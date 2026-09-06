Relaciones Vietnam-Rusia seguirán desarrollándose con fuerza, afirma líder vietnamita

Hanoi (VNA)- El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, expresó su confianza en que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia continuará desarrollándose, contribuyendo a la construcción y el desarrollo de cada nación, en beneficio de sus pueblos y a favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.

Con motivo de su visita de Estado a Rusia, por invitación del presidente Vladimir Putin, To Lam concedió una entrevista a la agencia de noticias rusa TASS, en la que destacó el papel de la cooperación bilateral en la política exterior vietnamita, la importancia de la amistad tradicional entre ambos países, el significado del Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói 2026 y las orientaciones de Vietnam para contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo mundial.

En cuanto a las orientaciones estratégicas definidas por el XIV Congreso Nacional del PCV para el desarrollo del país en los próximos años, To Lam señaló que la magna cita constituye un hito importante al establecer objetivos y orientaciones estratégicas destinados a impulsar un desarrollo rápido y sostenible de Vietnam en una nueva era de desarrollo.

Para alcanzar esos objetivos, Vietnam continuará aplicando de manera firme y consecuente una política exterior de independencia, autodeterminación, autosuficiencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, así como de multilateralización y diversificación de sus relaciones exteriores, con el espíritu de ser amigo, socio confiable y miembro activo y responsable de la comunidad internacional.

Dentro de esta orientación general, la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la Federación de Rusia sigue siendo, según To Lam, una de las principales prioridades y una opción estratégica de la política exterior vietnamita. Esta orientación se sustenta en una amistad tradicional forjada a lo largo de generaciones, en una confianza política probada por el tiempo y en la coincidencia de visiones sobre el futuro de ambos países. Por ello, el desarrollo y la elevación de la cooperación bilateral entre Vietnam y Rusia en los próximos tiempos responden a los intereses a largo plazo de ambas naciones.

El líder vietnamita subrayó que la historia de las relaciones entre ambos países demuestra que se trata de un vínculo estrecho, leal y confiable, poco común tanto entre sus pueblos como en las relaciones internacionales en general. Forjadas durante más de 75 años y cultivadas incesantemente a través de numerosas generaciones, estas relaciones se sustentan en un legado que Vietnam nunca olvidará.

En este sentido, recordó el apoyo material y espiritual brindado por los amigos, camaradas y hermanos soviéticos, entre ellos Rusia, al país y al pueblo vietnamitas, incluso mediante el sacrificio de sangre y vidas durante las dos guerras de resistencia, así como durante la reconstrucción, el desarrollo y la integración nacional. Consideró que esa comprensión, cercanía y apoyo sincero constituyen un valioso patrimonio y dan una vitalidad especial a las relaciones entre ambos países.

En la nueva etapa, Vietnam y Rusia comparten numerosos intereses y visiones de desarrollo y cuentan con múltiples ámbitos de cooperación complementaria. To Lam consideró que la colaboración entre Rusia, un país con un importante papel, posición y voz en el mundo, y Vietnam, que avanza con fuerza y desempeña un papel cada vez más relevante en la región y en el ámbito internacional, no solo responde a las aspiraciones y los intereses legítimos de los pueblos de ambos países, sino que también contribuye a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial.

Rusia posee fortalezas y experiencia en numerosos sectores, mientras que Vietnam puede complementar, aprovechar y enriquecer aún más esas ventajas, señaló.

Por ello, el objetivo para los próximos tiempos no consiste únicamente en heredar y preservar los logros alcanzados durante los últimos 75 años, sino también en profundizar y elevar integralmente la cooperación entre Vietnam y Rusia. Los ámbitos tradicionales, como la educación y formación, la energía, la cultura y las artes, deben seguir consolidándose y renovándose.

Al mismo tiempo, consideró necesario materializar nuevas orientaciones mediante proyectos sostenibles, de largo plazo y estratégicos en sectores como el transporte marítimo, los ferrocarriles, el espacio, la ciencia y la tecnología, la innovación y las tecnologías digitales.

El mandatario expresó su confianza en que, con la determinación política de los dirigentes y el apoyo de los pueblos de ambos países, la Asociación Estratégica Integral seguirá desarrollándose de manera vigorosa, sustancial y eficaz, contribuyendo positivamente a la construcción y el desarrollo de cada nación, en beneficio de sus pueblos y de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.

Al abordar el significado de los numerosos acontecimientos históricos que Vietnam y Rusia conmemoraron conjuntamente en 2025, entre ellos el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, el 80 aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, el 80 aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam, así como el 50 aniversario de la Liberación del Sur y la reunificación nacional, To Lam afirmó que estos acontecimientos demuestran las profundas convergencias existentes en la historia de ambas naciones, vinculadas a valores comunes de independencia, libertad y paz.

Según explicó, la Victoria en la Gran Guerra Patria no solo tuvo un significado trascendental para el pueblo soviético, sino que también contribuyó decisivamente a la victoria de la humanidad sobre el fascismo y creó condiciones favorables para los movimientos de lucha por la independencia y la libertad de los pueblos del mundo, incluido Vietnam.

Para Vietnam, la victoria de la otrora Unión Soviética en la Gran Guerra Patria fue una gran fuente de inspiración y aliento para que el pueblo vietnamita, bajo el liderazgo del Partido y del Presidente Ho Chi Minh, se levantara y llevara a cabo la insurrección general para conquistar el poder. La Revolución de Agosto de 1945 triunfó en un contexto en el que las condiciones estaban maduras, y el nacimiento de la República Democrática de Vietnam abrió una nueva era de independencia para la nación vietnamita.

