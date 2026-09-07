Vietnam y Francia abren nuevas vías de cooperación estratégica ante la transformación de Asia

París (VNA) - En un contexto de profundos cambios en el equilibrio de poder en Asia, Vietnam busca reforzar su autonomía estratégica y diversificar sus relaciones con las principales potencias, mientras que su Asociación Estratégica Integral con Francia abre nuevos espacios de cooperación orientados al futuro.



En declaraciones a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París sobre la posición de Vietnam en el Sudeste Asiático y el Indo-Pacífico, así como sobre las perspectivas de las relaciones entre Vietnam y Francia con motivo de la visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Francia, el doctor Benoit de Tréglodé, director para África, Asia y Oriente Medio del Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar de Francia (IRSEM), señaló que Vietnam está demostrando que sus opciones estratégicas no están limitadas por la rivalidad entre las grandes potencias.



Según el experto, la estrategia de Vietnam se sustenta en una percepción prudente de las limitaciones geográficas y en una firme necesidad de independencia. Durante los últimos años, el país indochino ha reforzado sus relaciones con las principales potencias económicas del mundo.



La elevación de las relaciones entre Vietnam y Francia al nivel de Asociación Estratégica Integral debe entenderse en este contexto, ya que refleja la determinación de de diversificar estratégicamente sus vínculos.



Consideró que, con un enfoque pragmático, Vietnam ha reorientado decididamente su atención hacia Asia durante las últimas tres décadas, concentrando sus prioridades en la región y en aquellas economías que desempeñan un papel relevante en el dinamismo del desarrollo asiático, como China, Corea del Sur, Singapur y Japón.



La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) constituye un eje central del proceso de reintegración económica de Vietnam en Asia, en un momento en que la región, con una población de alrededor de 680 millones de habitantes, es actualmente el quinto mayor bloque económico del mundo. Paralelamente, Vietnam también ha construido una amplia red de asociaciones políticas y estratégicas en el ámbito internacional.



Según el experto francés, a medida que Vietnam amplía su red de socios, la posición de Francia en las relaciones económicas con el país asiático afronta una competencia cada vez mayor. Al incrementarse el número de socios, las oportunidades de cooperación se amplían para un mayor número de actores. En su opinión, esta realidad exige que ambos países continúen consolidando y profundizando sus relaciones económicas, creando así una base favorable para la cooperación política y estratégica bilateral.



No obstante, consideró que Francia sigue siendo un socio importante para Vietnam debido a su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a su política de "autonomía estratégica", que proporciona a Vietnam un margen adicional para equilibrar sus relaciones con las grandes potencias. A la inversa, Vietnam ocupa una posición particular en Asia para Francia debido a los vínculos históricos entre ambos países, así como a los intereses económicos y geopolíticos de París en el marco de su estrategia para el Indo-Pacífico.



En cuanto a las perspectivas de cooperación en materia de defensa y seguridad, el experto del IRSEM señaló que este es uno de los ámbitos contemplados en la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia, aunque, en la práctica, la cooperación bilateral en defensa sigue siendo relativamente modesta. Por ello, ambos países disponen todavía de un amplio margen para reforzarla.



Francia fue el primer país occidental en establecer relaciones de defensa con Vietnam, en 1991, cuando volvió a enviar un agregado de defensa al país. Desde entonces, las relaciones entre París y Hanoi se han centrado principalmente en la cooperación en medicina militar, la formación en francés de oficiales vietnamitas, la capacitación de unidades vietnamitas que participan en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y los intercambios en materia de diplomacia de defensa. Estos últimos incluyen las visitas y escalas de buques de guerra franceses en Vietnam, así como los diálogos estratégicos entre los ministerios de Defensa de ambos países.



Según el doctor Benoit de Tréglodé, las relaciones de defensa entre los dos países siguen teniendo actualmente un carácter principalmente protocolario y todavía están lejos de alcanzar un nivel de cooperación operativa. El marco de la Asociación Estratégica Integral establece el objetivo de ampliar la cooperación al ámbito de la industria de defensa, pero los avances logrados hasta ahora en este terreno aún no están a la altura de su potencial.



Por otra parte, la diversificación de las fuentes de suministro de armamento emprendida por Vietnam en los últimos años está abriendo nuevos espacios para que ambos países intensifiquen sus intercambios y desarrollen formas de cooperación más sustantivas en ámbitos de importancia estratégica para ambas partes.



Según el experto francés, uno de los retos que ambos países deben superar pronto consiste en reorientar el foco hacia los futuros desafíos estratégicos de Vietnam en Asia.



Señaló que el futuro de las relaciones estratégicas entre Vietnam y Francia debería prestar mayor atención a las consultas sobre grandes cuestiones globales, como el multilateralismo y el medio ambiente, al tiempo que se intensifican de manera concreta los intercambios económicos e industriales. La defensa constituye asimismo uno de los ámbitos importantes para el futuro de las relaciones bilaterales.



A juicio del investigador, Vietnam y Francia deben construir una relación orientada hacia el futuro sobre la base del beneficio mutuo, en la que el fortalecimiento de los vínculos económicos e industriales constituya un elemento indispensable./.

VNA