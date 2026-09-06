Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón: del compromiso estratégico a la acción concreta

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Hue, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy el Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón 2026 celebrado en la ciudad central de Hue, bajo el tema “Construir un futuro digital, verde y sostenible: del compromiso estratégico a la acción concreta”.

En su discurso inaugural, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, destacó que el foro se celebra en un momento de especial importancia para ambos países y constituye la mayor actividad de cooperación internacional a nivel local organizada en Vietnam tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

El foro concreta los contenidos acordados durante la reunión entre el primer ministro Le Minh Hung y su homóloga japonesa Takaichi Sanae en mayo pasado, en la que ambos Gobiernos se comprometieron a impulsar con mayor fuerza la conexión de recursos humanos y los intercambios entre los pueblos mediante la cooperación local, laboral, sanitaria, cultural y turística.

Hoai Trung afirmó que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón se está desarrollando con fuerza y de manera sustancial en todos los ámbitos, sobre una sólida base de confianza política, una dinámica cooperación económica y unos intercambios cada vez más estrechos entre ambos pueblos.

Tras años de esfuerzos conjuntos, la cooperación entre las localidades se ha convertido en un importante pilar de carácter sustancial de las relaciones bilaterales, con cerca de 120 acuerdos de cooperación firmados y ejecutados en diversos ámbitos, precisó.

Las empresas japonesas están presentes actualmente en numerosas localidades vietnamitas, contribuyendo al desarrollo socioeconómico, la transferencia de tecnología, la creación de empleo y el fortalecimiento de capacidades.

Según el canciller, el foro ofrece una oportunidad para que las localidades de ambos países presenten sus potencialidades, fortalezas y necesidades de cooperación; compartan experiencias y modelos de desarrollo; y mantengan intercambios directos con empresas, organizaciones y socios pertinentes, con el fin de proponer iniciativas con capacidad de conexión y aplicación práctica.

En su mensaje de felicitación al foro, la primera ministra japonesa Takaichi Sanae felicitó por la celebración en Hue de la segunda edición del Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón y expresó su reconocimiento a los esfuerzos de los delegados, las autoridades locales, los círculos de amistad y las comunidades empresariales de ambos países.

Al recordar su visita a Vietnam en mayo de 2026, la primera ministra señaló que pudo percibir claramente los avances de la cooperación bilateral en numerosos ámbitos, desde los intercambios entre los pueblos, la economía y la seguridad económica hasta la cultura y la seguridad y defensa.

Expresó su expectativa de que el dinamismo y la juventud de las localidades vietnamitas, combinados con la experiencia y los conocimientos acumulados por las localidades japonesas en el desarrollo regional, la promoción industrial, el turismo y la formación de recursos humanos, contribuyan a reforzar la autonomía y la resiliencia de ambos países. Asimismo, llamó a ambas partes a avanzar juntas para construir un futuro de “fortaleza y prosperidad compartidas”.

En su intervención, Minh Hung valoró altamente el tema del foro, considerándolo una importante actividad para implementar el acuerdo alcanzado entre los dirigentes de los Gobiernos de ambos países. El tema refleja las exigencias planteadas al proceso de desarrollo de cada país, localidad y empresa, así como a las relaciones Vietnam-Japón en la nueva etapa.

El jefe del Gobierno afirmó que la cooperación local constituye un pilar de gran importancia dentro del conjunto de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón.

Señaló que, tras 40 años de renovación, Vietnam se ha convertido en la 32.ª economía del mundo, figura entre los 15 países con mayor volumen de comercio mundial, participa en 17 acuerdos de libre comercio y mantiene conexiones con 60 economías clave de la región y del mundo. El PIB per cápita ha aumentado casi 50 veces en comparación con el inicio del proceso de renovación.

Al entrar en una nueva era, Vietnam está decidido a alcanzar con éxito los dos objetivos centenarios y aspira a mantener un crecimiento de dos dígitos durante el período 2026-2030, asociado al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y al equilibrio de los principales indicadores; promover un desarrollo rápido y sostenible, tomando la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como pilares fundamentales.

