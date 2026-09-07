Política

Base histórica e impulso futuro de las relaciones entre Vietnam y Francia

El profesor Hugues Tertrais analiza la evolución de Vietnam y Asia, y destaca las oportunidades para profundizar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia.

Hugues Tertrais, profesor emérito de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Foto: znews.vn)
Hugues Tertrais, profesor emérito de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Foto: znews.vn)

París (VNA) - La próxima visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 9 al 12 de septiembre, se desarrolla en un contexto marcado por el fuerte crecimiento económico de Vietnam y por las profundas transformaciones y nuevos desafíos que afrontan Asia y el mundo.

Así lo afirmó Hugues Tertrais, profesor emérito de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne y exdirector del Centro de Historia del Asia Contemporánea (CHAC), especializado en Vietnam, el Sudeste Asiático y Asia-Pacífico.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, Tertraisseñaló que durante las últimas cinco décadas Vietnam ha entrado en una nueva etapa de desarrollo.

Al analizar la historia moderna del país, especialmente desde 1945 y el fin del período colonial, el historiador recordó el título de su libro escrito junto con el periodista de Le Monde Jean-Claude Pomonti, “Communistes et Dragons”, publicado en 1994. A su juicio, pese a reflejar el contexto de aquella época, el título mantiene su significado: los “comunistas” evocan la lucha liderada por el presidente Ho Chi Minh y el Partido Comunista de Vietnam, mientras que los “dragones” simbolizan el dinamismo del desarrollo asiático en las últimas décadas.

Tertrais consideró que los avances económicos de Vietnam y las transformaciones de Asia constituyen parte importante del contexto de la próxima visita. Según el experto, esta se sitúa en dos tendencias paralelas: Vietnam registra importantes logros económicos, mientras Asia afronta riesgos que deben ser gestionados. En ese marco, la asociación estratégica integral Vietnam-Francia adquiere un significado especial.

Respecto a las ventajas que ambos países pueden aprovechar para profundizar sus relaciones, destacó que Vietnam y Francia se conocen relativamente bien y comparten, cada uno desde su propia posición, determinados rasgos en el ámbito geopolítico.

En el caso de Vietnam, su ubicación geográfica e historia han estado profundamente marcadas por China, mientras que el país también se ha integrado cada vez más con sus vecinos a través de la ASEAN. Tertrais señaló que el Sudeste Asiático, con una población cercana a los 700 millones de habitantes, se encuentra en la confluencia de numerosos flujos de intercambio y tensiones mundiales y posee un creciente peso internacional.

A su juicio, si la transformación de Vietnam y la creciente importancia del Sudeste Asiático configuran un nuevo contexto para las relaciones bilaterales, la larga historia entre Vietnam y Francia proporciona una base particular para impulsar la cooperación. Aunque el diálogo entre ambos países fue en determinados períodos “tenso”, este proceso contribuyó a que se comprendieran y respetaran mejor.

El profesor subrayó que el concepto de asociación estratégica integral refleja la amplitud de los vínculos bilaterales. La relación se sustenta en el intercambio de información y la confianza, y puede abarcar ámbitos como la gestión estatal, la diplomacia y la defensa. Esta base ofrece condiciones para ampliar la cooperación en el marco de la asociación estratégica integral.

En particular, Tertrais concedió especial importancia a la formación, que, en su opinión, debe seguir siendo una prioridad de cara al futuro, empezando por la preparación de docentes. También consideró necesario fortalecer las capacidades técnicas de los jóvenes vietnamitas y fomentar el uso del francés para que puedan aprovechar mejor las oportunidades ofrecidas por el sistema universitario.

En el ámbito económico, señaló que las autoridades diplomáticas y las empresas de ambos países disponen de herramientas para comprender mejor sus respectivos mercados y los cambios en curso. Abogó por mejorar la capacidad de anticipar condiciones regulatorias favorables y ampliar los mercados, planteando incluso cuándo podrían verse en las carreteras francesas automóviles, posiblemente eléctricos, con la etiqueta “fabricado en Vietnam”.

En un contexto de continuo desarrollo de Vietnam y profundas transformaciones en Asia, la visita oficial de To Lam a Francia no solo reviste importancia para las relaciones bilaterales, sino que también está vinculada a cuestiones más amplias./.

VNA
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