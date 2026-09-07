Experto ruso: Vietnam es socio clave en la configuración de la seguridad regional

Moscú (VNA) – La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a Rusia cobra especial relevancia en el contexto de la cambiante situación internacional en el cual el país indochino desempeña un papel fundamental como socio en la configuración de una estructura de seguridad regional estable y clara.



Así lo afirmó Evgheny Vlasov, vicerrector de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en una entrevista concedida al corresposal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Rusia, antes de la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita a Moscú.



Según Vlasov, tanto las autoridades como la población rusa reconocen los importantes logros alcanzados por el Gobierno vietnamita en los últimos años, especialmente en el fortalecimiento de la posición del país en los foros regionales de Eurasia y Asia-Pacífico.



Al referirse al notable crecimiento de la economía vietnamita, el experto ruso afirmó que Rusia considera desde hace tiempo a Vietnam un socio en pie de igualdad en las organizaciones internacionales. Tras la reunificación, Vietnam, pese a contar con recursos limitados, ha ido desarrollando progresivamente sus infraestructuras, sistemas financieros, recursos humanos, tecnología y conocimientos. Actualmente, el país cuenta con importantes capacidades tecnológicas, abundantes recursos naturales y una fuerza laboral altamente cualificada.



Vlasov destacó que Vietnam se ha afianzado como un socio sólido, no solo para Rusia, sino también para muchos otros países.



En cuanto a la reforma administrativa en Vietnam, el experto ruso la calificó de tarea compleja, pero de gran importancia. A su juicio, se trata de una estrategia integral que no solo responde a los objetivos de desarrollo interno, sino que también tiene implicaciones más amplias para el proceso de integración y desarrollo del país.



Como persona que ha estudiado Vietnam durante muchos años, Vlasov expresó su confianza en que la reforma administrativa continuará avanzando en el futuro. El éxito de este proceso contribuirá a mejorar la satisfacción y el bienestar de la población, además de reforzar la estabilidad interna. Asimismo, consideró que la reforma es fundamental para atraer inversiones y poner en marcha proyectos económicos.



Según el experto, Vietnam es un socio importante en la construcción de una estructura de seguridad regional estable y clara. La seguridad económica constituye un factor clave para prevenir conflictos, algo especialmente relevante ante las numerosas diferencias políticas, territoriales y culturales que persisten en la región de Asia-Pacífico. Por ello, mantener el equilibrio y la estabilidad regionales representa una tarea crucial, aunque compleja.



En el contexto de la nueva visión de Rusia sobre la seguridad y la cooperación en la región euroasiática, Vlasov considera que Vietnam y Rusia cuentan con numerosas oportunidades para ampliar su cooperación, especialmente en ámbitos como el desarrollo de recursos humanos, la tecnología y los grandes proyectos culturales. A su juicio, esta colaboración ayudará a sentar una base sólida y a promover el desarrollo regional en los próximos años.



En relación con la próxima visita de To Lam, el experto expresó su expectativa de que esta contribuya a impulsar la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia. Señaló que las relaciones entre ambos países se sustentan en una sólida base histórica, así como en la cooperación y la confianza entre el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, y el presidente ruso, Vladimir Putin.



Asimismo, confió en que la visita abra nuevas oportunidades para las relaciones bilaterales y contribuya a profundizar la cooperación entre ambos países en los ámbitos de la investigación científica y tecnológica./.

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