Productos agrícolas vietnamitas conquistan plataformas digitales

Hanoi (VNA) - Llevar productos agrícolas a las plataformas de comercio electrónico, realizar transmisiones en directo y utilizar las redes sociales está abriendo nuevas oportunidades para el sector agrícola de Vietnam. Convertir las plataformas digitales en “tiendas en línea” permite a los productores ampliar sus mercados, promocionar directamente sus productos y construir sus propias marcas.

La eficacia de este modelo ya ha quedado demostrada en diversas localidades. En Hanoi, una transmisión en directo realizada en la comuna de Da Phuc permitió vender 2.000 huevos de gallina con Cordyceps, 40 bolsas de té aromatizado con loto y 11 litros de miel silvestre, generando unos ingresos de unos 769,23 dólares; mientras que otra realizada en la comuna de Hoa Xa atrajo más de 30.000 visualizaciones y veces compartida.

En la comuna de Bach Thong, provincia de Thai Nguyen, gracias a la participación directa de las autoridades locales en una transmisión desde el huerto, un productor vendió más de 2.000 melones cantalupo en una sola mañana.

A principios de agosto, una campaña de promoción del longan de la provincia de Hung Yen, en la que participaron destacados creadores de contenido como Minh Nhat MasterChef y la familia Tuan Mai, generó cerca de 500 pedidos durante la primera noche.

Asimismo, en el vivero Nguyen Trieu, en la provincia de Vinh Long, la comercialización de 150 referencias de productos a través de Shopee y TikTok Shop desde 2019 permitió elevar el número de transacciones de entre cinco y diez pedidos diarios a entre 1.000 y 1.200.

Sin embargo, incorporar los productos agrícolas a las plataformas digitales es apenas el primer paso del proceso de transformación digital. Nguyen Minh Duc, de la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam, señaló que el verdadero valor se genera cuando los productos reciben pedidos de manera constante, producen ingresos estables y permiten transmitir a los clientes la historia de cada territorio y los procesos de producción.

Por su parte, Phan Ai Chau, de Nina Ecom Center, subrayó que, para garantizar un desarrollo sostenible, los productores deben prestar estricta atención a la calidad, el origen, el embalaje, el transporte, las facturas, los impuestos y los derechos de los consumidores, en lugar de centrarse únicamente en “cerrar pedidos”.

Desde la perspectiva operativa, Kieu Tien Anh, de la plataforma de comercio electrónico Hi1 - Thuan Viet, señaló que la eficacia del comercio electrónico debe evaluarse mediante indicadores concretos, como la tasa de conversión, el número de clientes recurrentes, las tasas de cancelación y devolución, así como la capacidad de vender fuera de la localidad.

Para ayudar a los productores a superar sus limitaciones en fotografía, creación de contenidos y atención al cliente, Hi1 impulsa el modelo “Cada comuna, un escaparate”, combinado con el marketing de afiliación.

Se trata de una solución que crea una cadena integral de apoyo, desde la estandarización y promoción de los productos hasta la entrega, convirtiendo el comercio electrónico en un canal de comercialización efectivo para los productos agrícolas locales./.