo a todos los niveles, especialmente al más alto nivel, desempeña un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Los intercambios realizados en un espíritu constructivo y de confianza permiten a ambos países compartir posiciones similares sobre numerosas cuestiones de la agenda internacional y bilateral.



En 2026, el Primer Ministro vietnamita ya ha viajado dos veces a Rusia. El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, también visitó Moscú como enviado especial del secretario general del PCV, To Lam.



Al mismo tiempo, varias delegaciones rusas de alto nivel, encabezadas por responsables de órganos parlamentarios, autoridades locales, ministerios y organismos federales, así como de instituciones científicas y educativas y asociaciones profesionales, han realizado visitas a Vietnam.



Estos intercambios han dado un nuevo impulso a la cooperación en los ámbitos del comercio y la inversión, la ciencia y la tecnología, así como los asuntos sociales.



Representantes de ambos países también mantienen contactos activos al margen de eventos multilaterales. El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, asistió al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, mientras que el ministro vietnamita de Finanzas, Ngo Van Tuan, asistió al Foro Económico Oriental en Vladivostok.



Estos encuentros contribuyen a establecer un diálogo útil y eficaz entre los responsables y los círculos empresariales de ambos países, dijo el embajador.

Además, el embajador ruso destacó que Vietnam y Rusia cuentan con ventajas complementarias que ofrecen amplias posibilidades para una cooperación mutuamente beneficiosa a largo plazo.



Vietnam es un país de desarrollo dinámico, con una ubicación geográfica favorable, abundantes recursos humanos y un papel cada vez mayor como centro de producción y logística en el Sudeste Asiático. Por su parte, Rusia dispone de tecnologías modernas y sólidas capacidades en los sectores de la energía, la industria, el transporte y la ciencia, además de importantes recursos naturales. Estas ventajas constituyen una base favorable para ampliar la cooperación más allá de los ámbitos tradicionales.



El sector de los combustibles y la energía sigue siendo uno de los ámbitos prioritarios de la cooperación entre Rusia y Vietnam. La empresa conjunta Vietsovpetro, que opera en Vietnam desde 1981, constituye un ejemplo emblemático.



Desde 2008, la empresa conjunta “recíproca” Rusvietpetro desarrolla actividades en el distrito autónomo de Nenetsia, en Rusia.



En 2025, ambas partes firmaron un acuerdo intergubernamental destinado a ampliar las zonas de exploración geológica y explotación de petróleo y gas en la plataforma continental vietnamita y en el territorio de Rusia, abriendo nuevas oportunidades para las empresas de ambos países.



Rusia y Vietnam también estudian la posibilidad de suministrar gas natural licuado (GNL) ruso a Vietnam y desarrollar las infraestructuras de producción necesarias con la participación de la empresa estatal rusa NOVATEK.



También surgen nuevas perspectivas en los ámbitos de la energía baja en carbono y las energías renovables.



Otro hito importante se alcanzó en marzo de 2026 con la firma de un acuerdo intergubernamental sobre la cooperación para la construcción de la primera central nuclear en Vietnam, con la participación del grupo estatal ruso Rosatom. Ese acuerdo constituye la base jurídica para la ejecución de este proyecto de gran envergadura. Ambas partes han completado sus procedimientos internos para permitir su entrada en vigor y trabajan activamente en los preparativos del proyecto.



Según el embajador, también existen importantes posibilidades de cooperación en la construcción de maquinaria, la industria manufacturera, el transporte, la construcción naval, la agricultura, la industria pesquera y las tecnologías digitales. Rusia también está dispuesta a fortalecer la cooperación en el sector agroalimentario.



Los sectores farmacéutico, médico y turístico ofrecen buenas perspectivas. Según las últimas estadísticas, Vietnam figura entre los tres destinos turísticos más populares entre los rusos. El número de ciudadanos rusos que viajan a Vietnam se acerca al millón.



El aumento del número de vuelos directos y la ampliación de las conexiones aéreas contribuyen al crecimiento de los intercambios turísticos. En 2025, ambos países inauguraron 31 conexiones aéreas correspondientes a 15 nuevas rutas.



La cooperación entre las autoridades locales también contribuye de manera importante al desarrollo de las relaciones bilaterales. Las ciudades de Moscú, San Petersburgo, Kazán y Ekaterimburgo intensifican sus intercambios en numerosos ámbitos con ciudades y provincias vietnamitas.



El embajador Gennady Bezdetko destacó que la cooperación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación se basa en una larga historia y una sólida tradición.



El Centro Tropical Ruso-Vietnamita de Investigación Científica y Tecnológica celebrará su 40 aniversario en marzo de 2027. Actualmente, ambas partes realizan investigaciones en numerosos campos, entre ellos las ciencias marinas, la ecología, el cambio climático, la medicina, la ciencia de los materiales y la formación de recursos humanos.



