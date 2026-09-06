VK Connect 2026 impulsa los vínculos de conocimiento entre Vietnam y Corea del Sur

Seúl, 6 sep (VNA)- El Consulado General de Vietnam en Busan, Corea del Sur, en coordinación con la Universidad de Yeungnam, organizó el 5 de septiembre en la ciudad de Daegu el Foro de Conexión del Conocimiento Vietnam-Corea (VK Connect 2026).



El evento se celebró con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre) y del 34.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.



La cita reunió a más de 300 delegados, entre ellos dirigentes de la provincia de Gyeongsang del Norte, el rector de la Universidad de Yeungnam, profesor Choi Oe-chool; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Daegu, Park Yoon-kyung; representantes de empresas líderes de la región de Daegu-Gyeongbuk, así como numerosos expertos, científicos, intelectuales y estudiantes vietnamitas que cursan estudios en Corea del Sur.



En sus palabras de apertura, la cónsul general de Vietnam en Busan, Doan Phuong Lan, afirmó que VK Connect forma parte de los esfuerzos para ampliar y fortalecer aún más la comunidad de intelectuales, científicos y estudiantes vietnamitas en el sur de Corea del Sur.



Su objetivo central consiste en reunir los esfuerzos y conocimientos especializados de las personas para convertirlos en un recurso común para ambos países, contribuyendo al impulso de la innovación en Vietnam y, al mismo tiempo, respondiendo a la demanda surcoreana de recursos humanos altamente cualificados en sectores estratégicos como los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), la biomedicina, el medio ambiente y los intercambios culturales.



El profesor Choi Oe-chool compartió sus investigaciones sobre las políticas de desarrollo rural en Vietnam y sus profundas impresiones tras las visitas de campo realizadas a la provincia de Ninh Thuan.



Asimismo, manifestó su disposición a trabajar estrechamente con el Consulado General para garantizar que VK Connect trascienda los intercambios académicos y se convierta en una plataforma sostenible de conexión entre estudiantes y expertos vietnamitas y académicos, científicos, empresas y autoridades locales de Corea del Sur.



Al destacar el enfoque del foro en las industrias orientadas al futuro, como la IA, los macrodatos, los semiconductores y la biotecnología, Park Yoon-kyung se comprometió a que Daegu continúe desempeñando un papel como sólido puente entre los dos países mediante sus oficinas de representación en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y la urbe central de Da Nang, promoviendo la cooperación económica, los vínculos empresariales y el desarrollo de recursos humanos entre Vietnam y Corea del Sur.



En las sesiones temáticas se presentaron más de 60 trabajos de investigación sobre tecnologías de la información, IA, nuevos materiales, energía, semiconductores, automatización, ingeniería de precisión, tecnología cuántica, biomedicina y administración de empresas.



En el marco del evento, también se celebró un debate sobre la orientación profesional futura destinado a estudiantes vietnamitas que cursan estudios en Busan, Daegu, Changwon y las zonas circundantes./.

VNA