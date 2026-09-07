Visita de dirigente parlamentario vietnamita a Mongolia reforzará confianza política bilateral

Ulán Bator (VNA) - La visita oficial a Mongolia del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, del 9 al 11 de septiembre, contribuirá a reforzar el entendimiento y la confianza política entre ambos países, afirmó el embajador de Hanoi en Ulán Bator, Nguyen Tuan Thanh.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático destacó que el viaje de Thanh Man es la segunda visita de un dirigente parlamentario vietnamita a Mongolia desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1954.



La visita reviste una gran importancia, ya que tiene lugar en un momento en que los vínculos entre Vietnam y Mongolia atraviesan una etapa de desarrollo muy positivo y acaban de elevarse al nivel de Asociación Integral, precisó.



Se trata también de la primera visita de alto nivel de un dirigente clave de Vietnam a Mongolia desde la elevación de las relaciones bilaterales, por lo que constituye una oportunidad para que ambas partes concreten los grandes compromisos y orientaciones acordados por sus líderes, continuó.



El acontecimiento demuestra la determinación de ambos países de profundizar de manera sustancial y eficaz la Asociación Integral y contribuirá a fortalecer la comprensión mutua y la confianza política entre las dos naciones.



Al mismo tiempo, reviste un significado especial para la consolidación de las relaciones entre los dos órganos legislativos. El canal parlamentario constituye un importante puente en las relaciones bilaterales, no solo en el ámbito político, sino también en el perfeccionamiento del marco jurídico y la promoción de la cooperación económica, comercial y de inversión, así como de los intercambios entre los pueblos.



Durante esta visita, se prevé que ambos órganos legislativos firmen varios acuerdos de cooperación, creando un entorno más favorable para el intercambio de experiencias en materia de legislación, supervisión parlamentaria y toma de decisiones sobre importantes asuntos nacionales. Estos intercambios también deberían contribuir a fortalecer el papel de los parlamentos en el fomento de las relaciones bilaterales.



Tras más de 70 años de relaciones diplomáticas, las relaciones entre Vietnam y Mongolia están experimentando una dinámica de desarrollo positiva, con muchos resultados concretos, dijo Tuan Thanh.



A su juicio, el potencial de cooperación entre Vietnam y Mongolia sigue siendo muy amplio, especialmente en el contexto de la reciente elevación de las relaciones al nivel de Asociación Integral. Lo importante ahora es que ambas partes conviertan ese potencial en proyectos y programas de cooperación concretos que generen beneficios tangibles para las empresas y los ciudadanos de ambos países.



Mongolia posee fortalezas en los sectores de minería, energía y ganadería, así como en determinadas materias primas que necesita la producción en Vietnam. Por su parte, el país indochino destaca en el procesamiento y la fabricación de bienes de consumo, productos agrícolas y alimentarios, artículos farmacéuticos, textiles y bienes electrónicos, entre otros, que tienen una elevada demanda en el mercado mongol.



En materia de inversión, existen amplias perspectivas de cooperación en sectores en los que ambos países cuentan con fortalezas y necesidades, como la energía, la minería, la industria de procesamiento, las infraestructuras, la logística, el turismo y los servicios.



La agricultura y la ganadería también constituyen ámbitos con grandes expectativas. Ambos países pueden estudiar una cooperación integral, desde la genética y la reproducción animal, la producción de piensos y la veterinaria hasta el procesamiento y la conservación, así como la creación de marcas y la comercialización de productos.



El embajador consideró que, en el marco de la Asociación Integral, Vietnam y Monglolia no deben limitarse a los ámbitos tradicionales de cooperación, sino también abrir nuevos sectores con una perspectiva de largo plazo, capaces de generar nuevos motores de crecimiento para las relaciones bilaterales./.

VNA