El jefe del Gobierno afirmó que, en relación con el sector de inversión extranjera, Vietnam desea atraer inversiones vinculadas a tecnologías avanzadas, conocimiento, gestión moderna, investigación y desarrollo, recursos humanos altamente cualificados y vínculos sustanciales y eficaces con las empresas nacionales.

Enfatizó que la celebración del foro en Hue, antigua capital imperial de Vietnam y ciudad con numerosos patrimonios culturales mundiales, transmite un profundo mensaje sobre la combinación armoniosa entre tradición y modernidad, conservación y desarrollo, cultura y tecnología, personas y crecimiento, contribuyendo así a crear conjuntamente nuevas oportunidades de cooperación y nuevos motores de desarrollo para ambos países.

En este espíritu, el primer ministro propuso cinco orientaciones de cooperación centradas en impulsar la cooperación en ciencia, tecnología, innovación, transformación digital e inteligencia artificial, así como en semiconductores, ciudades inteligentes y agricultura sostenible; identificar las fortalezas y sectores prioritarios de cada localidad para desarrollar iniciativas y proyectos concretos y viables; situar a las localidades, empresas y ciudadanos en el centro de la cooperación, creando condiciones favorables para la inversión, el empleo y la mejora de los ingresos y las capacidades; fortalecer los intercambios culturales, turísticos y entre los pueblos, especialmente entre jóvenes y estudiantes, así como la cooperación en la conservación y valorización del patrimonio; y promover la transición verde y la adaptación al cambio climático mediante la cooperación en infraestructura verde, energías renovables, gestión de residuos y prevención de desastres.

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Minh Hung pidió a las localidades y empresas de ambos países desempeñar un papel pionero, promover la innovación y cambiar sus enfoques y métodos de cooperación, pasando de la cooperación a la cocreación y de la transferencia al desarrollo conjunto.

Las empresas japonesas deben considerar Vietnam no solo como un mercado de consumo o un lugar de producción, sino también como un centro de producción, innovación y conexión de cadenas de suministro sostenibles, recomendó.

Aseguró que el Gobierno, los ministerios, organismos y localidades de Vietnam continuarán acompañando a las localidades y los inversores japoneses, resolviendo dificultades, mejorando el entorno de inversión y negocios y creando condiciones para una cooperación eficaz y sustancial.

El foro incluyó sesiones temáticas de debate sobre los ámbitos con mayor potencial de cooperación entre las localidades de ambos países.

Los delegados vietnamitas y japoneses compartieron experiencias y modelos prácticos sobre la construcción de ecosistemas de innovación; la aplicación de la ciencia y la tecnología, los macrodatos, la inteligencia artificial, la transformación digital y la transición verde en la gestión urbana, el desarrollo de zonas industriales y los sectores de alta tecnología; así como el desarrollo de las industrias digitales y creativas, los semiconductores y la tecnología del hidrógeno verde.

También intercambiaron opiniones sobre la conservación y valorización del patrimonio vinculada con las comunidades, el turismo y las industrias culturales, así como sobre la aplicación de tecnologías y la digitalización del patrimonio.

Los participantes también destacaron la necesidad de reforzar la conexión entre las autoridades, las empresas, las universidades, los centros de investigación y las comunidades; impulsar la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos; y convertir las ideas y potencialidades de cooperación en programas y proyectos concretos y prácticos, adecuados a las fortalezas y necesidades de las localidades de ambos países.

En el marco del foro, se inauguró un espacio de exposición con fotografías y productos característicos de las localidades de Vietnam y Japón.

Asimismo, se celebró la Conferencia de Conexión Hue-Japón, destinada a reforzar los vínculos y promover la cooperación en materia de inversión y comercio, así como a ampliar las relaciones entre esta ciudad y sus socios y empresas japonesas./.

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