Presidente de Myanmar concluye su visita oficial a Vietnam



Hanoi (VNA)- El presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, y su esposa, Kyu Kyu Hla, partieron hoy de Hanoi, concluyendo su visita oficial de tres días a Vietnam, realizada por invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly.



Durante la visita, Min Aung Hlaing rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo, en Hanoi, y depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes Mártires de la calle Bac Son.



Mantuvo conversaciones con el secretario general y presidente To Lam, así como reuniones por separado con el primer ministro Le Minh Hung y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



El secretario general y presidente To Lam y su esposa ofrecieron una ceremonia oficial de bienvenida y un banquete en honor del dirigente de Myanmar y su esposa.



Durante las conversaciones y reuniones, los dirigentes vietnamitas afirmaron que la visita reviste una importante significación, al desarrollarse en un contexto de nuevos avances en la amistad tradicional y la asociación de cooperación integral entre Vietnam y Myanmar. La visita contribuye a fortalecer la confianza política y generar un nuevo impulso para una cooperación bilateral cada vez más sustancial y eficaz, en beneficio de ambos pueblos y del desarrollo de los dos países, así como a favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.



Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación de cada país y las áreas de cooperación bilateral, y acordaron continuar fortaleciendo la confianza política mediante un mayor intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel y otros niveles a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional, así como mediante los intercambios entre los pueblos.



En cuanto a las cuestiones regionales e internacionales de interés común, ambas partes acordaron intensificar los intercambios a través de los mecanismos de cooperación regional e internacional, incluidos la ASEAN y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong.



Asimismo, acordaron instruir a los organismos competentes de ambos países a coordinar estrechamente para garantizar que Myanmar asuma con éxito la presidencia de la próxima Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), que se celebrará en Vietnam.



Ambas partes orientarán a sus respectivos ministerios y organismos para aplicar activamente los entendimientos comunes alcanzados durante la visita, llevando la asociación de cooperación integral Vietnam-Myanmar a una nueva etapa de desarrollo cada vez más amplio, sustancial y eficaz, en respuesta a los intereses y aspiraciones de sus pueblos y contribuyendo positivamente a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en el Sudeste Asiático y la región en general.



En el marco de la visita, el presidente Min Aung Hlaing y el viceprimer ministro Nguyen Van Thang copresidieron el Foro Empresarial Vietnam-Myanmar 2026. El líder de Myanmar visitó el complejo de fabricación de VinFast en Hai Phong y el Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones Viettel. Por su parte, Kyu Kyu Hla y Ngo Phuong Ly visitaron la aldea de seda de Van Phuc, en Hanoi./.



VNA