A lo largo de los 80 años transcurridos desde la conquista de la independencia y la reunificación nacional hasta la reconstrucción, la construcción y el desarrollo del país, el pueblo vietnamita siempre ha valorado y recordado el enorme, sincero y desinteresado apoyo y la ayuda del pueblo soviético en el pasado y del pueblo ruso en la actualidad, aseguró.

Recordó que expertos militares soviéticos participaron directamente en la formación y combatieron junto al Ejército Popular de Vietnam, mientras especialistas, profesores, ingenieros y médicos trabajaron y ayudaron a Vietnam a construir numerosas obras económicas, culturales, científicas y educativas, convirtiéndose en símbolos de la amistad entre ambos países.

Asimismo, decenas de miles de funcionarios, especialistas, científicos y artistas vietnamitas fueron formados anteriormente en la otrora Unión Soviética y actualmente en Rusia, y han realizado importantes contribuciones a la construcción y el desarrollo nacional. A juicio del líder vietnamita, la solidaridad y el apoyo mutuo en los momentos más difíciles no son solo una parte de la historia, sino que se han convertido en un valioso patrimonio de las relaciones entre las dos naciones.

Sobre esa base histórica y afectiva se ha formado una confianza política que ha sido fortalecida constantemente a lo largo del tiempo, señaló, y subrayó que gracias a esta confianza, Vietnam y Rusia pueden intercambiar de manera sincera y abierta opiniones sobre cuestiones estratégicas, en un espíritu de respeto, comprensión y consideración de los intereses legítimos de cada parte.

Esta confianza también constituye, según To Lam, la base para que ambos países puedan superar conjuntamente las fluctuaciones de la situación internacional, ampliar y profundizar la cooperación en diversos ámbitos y hacer que la Asociación Estratégica Integral se desarrolle de forma cada vez más sustancial y eficaz, contribuyendo a una nueva etapa de desarrollo de cada nación.

El mandatario enfatizó que la historia de las relaciones entre ambos países ha generado una sólida confianza y constituye una base firme para los vínculos bilaterales actuales. Sin embargo, señaló que el futuro de los nexos debe seguir construyéndose sobre resultados concretos.

Por ello, consideró importante continuar transformando la confianza política y los buenos sentimientos entre los pueblos de ambos países en programas, proyectos y obras de cooperación significativos en ámbitos como la economía, la defensa y la seguridad, la ciencia y la tecnología, la educación y la formación, la cultura y las artes, así como en sectores que contribuyan directamente a mejorar la vida de los pueblos de ambos países.

Al mismo tiempo, To Lam destacó que la duradera amistad entre Vietnam y Rusia debe ser heredada y promovida por las nuevas generaciones. Ambas partes deben crear más oportunidades para que los jóvenes de los dos países se conozcan mejor, reforzar los intercambios entre jóvenes y estudiantes y ampliar la cooperación en educación y cultura, así como en la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas ruso y vietnamita.

De este modo, los valores positivos de la amistad tradicional no solo serán preservados, sino que también continuarán enriqueciéndose en las nuevas condiciones y perdurarán a través del tiempo, afirmó.

To Lam expresó su confianza en que, cuando el pasado sea respetado, el presente sea cultivado y el futuro sea construido conjuntamente, la amistad entre Vietnam y Rusia no solo será preservada como un patrimonio invaluable de la historia, sino que continuará enriqueciéndose con nuevos logros de cooperación, en beneficio de los pueblos de ambos países y de la paz, la cooperación y el desarrollo.

En relación con la decisión del jurado del Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói de otorgarle por unanimidad el galardón correspondiente a 2026, To Lam manifestó sentirse muy honrado por recibir este reconocimiento.

Resaltó que el premio representa un reconocimiento a los valores de paz y humanidad que el pueblo vietnamita siempre ha preservado y perseguido, así como a los esfuerzos constantes de Vietnam por promover la paz, la amistad, la cooperación, el respeto del derecho internacional y una mayor comprensión entre los pueblos.

Destacó que Vietnam es una nación amante de la paz y conoce muy bien el valor de la paz. Durante los 40 años de la política de Renovación, la política exterior de independencia, autodeterminación, autosuficiencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, junto con la multilateralización y la diversificación de las relaciones exteriores, ha contribuido de manera importante a crear un entorno favorable para el desarrollo nacional y a elevar la posición de Vietnam en la arena internacional.

Vietnam continuará aplicando firmemente esta política y seguirá siendo amigo, socio confiable y miembro activo y responsable de la comunidad internacional, afirmó.

En un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, Vietnam considera que el diálogo es mejor que la confrontación y que la cooperación es mejor que la división, señaló To Lam.

Las diferencias, añadió, deben resolverse por medios pacíficos, sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo, la consideración de los intereses legítimos de las partes y el respeto del derecho internacional. Solo sobre esa base las relaciones entre los Estados pueden ser estables, sostenibles y mutuamente beneficiosas.

Con una nueva posición y fortaleza tras 40 años de Renovación, Vietnam continuará realizando contribuciones más proactivas, positivas y responsables a los asuntos comunes de la comunidad internacional, corroboró.

En este sentido, Vietnam está dispuesto a servir de puente para la cooperación, el diálogo y la reconciliación; a contribuir a la construcción de un orden internacional justo, equitativo y basado en el derecho internacional; y, al mismo tiempo, a participar de manera cada vez más sustancial en los esfuerzos de mantenimiento de la paz, búsqueda y rescate, desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y respuesta al cambio climático.

La paz es la aspiración común de todos los pueblos, la cooperación es el camino hacia el desarrollo compartido y el respeto mutuo es la base para la coexistencia y el progreso, destacó, y aseguró que su país continuará haciendo todo lo posible para alcanzar esos objetivos./.

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