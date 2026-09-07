Vietnam y Francia impulsan un nuevo dinamismo en su cooperación

París (VNA) - Vietnam y Francia cuentan con una sólida base de confianza, construida a lo largo de generaciones y respaldada por una firme voluntad política de sus dirigentes. Esta base está dando un nuevo impulso al fortalecimiento de su Asociación Estratégica Integral, con el objetivo de hacerla cada vez más concreta, sostenible y eficaz, afirmó Trinh Duc Hai, embajador de Vietnam en Francia.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias de Vietnam (VNA) antes de la visita oficial a Francia del secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, el diplomático destacó la especial profundidad de las relaciones entre ambos países.



Estos lazos se sustentan en vínculos históricos, culturales, educativos y científicos, así como en estrechos intercambios entre sus pueblos. A pesar de los vaivenes de la historia, Vietnam y Francia han logrado construir una relación orientada hacia el futuro, basada en la amistad, la igualdad y el respeto mutuo.



Según el embajador, los cimientos de esta relación van más allá de los vínculos entre los Estados y están profundamente arraigados en las sociedades de ambos países. La cultura, el idioma, la medicina, el deporte y la ciencia franceses han dejado una huella positiva en Vietnam, mientras que el país, su pueblo y su cultura ocupan un lugar especial en la percepción de la sociedad francesa.



La educación, la formación, la ciencia y la tecnología, y la salud son algunos de los ámbitos en los que esta cercanía se ha hecho especialmente evidente. Francia ha contribuido a formar a generaciones de intelectuales, expertos, ingenieros y profesionales sanitarios vietnamitas.



La presencia de los Institutos Pasteur en Vietnam y la labor de organizaciones francesas como el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), el Centro Francés de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) y la Agencia Nacional Francesa de Investigación sobre el VIH/Sida y las Hepatitis (ANRS), constituyen hoy una sólida base para seguir ampliando la cooperación científica y biomédica.



Con cerca de 6.000 estudiantes vietnamitas en Francia y proyectos emblemáticos de cooperación, como la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi y el Centro Franco-Vietnamita de Formación en Gestión, esta relación cuenta con un amplio potencial de desarrollo. El objetivo ahora es extender la cooperación a áreas como las tecnologías de vanguardia, la medicina especializada y la economía verde.



Los intercambios en ámbitos como los archivos, el patrimonio documental y el deporte también constituyen importantes puentes entre ambos pueblos. La comunidad de más de 300.000 vietnamitas y personas de origen vietnamita en Francia, junto con numerosas redes de cooperación entre las autoridades locales, contribuye a generar resultados concretos en campos tan diversos como la planificación urbana, la conservación del patrimonio, la atención sanitaria local y el deporte comunitario.



En un contexto internacional marcado por profundos cambios, el embajador Trinh Duc Hai considera que el entendimiento mutuo y la confianza representan un verdadero activo estratégico para ambos países.



En este sentido, aboga por combinar los ámbitos tradicionales de cooperación con nuevos motores de crecimiento, especialmente el sector digital, la innovación y la formación de recursos humanos altamente cualificados, al tiempo que se aprovecha mejor la experiencia de los intelectuales y profesionales vietnamitas residentes en Francia.



El diplomático destacó asimismo el creciente dinamismo de los intercambios de alto nivel. En octubre de 2024, Vietnam y Francia elevaron oficialmente sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, convirtiendo a Francia en el primer país de la Unión Europea en establecer este marco de cooperación con Vietnam.



Los contactos de alto nivel posteriores, en 2025, contribuyeron a convertir los compromisos políticos en proyectos concretos de cooperación.



Según el embajador, la visita oficial de To Lam a Francia y su participación en la Cumbre Espacial revisten especial importancia. Estas actividades contribuirán a consolidar la confianza política, reforzar la coordinación en los foros multilaterales e impulsar proyectos estratégicos en los ámbitos económico, comercial y de inversión.



Destacó especialmente las inversiones francesas de alta calidad, la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y Vietnam y el apoyo de Francia a los esfuerzos para retirar la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos pesqueros vietnamitas por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



El diplomático también abogó por avanzar en la investigación conjunta y la transferencia de tecnologías clave en ámbitos como la inteligencia artificial, los semiconductores, las tecnologías cuánticas, el sector espacial, las infraestructuras de transporte y las energías renovables.



Al mismo tiempo, instó a profundizar la cooperación en áreas como la atención sanitaria preventiva, la biotecnología médica, la digitalización de archivos, el deporte de alto nivel y la medicina deportiva.



A más largo plazo, Francia, gracias a su potencial industrial y a su sólido ecosistema de investigación e innovación, puede convertirse en un socio natural de Vietnam para alcanzar sus objetivos de desarrollo hacia 2045. Instituciones francesas de referencia como Paris-Saclay, el CNRS, el Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) y el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales (INRIA), ofrecen amplias oportunidades de cooperación en campos como la inteligencia artificial, los semiconductores, las tecnologías cuánticas y la ciberseguridad.



Las empresas francesas también podrían participar en grandes proyectos de infraestructura, entre ellos la línea ferroviaria de alta velocidad Norte-Sur y las redes de transporte ferroviario urbano, así como en las cadenas de suministro aeroespacial, proyectos de satélites de teledetección y el procesamiento de minerales estratégicos.



Por último, el embajador subrayó que el desarrollo de una fuerza laboral altamente cualificada seguirá siendo el factor decisivo para respaldar todos estos esfuerzos de cooperación. Por ello, los proyectos de infraestructura, tecnología y salud deben ir acompañados de programas de formación para expertos, ingenieros y profesionales sanitarios vietnamitas, con el doble objetivo de responder a las necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad del país para avanzar hacia una autonomía estratégica a largo plazo./.

VNA