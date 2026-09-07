Proyecto del Gran Bulevar Paisajístico del Río Rojo: Hanoi establecerá 6 zonas de reasentamiento

Hanoi (VNA) - Hanoi prevé establecer seis zonas urbanas destinadas al reasentamiento, con una superficie total de más de 1.950 hectáreas y capacidad para decenas de miles de viviendas, en el marco del proyecto de inversión del eje del Gran Bulevar Paisajístico del Río Rojo.



El 7 de septiembre, el Comité Popular de Hanoi informó que estas zonas estarán destinadas a los residentes afectados por el proyecto, especialmente en áreas donde no existen terrenos disponibles para el reasentamiento in situ o en zonas cercanas.



Las seis zonas previstas son:



Zona urbana multifuncional Thu Lam - Dong Anh, con una superficie aproximada de 736,84 hectáreas en las comunas de Thu Lam y Dong Anh. Se prevé disponer de unas 9.000 parcelas para viviendas de baja altura y 23.000 apartamentos destinados al reasentamiento y la vivienda social. Las viviendas de reasentamiento y las viviendas sociales en edificios de gran altura deberán completarse en el cuarto trimestre de 2029 y todo el proyecto en 2030.



Zona urbana multifuncional Bac Thang Long (Urban City), con una superficie aproximada de 474 hectáreas. Se prevé contar con unas 5.000 parcelas para viviendas de baja altura y entre 5.000 y 10.000 apartamentos de reasentamiento y viviendas sociales. Las obras de infraestructura y los edificios residenciales de gran altura deberán completarse en 2030.



Zona urbana multifuncional en el barrio de Linh Nam, con una superficie aproximada de 169,5 hectáreas, donde se prevé disponer de unos 20.000 apartamentos de reasentamiento y viviendas sociales. Las infraestructuras y los edificios de viviendas de gran altura deberán estar terminados, como máximo, en el primer trimestre de 2030.



Zona urbana multifuncional en los barrios de Bo De y Long Bien y la comuna de Bat Trang, con una superficie aproximada de 270,68 hectáreas. Se prevé disponer de unos 10.500 apartamentos de reasentamiento y viviendas sociales. El proyecto completo deberá estar terminado en 2030.



Zona de asentamiento Long Bien - Bo De, con una superficie aproximada de 201 hectáreas, donde se prevé disponer de unos 25.000 apartamentos. Las infraestructuras y los edificios de viviendas de reasentamiento de gran altura deberán estar terminados, como máximo, en el primer trimestre de 2030.



Zona de asentamiento Linh Nam, con una superficie aproximada de 101 hectáreas, donde se prevé disponer de unos 12.500 apartamentos. Las infraestructuras y los edificios de viviendas de reasentamiento de gran altura deberán estar terminados, como máximo, en el primer trimestre de 2030.



Según la revisión realizada por los organismos y las autoridades locales, Hanoi prevé disponer de unas 265 hectáreas de terrenos para el reasentamiento in situ o en zonas próximas. De esta superficie, 72 hectáreas corresponden a Me Linh; 30 hectáreas a Vinh Thanh y Dong Anh; 35 hectáreas a Bat Trang; 11 hectáreas a O Dien; 12 hectáreas a Thuong Cat y Dong Ngac; 10 hectáreas a Yen So; 72 hectáreas a Nam Phu y 23 hectáreas a Hong Van.



En paralelo con la preparación de los terrenos de reasentamiento, Hanoi prevé aplicar indemnizaciones monetarias por terrenos equivalentes al doble de las tasas establecidas para tierras residenciales, agrícolas y no agrícolas que cumplan los requisitos legales previstos en la Ley de Tierras y el Decreto N.º 88/2024/ND-CP.



El Comité Popular de Hanoi ha exigido que las labores de reubicación y liberación de terrenos solo se lleven a cabo una vez que los residentes hayan recibido un nuevo lugar donde vivir. La ciudad también acelerará la construcción de las zonas y los fondos de viviendas destinados al reasentamiento.



Las autoridades harán públicos todos los mecanismos y políticas de indemnización, apoyo y reasentamiento para que la población conozca las medidas y pueda expresar su consenso.



Para las zonas de terrenos públicos, agrícolas y aquellas que cumplan los requisitos para su recuperación y liberación, la ciudad procederá de inmediato con las actuaciones necesarias para garantizar el calendario del proyecto.



Las zonas de reasentamiento estarán destinadas previsiblemente a residentes de los distritos y comunas relacionados, entre ellos Hong Ha, Long Bien, Bo De, Thuong Cat, Phu Thuong, Linh Nam, Thien Loc, Dong Anh, Vinh Thanh, Bat Trang, Thanh Tri, Nam Phu y otras áreas cercanas./.

VNA