Canciller vietnamita recibe a autoridades de localidades niponas

Hanoi (VNA) – El canciller de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy en la ciudad central de Hue al gobernador de la prefectura de Nara, Yamashita Makoto, y al asesor especial de la prefectura de Wakayama, Shimo Hiroshi, con motivo de su participación en el segundo Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón.



Durante su encuentro con Yamashita Makoto, el ministro anfitrión afirmó que la cooperación entre las localidades constituye un canal eficaz para materializar los compromisos alcanzados por los dirigentes de alto nivel y fortalecer los intercambios entre los pueblos.



El canciller propuso a Nara impulsar a sus empresas a ampliar sus inversiones en Vietnam; intensificar la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos de alta calidad, así como promover la cooperación en ámbitos de fortaleza como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y transición verde.



En esta ocasión, Hoai Trung felicitó a Nara por el reconocimiento del conjunto de sitios históricos de Asuka-Fujiwara como Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO.



Por su parte, el gobernador Yamashita Makoto expresó su impresión ante el dinámico desarrollo de Vietnam. Señaló que la comunidad vietnamita, integrada por más de 5.200 personas, constituye el mayor grupo entre las comunidades extranjeras que viven, estudian y trabajan en Nara y realiza una contribución positiva al desarrollo socioeconómico de la prefectura.



El gobernador afirmó que las autoridades de Nara seguirán prestando atención, apoyo y facilitando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita pueda vivir, estudiar y trabajar en la localidad.



En su encuentro con el asesor especial de Wakayama, Shimo Hiroshi, Hoai Trung valoró la participación activa de la prefectura y el papel de puente desempeñado por Shimo.



Propuso a Wakayama reforzar la cooperación con los socios existentes y ampliarla a nuevas localidades; alentar a las empresas a profundizar su participación en las cadenas de suministro de Vietnam, especialmente en la agricultura de alta tecnología, el procesamiento de alimentos, las industrias auxiliares y la economía verde y la transformación digital.



El ministro también expresó su agradecimiento al exsecretario general del Partido Liberal Democrático de Japón (LDP) y expresidente de la Alianza de Parlamentarios de Amistad Japón-Vietnam, Toshihiro Nikai, por sus contribuciones positivas a las relaciones entre ambos países.



A su vez, el asesor Shimo Hiroshi afirmó que Wakayama concede especial importancia a la cooperación con Vietnam en los ámbitos laboral, agrícola y comercial, y se comprometió a apoyar a los más de 2.200 vietnamitas residentes en la prefectura para que se integren satisfactoriamente.



El ministro anfitrión reafirmó que la Cancillería continuará acompañando a la prefectura de Wakayama y a las localidades vietnamitas para impulsar, de manera sustancial y eficaz, la cooperación en el futuro./.

VNA