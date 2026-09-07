Máximo dirigente de Vietnam parte de Hanoi para visitas a Rusia y Francia

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi para realizar una visita de Estado a Rusia, una visita oficial a Francia y asistir a la Cumbre Espacial que se celebrará en París del 7 al 12 de septiembre.

Sus visitas y su participación en la Cumbre responden a la invitación del presidente ruso, Vladimir Putin, y del presidente francés, Emmanuel Macron.

La delegación oficial está integrada por los miembros del Buró Político y secretarios del Comité Central del Partido: Nguyen Duy Ngoc, jefe de la Comisión de Organización; Trinh Van Quyet, jefe de la Comisión de Propaganda y Educación; y Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias.

También forman parte de la delegación los miembros del Buró Político: el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y titular de Defensa; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; y Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido en Hanoi.

Asimismo, participan los miembros del Comité Central del Partido: Nguyen Hai Ninh, jefe de la Oficina del Comité Central; Nguyen Khac Dinh, vicepresidente de la Asamblea Nacional; Le Khanh Hai, jefe de la Oficina Presidencial; Ngo Van Tuan, ministro de Finanzas; Le Manh Hung, titular de Industria y Comercio; Vu Hai Quan, ministro de Ciencia y Tecnología; Hoang Minh Son, ministro de Educación y Formación; Pham Duc An, gobernador del Banco Estatal; entre otros funcionarios.

La gira del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, reviste una importancia especial tanto en el ámbito bilateral como multilateral. Tiene como objetivo impulsar enérgicamente la política exterior trazada por el XIV Congreso Nacional del Partido, reforzar la confianza política y crear un entorno externo favorable para la nueva era de desarrollo.

Al mismo tiempo, la visita busca movilizar y aprovechar los recursos internacionales al servicio del desarrollo del país./.