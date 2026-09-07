Vietnam y Japón promueven cooperación en educación y desarrollo de recursos humanos



Hue, Vietnam (VNA) – El Centro para la Promoción de la Cooperación Cultural y Educativa Vietnam-Japón (VJCE), en coordinación con el Consulado General de Vietnam en Osaka, organizó el 5 de septiembre en la ciudad central de Hue el Programa de Intercambio y Cooperación Educativa Vietnam-Japón.



El evento tuvo como objetivo fortalecer la conectividad, compartir experiencias y dinamizar las oportunidades de asociación entre organismos, instituciones educativas y comunidades empresariales de ambos países. Las principales áreas de cooperación incluyeron la educación, la formación, el desarrollo de recursos humanos cualificados, los intercambios culturales y los vínculos entre localidades vietnamitas y japonesas.



Al intervenir en el programa, Ha Ngoc Anh, director del Instituto Vietnamita de Tecnología Aplicada y Desarrollo de la Educación, subrayó que la cooperación bilateral en educación debe centrarse en los sectores que responden a necesidades esenciales de ambas partes.



Según el funcionario, se debe priorizar el intercambio de programas y métodos de formación, docentes, expertos y estudiantes, así como el desarrollo de programas conjuntos, bilingües y en línea que cumplan las normas internacionales.



Las dos partes deberían dar prioridad a la cooperación en sectores con alto potencial y una importante demanda de recursos humanos, como las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, la industria de semiconductores, la robótica y la automatización, la biotecnología, las tecnologías medioambientales, las energías verdes, la logística, la salud, la gestión empresarial, el turismo y los servicios de alta calidad.



Durante las sesiones de trabajo, los participantes intercambiaron orientaciones para la cooperación Vietnam-Japón, compartieron experiencias en educación, formación y desarrollo de recursos humanos y propusieron modelos de colaboración entre organismos de gestión, organizaciones, instituciones educativas y empresas de ambos países.



En esta ocasión se firmaron oficialmente siete memorandos de entendimiento (MOU) entre organizaciones y empresas socias de Vietnam y Japón. Los acuerdos se centran en áreas fundamentales como la educación, el desarrollo de talentos, la agricultura, la conexión empresarial, la inversión, el emprendimiento y la ejecución de proyectos en Vietnam.



Entre ellos, la Asociación de Colegios Comunitarios de Vietnam (VACC) estableció una asociación con el Grupo de Bienestar Social Iki Iki Kan, de la prefectura japonesa de Okayama. Asimismo, el VJCE firmó un acuerdo con la empresa japonesa With The World para promover iniciativas educativas.



Otros documentos contemplan una estrecha cooperación entre la Asociación de Vietnamitas en la prefectura de Nara y la ciudad homónima en el desarrollo de recursos humanos.



Según el comité organizador, estas actividades tienen como objetivo construir una sólida red de conexión que permita a los actores sociales y económicos compartir recursos y poner en marcha iniciativas prácticas.



El mismo día, en el Teatro del Río del Perfume y en el marco del Foro de Cooperación Descentralizada Vietnam-Japón 2026, se celebró una exposición fotográfica y de presentación de productos característicos de ambos países.



El foro, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Embajada de Japón, reunió 30 pabellones de diversas localidades. Esta muestra creó un espacio de intercambio directo y contribuyó a ampliar las oportunidades de negocios, promover la inversión recíproca y el comercio, así como impulsar el desarrollo económico entre las localidades de Vietnam y Japón./.



VNA