Las investigaciones aplicadas en los ámbitos de la biotecnología, la prevención de enfermedades infecciosas peligrosas y la protección de cultivos cobran cada vez mayor importancia.



Durante varias décadas, el mencionado Centro ha llevado a cabo proyectos y programas conjuntos de investigación al servicio de los intereses de ambos países. De este modo, constituye un modelo original de cooperación científica y tecnológica entre Vietnam y Rusia.



El embajador subrayó que esta cooperación constituye una prioridad. No es casualidad que 2026 haya sido proclamado “Año de la Cooperación Rusia-Vietnam en los ámbitos de la Ciencia y la Educación”. Esta iniciativa ofrece nuevas oportunidades para intensificar los intercambios académicos y establecer vínculos tecnológicos a largo plazo.



Ambas partes prestan especial atención al desarrollo de la cooperación en los sectores de alta tecnología, en el contexto de la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial (IA) y la seguridad de la información figuran entre los ámbitos prioritarios de cooperación.



En el actual contexto geopolítico, poner en común las capacidades y compartir experiencias avanzadas en sectores estratégicos constituye una necesidad urgente, estimó el embajador.



Rusia también concede gran importancia a la cooperación con Vietnam en el uso pacífico de la energía nuclear. Esta cooperación abarca numerosos ámbitos, entre ellos la medicina, la farmacia, la producción de nuevos materiales y la agricultura. Rusia cuenta con uno de los mayores potenciales científicos y tecnológicos del mundo en este sector.



Ambas partes prestan especial atención al proyecto de construcción del Centro de Ciencia y Tecnología Nuclear en Vietnam y continúan trabajando en esta materia. Al abordar la cooperación en educación, formación, cultura e intercambios entre los pueblos, Gennady Bezdetko consideró que “el ser humano es probablemente el recurso más fiable y sostenible” de ambos países.



A lo largo de las décadas, numerosos vietnamitas formados en la otrora Unión Soviética y Rusia se han convertido en dirigentes políticos, científicos, ingenieros, gestores, expertos altamente cualificados y empresarios de prestigio, en contribución al desarrollo de su país.



Según el diplomático, es importante preservar estas hermosas tradiciones y, al mismo tiempo, adaptar la cooperación educativa a las condiciones actuales y las necesidades de ambas partes.



Rusia está dispuesta a seguir apoyando la formación de especialistas vietnamitas mediante el programa de becas financiado por el Gobierno ruso, que contempla 1.000 becas anuales.



En el marco de las estrechas y tradicionales relaciones en el ámbito humanitario, ambos países también se esfuerzan por promover la enseñanza del ruso y del vietnamita, considerada una condición importante para preservar a largo plazo las tradiciones de amistad y solidaridad entre los dos pueblos.



Rusia y Vietnam desean desarrollar programas conjuntos de educación e investigación, establecer programas de formación que conduzcan a títulos conjuntos o dobles y fortalecer los intercambios académicos.



El tercer Foro de Rectores de Universidades Rusas y Vietnamitas, celebrado el 22 de mayo de 2026 en la Universidad de Transportes y Comunicaciones de Hanoi, constituye un ejemplo destacado de esta cooperación.



El foro permitió examinar cuestiones de actualidad relacionadas con la cooperación y promover la puesta en común de esfuerzos entre las principales instituciones científicas de ambos países.



El embajador también invitó a los jóvenes vietnamitas a participar en programas educativos conjuntos, Olimpiadas internacionales y concursos organizados por Rusia, que ofrecen oportunidades para continuar estudios superiores en las principales universidades rusas.



Según él, la combinación de los recursos humanos acumulados durante décadas, las nuevas estrategias de innovación y los avances tecnológicos permitirá que la cooperación educativa se convierta en un motor de grandes proyectos científicos, tecnológicos y económicos entre Rusia y Vietnam.



La cooperación cultural se desarrolla de manera estable y se profundiza progresivamente, continuó Gennady Bezdetko.



La riqueza y originalidad del arte vietnamita son apreciadas por el público ruso. Durante el verano de 2025, miles de moscovitas y visitantes de la capital rusa pudieron conocer las danzas tradicionales, la música y las artes marciales de Vietnam con motivo del Festival Cultural Vietnamita, bajo el tema “Vietnam - Colores tropicales”.



La ceremonia de apertura contó, entre otras personalidades, con la presencia de Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general y presidente, To Lam.



Además, las Jornadas de la Cultura Rusa en Vietnam 2026 constituyeron uno de los principales acontecimientos culturales del año. El programa incluyó, entre otras actividades, una exposición de trajes tradicionales y objetos artesanales del Museo V.D. Polenov, así como un espectáculo ofrecido por una compañía de arte popular de Siberia.



Gennady Bezdetko expresó su convicción de que la próxima visita de To Lam a Rusia abrirá nuevas perspectivas para consolidar las bases políticas de las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en los ámbitos económico, científico y tecnológico, educativo, cultural y de los intercambios entre los pueblos./.

VNA